Điểm mặt xe "Tàu" bị tố đạo, nhái thương hiệu nổi tiếng

Một trong những thứ mà một số hãng xe ôtô Trung Quốc làm tốt nhất đó là khả năng khiến khách hàng liên tưởng ngay đến một mẫu xe khác khi nhìn thấy xe của mình. Mới đây, trang tin Carbuzz đã chọn ra những mẫu xe Trung Quốc được cho là đã sao chép thiết kế của những mẫu xe danh tiếng trên thế giới. Mẫu xe Zotye SR9 Tàu nhái, trước đây gọi là SR8 có thể dễ dàng đánh lừa thị giác ngay từ cái nhìn đầu tiên với thiết kế tương tự mẫu xe Porsche Macan ở phía bên kia bờ Bắc Châu Âu. Thậm chí nếu nhìn kỹ một lần nữa có thể nhận ra sự tương đồng rất lớn về thiết kế giữa 2 mẫu xe này. Tuy nhiên về khả năng vận hành, thay vì có động cơ bốn xi-lanh tăng áp 248 mã lực của Macan, Zotye SR8 trang bị động cơ 2.0 lít của Mitsubishi có công suất 190 mã lực. Ngoài ra mắc giá của nó cũng rẻ hơn nhiều so với chiếc xe sang thể thao của thương hiệu đình đám đến từ Đức. Mercedes-Benz GLA được đánh giá là một mẫu SUV sành điệu bậc nhất trong phân khúc. Tuy nhiên, mẫu xe Link Tour K-One của Trung Quốc thì không. Các yếu tố kiểu dáng trên K-One rõ ràng được "lấy cảm hứng" từ GLA, nhưng bản thân chiếc xe nhỏ hơn rất nhiều và có hệ thống truyền động hoàn toàn bằng điện. Hệ truyền động của chiếc Link Tour K-One này tạo ra 128 mã lực so với công suất 208 mã lực từ động cơ 4 xi-lanh 2.0 lít tăng áp của GLA. Ngoài ra, gần như không còn điểm khác biệt nào để so sánh. Cái tên Landwind gợi liên tưởng đến một chiếc xe có thể lướt như gió trên đất liền, tuy nhiên ngoại hình của nó lại gợi lên cảm giác chúng ta đang nhìn thấy một bản sao tỉ mỉ của mẫu xe Range Rover Evoque. Range Rover cũng nghĩ như vậy, và đây là chiếc xe đã châm ngòi cho vụ kiện tụng chống lại chủ sở hữu thương hiệu Landwind, Jiangling Motors. Một luật sư Bắc Kinh đã có ý định nói: "Không có thông tin chi tiết, thật khó để đánh giá liệu Jiangling có sao chép thiết kế của Evoque hay không". Tuy nhiên, Landwind X7 nhái này cũng đã phải ngừng sản xuất theo yêu cầu pháp lý. Geely GE ra mắt lần đầu tiên tại Triển lãm ôtô Thượng Hải 2010 và ngay lập tức vấp phải phản ứng trái chiều cũng như chỉ trích về thiết kế man mác Rolls-Royce Phantom. Thậm chí, mẫu xe này còn tái hiện lại cả biểu tượng Spirit of Ecstasy bằng một biểu tượng Flying Lady trên mui xe của nó. Thật không may, một biểu tượng lạ mắt không tạo ra một chiếc xe sang, ngược lại mâu xe này mất đi tính thanh lịch vốn có. Tên GE là viết tắt của Geely Excellence và mẫu xe này có giá khoảng 44.000 đô la; đó chỉ là một phần nhỏ của một chiếc Rolls Royce Phantom thực tế. Dưới áp lực dư luận, Geely GE đã nhanh chóng được thiết kế lại cho năm 2011 và khai tử vào năm 2018. Thật ra cũng không thể khẳng định mẫu xe đô thị Trung Quốc này lấy cảm hứng từ MINI Cooper hay Fiat 500L. Cả 2 phiên bản 320 và 330 cao cấp hơn đều có triết lý thiết kế không khác gì hãng xe Anh Quốc và hãng xe Ý. Lifan 320 Trung Quốc ra mắt lần đầu tiên vào năm 2008 nhưng đã ngừng bán tại Trung Quốc vào năm 2012 do doanh số thấp. Đó là một dấu hiệu cho thấy công chúng Trung Quốc đã bắt đầu muốn một cái gì đó hơn là những chiếc xe hơi rẻ tiền. Video: Xem thử những mẫu xe ôtô Trung Quốc "đạo thiết kế".

Một trong những thứ mà một số hãng xe ôtô Trung Quốc làm tốt nhất đó là khả năng khiến khách hàng liên tưởng ngay đến một mẫu xe khác khi nhìn thấy xe của mình. Mới đây, trang tin Carbuzz đã chọn ra những mẫu xe Trung Quốc được cho là đã sao chép thiết kế của những mẫu xe danh tiếng trên thế giới. Mẫu xe Zotye SR9 Tàu nhái, trước đây gọi là SR8 có thể dễ dàng đánh lừa thị giác ngay từ cái nhìn đầu tiên với thiết kế tương tự mẫu xe Porsche Macan ở phía bên kia bờ Bắc Châu Âu. Thậm chí nếu nhìn kỹ một lần nữa có thể nhận ra sự tương đồng rất lớn về thiết kế giữa 2 mẫu xe này. Tuy nhiên về khả năng vận hành, thay vì có động cơ bốn xi-lanh tăng áp 248 mã lực của Macan, Zotye SR8 trang bị động cơ 2.0 lít của Mitsubishi có công suất 190 mã lực. Ngoài ra mắc giá của nó cũng rẻ hơn nhiều so với chiếc xe sang thể thao của thương hiệu đình đám đến từ Đức. Mercedes-Benz GLA được đánh giá là một mẫu SUV sành điệu bậc nhất trong phân khúc. Tuy nhiên, mẫu xe Link Tour K-One của Trung Quốc thì không. Các yếu tố kiểu dáng trên K-One rõ ràng được "lấy cảm hứng" từ GLA, nhưng bản thân chiếc xe nhỏ hơn rất nhiều và có hệ thống truyền động hoàn toàn bằng điện. Hệ truyền động của chiếc Link Tour K-One này tạo ra 128 mã lực so với công suất 208 mã lực từ động cơ 4 xi-lanh 2.0 lít tăng áp của GLA. Ngoài ra, gần như không còn điểm khác biệt nào để so sánh. Cái tên Landwind gợi liên tưởng đến một chiếc xe có thể lướt như gió trên đất liền, tuy nhiên ngoại hình của nó lại gợi lên cảm giác chúng ta đang nhìn thấy một bản sao tỉ mỉ của mẫu xe Range Rover Evoque. Range Rover cũng nghĩ như vậy, và đây là chiếc xe đã châm ngòi cho vụ kiện tụng chống lại chủ sở hữu thương hiệu Landwind, Jiangling Motors. Một luật sư Bắc Kinh đã có ý định nói: "Không có thông tin chi tiết, thật khó để đánh giá liệu Jiangling có sao chép thiết kế của Evoque hay không". Tuy nhiên, Landwind X7 nhái này cũng đã phải ngừng sản xuất theo yêu cầu pháp lý. Geely GE ra mắt lần đầu tiên tại Triển lãm ôtô Thượng Hải 2010 và ngay lập tức vấp phải phản ứng trái chiều cũng như chỉ trích về thiết kế man mác Rolls-Royce Phantom. Thậm chí, mẫu xe này còn tái hiện lại cả biểu tượng Spirit of Ecstasy bằng một biểu tượng Flying Lady trên mui xe của nó. Thật không may, một biểu tượng lạ mắt không tạo ra một chiếc xe sang, ngược lại mâu xe này mất đi tính thanh lịch vốn có. Tên GE là viết tắt của Geely Excellence và mẫu xe này có giá khoảng 44.000 đô la; đó chỉ là một phần nhỏ của một chiếc Rolls Royce Phantom thực tế. Dưới áp lực dư luận, Geely GE đã nhanh chóng được thiết kế lại cho năm 2011 và khai tử vào năm 2018. Thật ra cũng không thể khẳng định mẫu xe đô thị Trung Quốc này lấy cảm hứng từ MINI Cooper hay Fiat 500L. Cả 2 phiên bản 320 và 330 cao cấp hơn đều có triết lý thiết kế không khác gì hãng xe Anh Quốc và hãng xe Ý. Lifan 320 Trung Quốc ra mắt lần đầu tiên vào năm 2008 nhưng đã ngừng bán tại Trung Quốc vào năm 2012 do doanh số thấp. Đó là một dấu hiệu cho thấy công chúng Trung Quốc đã bắt đầu muốn một cái gì đó hơn là những chiếc xe hơi rẻ tiền. Video: Xem thử những mẫu xe ôtô Trung Quốc "đạo thiết kế".