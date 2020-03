Xe "Tàu" MG HS giá rẻ về Việt Nam đấu CX-5 và Tucson

Nguyên mẫu MG HS hoàn toàn mới được bắt gặp khi đang chạy thử được che kín logo xe lẫn mác xe. Xe có ngoại thất màu đỏ, mang biển số tạm T88. Có thể khẳng định, mẫu xe MG HS đã được lên kế hoạch phân phối tại thị trường Việt. Tại Việt Nam, thương hiệu xe MG còn khá xa lạ với số đông, đây là một thương hiệu xe Trung Quốc, có nguồn gốc từ Anh. Hiện tại, MG đang được tập đoàn Tan Chong phân phối xe tại Thái Lan – một thị trường quan trọng của MG trong khu vực Đông Nam Á. Thái Lan khả năng cao là quốc gia xuất khẩu MG HS về Việt Nam nếu nó được phân phối trong thời gian tới. Tại Thái Lan, giá xe MG HS bán ra tổng cộng 3 phiên bản bao gồm C, D và X khởi điểm từ 919.000 – 1.119.000 bath (649 – 790 triệu đồng). Cả 3 phiên bản này đều sử dụng chung động cơ 4cyl thẳng hàng dung tích 1.5L (1.490cc) tăng áp (tỷ số nén 10,3: 1) cho công suất tối đa 159 mã lực tại 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 275 Nm đạt được tại dải vòng tua từ 1.750 – 4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD; không có AWD) thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp TST - Twin Clutch Sportronic Transmission. Ở một số thị trường khác, MG HS còn có phiên bản máy 2.0L tăng áp (20L4E) cho công suất 214 mã lực sử dụng kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh (AWD). MG HS sở hữu kích thước (DxRxC) lần lượt: 4.574 x 1.876 x 1.664 đi cùng với chiều dài cơ sở 2.720mm. Làm một chút so sánh, kích thước của MG HS nhỉnh hơn nếu so với Mazda CX-5 về chiều dài tổng thể cho đến chiều dài cơ sở (4.550 x 1.840 x 1.680mm + chiều dài cơ sở 2.700mm). Nếu được bán ra tại Việt Nam, MG HS sẽ mang đến cho người mua tận hưởng được nhiều công nghệ tiện nghi và hỗ trợ lái hiện đại như xe sang, với giá được mong đợi sẽ rất hấp dẫn. Thậm chí mức giá khởi điểm và phiên bản cao cấp nhất của MG HS được dự đoán sẽ thấp hơn các đối thủ Nhật – Hàn đang được lắp ráp trong nước. Liệu thương hiệu xe MG có thành công tại thị trường Việt như ở thị trường Thái Lan hay không vẫn còn là một câu hỏi. Video: Chi tiết xe Trung Anh Quốc MG HS chuẩn bị về Việt Nam.

