Suzuki Alto 2022 giá rẻ rò rỉ hình ảnh trước ngày ra mắt

Suzuki Alto giá rẻ là mẫu xe kei car đã lần đầu tiên trình làng vào năm 1979. Tuy đã trải qua 8 thế hệ nhưng mẫu xe này hiện vẫn tiếp tục được bày bán trên thị trường. Nhờ những ưu điểm như giá rẻ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng, Suzuki Alto bán rất chạy tại nhiều thị trường trên thế giới như Ấn Độ. Để tiếp tục duy trì sức hút của mẫu xe này, hãng xe Nhật Bản chuẩn bị tung ra Suzuki Alto thế hệ mới tại thị trường Nhật Bản trong vài tháng tới đây. Trước thời điểm ra mắt, Suzuki Alto 2022 mới cũng đã bất ngờ bị rò rỉ hình ảnh. Ở thế hệ mới, mẫu xe kei car giá rẻ này sẽ được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Heartec giống Suzuki Ertiga và S-Presso mới. Qua hình ảnh rò rỉ, có thể thấy Suzuki Alto 2022 vẫn giữ lại thiết kế tổng thể vuông vắn và cao như thế hệ cũ. Phần đầu xe được bổ sung lưới tản nhiệt cỡ nhỏ hơn và nằm bên dưới logo của hãng. Logo này đi kèm nẹp mạ crôm nằm ngang được đặt giữa 2 cụm đèn pha cỡ lớn. Thêm vào đó là hốc gió trung tâm khá rộng bên dưới, tích hợp khung lắp biển số trước. Ở bên sườn, Suzuki Alto 2022 có bộ vành hợp kim với thiết kế 7 chấu mới và cửa sổ khá lớn, tạo cảm giác thoáng đãng cho nội thất bên trong. Trong khi đó, ốp gương ngoại thất lại được sơn màu giống nóc xe, mang đến thiết kế phối 2 màu thời trang hơn cho mẫu ôtô giá rẻ này. Phía sau Suzuki Alto 2022 thế hệ mới xuất hiện cụm đèn hậu nằm dọc và thiết kế cản sau đơn giản. Tương tự ngoại thất, nội thất của Suzuki Alto 2022 cũng được làm mới cả về thiết kế lẫn trang bị. So với thế hệ cũ, mẫu xe này được trang bị tốt hơn với màn hình thông tin giải trí nhỏ, nằm giữa 2 cửa gió điều hòa trung tâm đặt dọc và các nút chỉnh điều hòa mới. Ngoài ra, Suzuki Alto 2022 còn có vô lăng mới, tích hợp phím chỉnh âm lượng hoặc kết nối Bluetooth. Theo tin đồn, Suzuki Alto 2022 bản tiêu chuẩn tại Nhật Bản sẽ dùng động cơ xăng 3 xi-lanh, hút khí tự nhiên mới phát triển với thông số vận hành cải thiện. Trong khi đó, bản cao cấp sẽ được trang bị hệ truyền động mild hybrid mới, giúp Suzuki Alto 2022 càng tiết kiệm xăng hơn nữa. Nhiều khả năng Suzuki Alto 2022 sẽ trở thành một trong những mẫu xe tiết kiệm xăng nhất phân khúc tại thị trường Nhật Bản. Ngoài Nhật Bản, Alto thế hệ mới do liên doanh Maruti Suzuki phát triển dự kiến cũng sẽ trình làng tại thị trường Ấn Độ trong vài tháng tới. So với xe ở Nhật Bản, Suzuki Alto 2022 dành cho Ấn Độ hứa hẹn sẽ sở hữu kích thước lớn hơn và nội thất rộng rãi hơn. Tại Ấn Độ, Suzuki Alto 2022 có thể sẽ tiếp tục dùng động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 800 cc như cũ. Động cơ này tạo ra công suất tối đa chỉ 47 mã lực và mô-men xoắn cực đại 69 Nm. Bên cạnh đó là động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.0L mới với công suất tối đa 67 mã lực và mô-men xoắn cực đại 90 Nm. Nhờ những ưu điểm như giá rẻ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng, Suzuki Alto bán rất chạy tại nhiều thị trường, đặc biệt là Ấn Độ. Theo tin đồn, Suzuki Alto 2022 bản keicar sẽ chính thức trình làng tại thị trường nội địa Nhật Bản vào tháng 1 năm sau. Video: Suzuki Alto 2022 cho thị trường nội địa Nhật Bản.

