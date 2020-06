Xe "Tàu" Hanteng X5 hơn 600 triệu đồng tại Việt Nam

Mới đây, những hình ảnh về mẫu crossover Trung Quốc Hanteng X5 2020 mới xuất hiện trên đường phố Việt Nam đã gây bất ngờ cho nhiều người yêu xe, và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Được biết, hình ảnh được chụp tại một khu đô thị ở TP Hải Phòng. Theo quan sát trong hình ảnh, cả hai chiếc xe Hanteng X5 Trung Quốc này đều được dán một tờ giấy "Xe đi đăng ký" ở sau kính lái. Do đó, khả năng cao đây là xe được nhập khẩu chính hãng bởi một doanh nghiệp có trụ sở tại TP.Hải Phòng, tương tự các mẫu xe khác như Zoyte hay BAIC. Hanteng X5 là mẫu xe thuộc phân khúc crossover tầm trung, cùng nhóm với các đối thủ Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson... Hanteng là một thương hiệu non trẻ của Trung Quốc. Hãng xe này mới chỉ bắt đầu bước ra sân chơi tỷ đô từ năm 2013 và mẫu X5 được ra mắt sau đó đúng 3 năm, năm 2016. Về ngoại hình tổng thể, Hanteng X5 được chắp bút với cảm hứng lai tạo từ khá nhiều mẫu xe. Ở phía trước, Hanteng X5 sở hữu những đường nét thiết kế vuông vức, trẻ trung nhờ các chi tiết mạ crome sáng bóng. Phần thân xe nổi bật với phần mui được vát nhẹ xuống dưới đuôi tạo cảm giác thanh thoát hơn và đuôi xe cùng thiết kế đơn giản, dễ vừa mắt. Hanteng X5 2020 mới được bán ra tại quê nhà với 2 biến thể, bao gồm bản 5 chỗ và 7 chỗ. Trong đó, bộ đôi xe mới về Việt Nam thuộc bản 5 chỗ với kích thước tổng thể đạt 4.501 x 1.820 x 1.648 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.600mm. Về truyền động, Hanteng X5 sử dụng khối động cơ xăng 1.5L tăng áp, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và 215 Nm mô-men xoắn. Sức mạnh này được truyền thông qua hộp số tự động vô cấp CVT. Xe sử dụng khối động cơ xăng 1.5L tăng áp, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và 215 Nm mô-men xoắn. Sức mạnh này được truyền thông qua hộp số tự động vô cấp CVT. Là một mẫu crossover tới từ Trung Quốc, do đó, không có gì ngạc nhiên khi Hanteng X5 được trang bị rất đầy đủ các tiện nghi so với đối thủ như gạt mưa tự động, đèn định vị và đèn hậu LED, mâm xe 17 inch, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện, ghế bọc da, điều hoà tự động, màn hình giải trí 8.8 inch cùng 6 loa, kính lên xuống tự động cho cả 4 cửa, cửa sổ trời toàn cảnh...Giá xe Hanteng X5 mới chỉ trong khoảng 650 triệu đồng tại Việt Nam. Đi kèm với đó còn là hàng loạt trang bị công nghệ không thua kém đối thủ nào trong phân khúc. Đây được xem là đối thủ Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson... Video: Chi tiết xe Trung Quốc - Hanteng X5 thế hệ mới.

