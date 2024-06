Xem chiếc Toyota Land Cruiser Prado 2024 đầu tiên gặp tai nạn

Ra mắt vào tháng 8 năm ngoái, Toyota Land Cruiser Prado 2024 mới thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng bởi thiết kế vuông vức khỏe khoắn mang hơi hướng retro. Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền một hình ảnh được cho của chiếc Toyota Land Cruiser Prado gặp tai nạn đầu tiên . Kiểu dáng mâm, giá nóc và một số chi tiết đặc trưng khác... cho thấy đây là chiếc xe thuộc phiên bản Land Cruiser First Edition. Hình ảnh được đăng tải cho thấy chiếc SUV bị biến dạng nghiêm trọng, toàn bộ phần đầu xe bao gồm đèn pha, mặt ca lăng, kính lái và cả cột A đều bị hư hại, phần động cơ bị hỏng nặng nề. Hiện chưa có thông tin về tình trạng của tài xế và những hành khách có mặt trên chiếc xe này. Một người dùng Reddit suy đoán rằng chiếc SUV có thể đã tông vào phần bên một chiếc xe bán tải , điều này có thể giải thích cho thiệt hại tập trung ở khu vực thân trên. Phần cản xe gần như còn nguyên vẹn, cho thấy đây có thể không phải là một vụ va chạm trực diện thông thường với một chiếc xe khác. Toyota Land Cruiser Prado 2024 sở hữu thiết kế ngoại thất mang phong cách cổ điển, vuông vức, thừa hưởng nhiều từ J70. Phần đầu xe trang bị cản trước vuông vắn đi kèm tản nhiệt hình chữ nhật. Land Cruiser Prado First Edition được trang bị cụm đèn pha dạng tròn, trong khi các phiên bản khác dùng đèn pha hình chữ nhật. Nội thất của mẫu xe này cũng được thay đổi toàn bộ so với đời cũ. Ở bản cao cấp, xe được trang bị màn hình trung tâm có kích thước 12,3 inch, đồng hồ tốc độ dạng điện tử toàn phần, khu vực bệ trung tâm được bố trí cần số, sạc không dây, nút chức năng... khá tương đồng với Land Cruiser hoặc Lexus GX. Nằm bên dưới nắp ca-pô của SUV Toyota Land Cruiser Prado 2024 là hệ truyền động hybrid i-Force Max bao gồm máy xăng tăng áp, dung tích 2.4L kết hợp với mô-tơ điện, tạo ra công suất tổng cộng 326 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 630 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Video: Giới thiệu Toyota Land Cruiser Prado 2024 mới.

