Xem chi tiết Nissan Z NISMO 2024 mới, giá dự kiến ​​trên 1,6 tỷ đồng

Tháng 8, Nissan đã giới thiệu mẫu xe thể thao hiệu suất cao Nissan Z NISMO 2024 mới với nhiều nâng cấp. Để xứng đáng với cái tên Nismo, phiên bản này được cải tiến mạnh về khả năng vận hành, hiệu quả khí động học và bổ sung hàng loạt công nghệ tiên tiến. Theo các thông tin rò rỉ, mức giá gói Sport tăng 1.220 USD, nâng mức giá khởi điểm là 43.305 USD. Gói Performance bổ sung thêm hệ thống treo thể thao, vi sai trượt giới hạn, nâng cấp phanh… Giá của gói Performance cũng tăng tượng tự như Sport, mức khởi điểm là 53.305 USD (đã bao gồm phí vận chuyển áp dụng 1.095 USD cho tất cả các mẫu Z). Tuy những con số này không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng dấu hỏi nằm ở mẫu NISMO. Theo thông tin từ diễn đàn NissanZClub, Nissan Z NISMO 2024 có giá bán khởi điểm từ 66.085 USD, tuy nhiên cũng có đề cập rằng thảm sàn, đèn chiếu sáng logo chữ Z tại bệ cửa, nẹp cửa. Và số tiền bỏ ra là thêm 1.120 USD so với giá bán đề xuất của bản tiêu chuẩn. Nissan Z NISMO 2024 có 5 màu sơn ngoại thất gồm Black Diamond Pearl, Brilliant Silver, Passion Red TriCoat, Everest White Pearl TriCoat và Stealth Grey độc quyền của Nismo. Nóc xe được sơn đen để tạo độ tương phản, trong khi mâm được sơn đen bóng. Nissan Z NISMO 2024 được cải tiến đáng kể về khí động học, tăng lực ép xuống mặt đường. Gói nâng cấp bao gồm cản trước và bộ chia “Grand-Nose” kéo dài hơn với cánh mũi ở mỗi góc, tăng thêm 20 mm cho chiều dài tổng thể và giúp kiểm soát gió xoáy tại khu vực bánh trước. Điểm nhấn thiết kế này lấy cảm hứng từ mẫu xe huyền thoại Fairlady 240ZG của hãng. Khối động cơ tăng áp kép V6 VR30DDTT 3.0L của xe được cải thiện về khả năng tản nhiệt và có hệ thống kiểm soát cửa xả điện tử được chỉnh sửa lại tối ưu hơn nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của bộ tăng áp và tốc độ tua-bin, thời điểm đánh lửa độc lập lấy cảm hứng từ GT-R Nismo. Nissan Z NISMO sản sinh công suất 426 mã lực tại 6.400 vòng/phút và mô-men xoắn 521 Nm từ 2.000 đến 5.200 vòng/phút. Những thông số này tăng lần lượt 20 và 46 đơn vị so với các biến thể tiêu chuẩn. Đáng tiếc, NISMO chỉ trang bị hộp số tự động 9 cấp và không còn hộp số sàn 6 cấp. Tuy điều này có thể khiến các tín đồ xe thể thao thuần chất cảm thấy phiền lòng, hãng xe Nhật hứa hẹn rằng đã cải tiến bộ ly hợp và phần mềm quản lý động cơ để giảm gần 50% thời gian sang số so với bản Z Performance trước đây, giúp người lái có được cảm giác lái thể thao và mượt mà hơn. Các tiện ích trên Z NISMO 2024 giống với biến thể Performance cao cấp trước đây, chẳng hạn như hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 9 inch, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, điều hòa tự động, hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến có thể kể đến như AEB, giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo chệch làn đường, ga tự động thích ứng… Hiện mức giá xe Nissan Z Nismo 2024 vẫn chưa được xác nhận Video: Xem chi tiết Nissan Z NISMO 2024 mới.

Tháng 8, Nissan đã giới thiệu mẫu xe thể thao hiệu suất cao Nissan Z NISMO 2024 mới với nhiều nâng cấp. Để xứng đáng với cái tên Nismo, phiên bản này được cải tiến mạnh về khả năng vận hành, hiệu quả khí động học và bổ sung hàng loạt công nghệ tiên tiến. Theo các thông tin rò rỉ, mức giá gói Sport tăng 1.220 USD, nâng mức giá khởi điểm là 43.305 USD. Gói Performance bổ sung thêm hệ thống treo thể thao, vi sai trượt giới hạn, nâng cấp phanh… Giá của gói Performance cũng tăng tượng tự như Sport, mức khởi điểm là 53.305 USD (đã bao gồm phí vận chuyển áp dụng 1.095 USD cho tất cả các mẫu Z). Tuy những con số này không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng dấu hỏi nằm ở mẫu NISMO. Theo thông tin từ diễn đàn NissanZClub, Nissan Z NISMO 2024 có giá bán khởi điểm từ 66.085 USD, tuy nhiên cũng có đề cập rằng thảm sàn, đèn chiếu sáng logo chữ Z tại bệ cửa, nẹp cửa. Và số tiền bỏ ra là thêm 1.120 USD so với giá bán đề xuất của bản tiêu chuẩn. Nissan Z NISMO 2024 có 5 màu sơn ngoại thất gồm Black Diamond Pearl, Brilliant Silver, Passion Red TriCoat, Everest White Pearl TriCoat và Stealth Grey độc quyền của Nismo. Nóc xe được sơn đen để tạo độ tương phản, trong khi mâm được sơn đen bóng. Nissan Z NISMO 2024 được cải tiến đáng kể về khí động học, tăng lực ép xuống mặt đường. Gói nâng cấp bao gồm cản trước và bộ chia “Grand-Nose” kéo dài hơn với cánh mũi ở mỗi góc, tăng thêm 20 mm cho chiều dài tổng thể và giúp kiểm soát gió xoáy tại khu vực bánh trước. Điểm nhấn thiết kế này lấy cảm hứng từ mẫu xe huyền thoại Fairlady 240ZG của hãng. Khối động cơ tăng áp kép V6 VR30DDTT 3.0L của xe được cải thiện về khả năng tản nhiệt và có hệ thống kiểm soát cửa xả điện tử được chỉnh sửa lại tối ưu hơn nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của bộ tăng áp và tốc độ tua-bin, thời điểm đánh lửa độc lập lấy cảm hứng từ GT-R Nismo. Nissan Z NISMO sản sinh công suất 426 mã lực tại 6.400 vòng/phút và mô-men xoắn 521 Nm từ 2.000 đến 5.200 vòng/phút. Những thông số này tăng lần lượt 20 và 46 đơn vị so với các biến thể tiêu chuẩn. Đáng tiếc, NISMO chỉ trang bị hộp số tự động 9 cấp và không còn hộp số sàn 6 cấp. Tuy điều này có thể khiến các tín đồ xe thể thao thuần chất cảm thấy phiền lòng, hãng xe Nhật hứa hẹn rằng đã cải tiến bộ ly hợp và phần mềm quản lý động cơ để giảm gần 50% thời gian sang số so với bản Z Performance trước đây, giúp người lái có được cảm giác lái thể thao và mượt mà hơn. Các tiện ích trên Z NISMO 2024 giống với biến thể Performance cao cấp trước đây, chẳng hạn như hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 9 inch, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, điều hòa tự động, hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến có thể kể đến như AEB, giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo chệch làn đường, ga tự động thích ứng… Hiện mức giá xe Nissan Z Nismo 2024 vẫn chưa được xác nhận Video: Xem chi tiết Nissan Z NISMO 2024 mới.