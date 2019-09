Xem Ferrari California 13,5 tỷ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Vào tháng 10/2015, chiếc siêu xe Ferrari California T mui trần đầu tiên về Việt Nam đã gây không ít bất ngờ cho giới mê xe. Sau đó, "ngựa chồm" này đã được ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Trung Nguyên thu nạp về garage với hàng chục siêu xe của mình. Siêu xe mui trần Ferrari California T lúc còn thuộc sở hữu của Chủ tịch Trung Nguyên đã được đổi màu sang màu bạc và gắn logo của tập đoàn Trung Nguyên, nó từng tham gia nhiều hành trình siêu xe và trưng bày quảng bá cho thương hiệu của đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ. Sau gần 4 năm định cư trong bộ sưu tập siêu xe Đặng Lê Nguyên Vũ, chiếc siêu xe mui trần Ferrari California T đầu tiên về Việt Nam đã được nhìn thấy xuất hiện bên trong một công ty nhập khẩu xe sang có tiếng tại quận 5, TP HCM. Chưa dừng lại đó, chiếc siêu xe mui trần Ferrari California T này còn bị lột bỏ lớp đề-can màu bạc yêu thích của Chủ tịch Trung Nguyên để về màu sơn xanh nước biển nguyên bản. Điểm khác biệt của hai đời siêu xe mui trần Ferrari California chính là ngoại thất phiên bản thứ 2, California T thiết kế thể thao với điểm nhấn là đèn pha góc cạnh hơn so với đời cũ. Chi tiết thứ hai dễ nhận ra giữa Ferrari California với Ferrari California T chính là vị trí đặt ống xả, so với thế hệ đầu tiên, cặp ống xả của Ferrari California T được đặt nằm ngang thay cho kiểu dựng đứng như đời đầu. Do thuộc dòng siêu xe mui trần nên chiếc mui xếp cứng của Ferrari California T chỉ mất khoảng 16 giây là có thể mở mui. Để đóng mui lại, người cầm lái cũng chỉ việc ấn nút. Ngay cả khi lái xe đi dạo phố dưới 45 km/h, người lái cũng có thể đóng hoặc mở mui xếp này. Ngoài việc bị lột bỏ bộ áo đề-can màu bạc của thương hiệu siêu xe Đặng Lê Nguyên Vũ đình đám, chiếc Ferrari California T đầu tiên về Việt Nam vẫn được giữ nguyên màu sơn đen nhám ở bộ mâm đa chấu kép. Nguyên bản bộ mâm này có màu sơn bạc. Hãng siêu xe đến từ Ý đã nâng cấp hệ thống giải trí cho Ferrari California T với màn hình cảm ứng 6,5 inch đảm nhận việc giải trí cũng như nắm bắt một số thông tin của siêu xe mui trần này. Siêu xe mui trần California T chính là chiếc xe đầu tiên của hãng Ferrari được tích hợp chức năng Apple CarPlay mới vào hệ thống thông tin giải trí. Chưa dừng lại đó, các nút bấm trên giao diện điều khiển của California T còn được lấy cảm hứng từ siêu xe Ferrari F12 Berlinetta. Vô-lăng Ferrari California T với hai tay cầm được bọc da còn nửa thân trên và dưới vô-lăng này bằng sợi carbon. Lợi thế của dòng siêu xe mui trần Ferrari so với các phiên bản khác chính là việc trang bị thêm hàng ghế phía sau. Siêu xe mui trần này sở hữu động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3,9 lít, sản sinh công suất tối đa 552 mã lực tại vòng tua máy 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 755 Nm tại 4.750 vòng/phút. Hai con số này trên phiên bản Ferrari California chỉ dừng ở mức 453 mã lực và 485 Nm. Động cơ trên siêu xe mui trần Ferrari California T kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 tốc độ tương tự xe đua F1. Sau 10 năm có mặt trên thị trường, siêu xe mui trần Ferrari California đã bị "khai tử" vào năm 2017 để nhường chỗ cho "đàn em" Ferrari Portofino tiếp nối. Mức giá bán siêu xe Ferrari California T lúc mới ra mắt vào khoảng 208.000 đô la. Về thị trường Việt Nam, mẫu siêu xe này có giá khoảng 13,5 tỷ đồng. Video: Dàn siêu xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ trên phố Việt.

Vào tháng 10/2015, chiếc siêu xe Ferrari California T mui trần đầu tiên về Việt Nam đã gây không ít bất ngờ cho giới mê xe. Sau đó, "ngựa chồm" này đã được ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Trung Nguyên thu nạp về garage với hàng chục siêu xe của mình. Siêu xe mui trần Ferrari California T lúc còn thuộc sở hữu của Chủ tịch Trung Nguyên đã được đổi màu sang màu bạc và gắn logo của tập đoàn Trung Nguyên, nó từng tham gia nhiều hành trình siêu xe và trưng bày quảng bá cho thương hiệu của đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ. Sau gần 4 năm định cư trong bộ sưu tập siêu xe Đặng Lê Nguyên Vũ, chiếc siêu xe mui trần Ferrari California T đầu tiên về Việt Nam đã được nhìn thấy xuất hiện bên trong một công ty nhập khẩu xe sang có tiếng tại quận 5, TP HCM. Chưa dừng lại đó, chiếc siêu xe mui trần Ferrari California T này còn bị lột bỏ lớp đề-can màu bạc yêu thích của Chủ tịch Trung Nguyên để về màu sơn xanh nước biển nguyên bản. Điểm khác biệt của hai đời siêu xe mui trần Ferrari California chính là ngoại thất phiên bản thứ 2, California T thiết kế thể thao với điểm nhấn là đèn pha góc cạnh hơn so với đời cũ. Chi tiết thứ hai dễ nhận ra giữa Ferrari California với Ferrari California T chính là vị trí đặt ống xả, so với thế hệ đầu tiên, cặp ống xả của Ferrari California T được đặt nằm ngang thay cho kiểu dựng đứng như đời đầu. Do thuộc dòng siêu xe mui trần nên chiếc mui xếp cứng của Ferrari California T chỉ mất khoảng 16 giây là có thể mở mui. Để đóng mui lại, người cầm lái cũng chỉ việc ấn nút. Ngay cả khi lái xe đi dạo phố dưới 45 km/h, người lái cũng có thể đóng hoặc mở mui xếp này. Ngoài việc bị lột bỏ bộ áo đề-can màu bạc của thương hiệu siêu xe Đặng Lê Nguyên Vũ đình đám, chiếc Ferrari California T đầu tiên về Việt Nam vẫn được giữ nguyên màu sơn đen nhám ở bộ mâm đa chấu kép. Nguyên bản bộ mâm này có màu sơn bạc. Hãng siêu xe đến từ Ý đã nâng cấp hệ thống giải trí cho Ferrari California T với màn hình cảm ứng 6,5 inch đảm nhận việc giải trí cũng như nắm bắt một số thông tin của siêu xe mui trần này. Siêu xe mui trần California T chính là chiếc xe đầu tiên của hãng Ferrari được tích hợp chức năng Apple CarPlay mới vào hệ thống thông tin giải trí. Chưa dừng lại đó, các nút bấm trên giao diện điều khiển của California T còn được lấy cảm hứng từ siêu xe Ferrari F12 Berlinetta. Vô-lăng Ferrari California T với hai tay cầm được bọc da còn nửa thân trên và dưới vô-lăng này bằng sợi carbon. Lợi thế của dòng siêu xe mui trần Ferrari so với các phiên bản khác chính là việc trang bị thêm hàng ghế phía sau. Siêu xe mui trần này sở hữu động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3,9 lít, sản sinh công suất tối đa 552 mã lực tại vòng tua máy 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 755 Nm tại 4.750 vòng/phút. Hai con số này trên phiên bản Ferrari California chỉ dừng ở mức 453 mã lực và 485 Nm. Động cơ trên siêu xe mui trần Ferrari California T kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 tốc độ tương tự xe đua F1. Sau 10 năm có mặt trên thị trường, siêu xe mui trần Ferrari California đã bị "khai tử" vào năm 2017 để nhường chỗ cho "đàn em" Ferrari Portofino tiếp nối. Mức giá bán siêu xe Ferrari California T lúc mới ra mắt vào khoảng 208.000 đô la. Về thị trường Việt Nam, mẫu siêu xe này có giá khoảng 13,5 tỷ đồng. Video: Dàn siêu xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ trên phố Việt.