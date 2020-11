Xe "Tàu" Dongfeng Fengxing T5 EVO ra mắt, sắp bán tại Việt Nam

Vào hồi cuối tháng 9 năm nay, những hình ảnh đầu tiên của mẫu xe Dongfeng Fengxing T5 EVO 2021 mới đã được đăng lên mạng. Đây là sản phẩm mới thuộc thương hiệu con Fengxing của hãng Dongfeng. Đến nay, mẫu SUV cỡ C này đã chính thức trình làng tại thị trường nội địa Trung Quốc. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của thương hiệu Dongfeng, mẫu xe này nhắm tới đối tượng khách hàng là giới trẻ tại Trung Quốc. Ngoài ra, mẫu xe này còn được dùng logo hình sư tử mới của thương hiệu Dongfeng. Không khó để nhận ra việc hãng Dongfeng đã "học hỏi" Maserati và Porsche khi thiết kế Fengxing T5 EVO. Trong đó, sự tương đồng với ô tô Maserati được thể hiện khá rõ qua thiết kế đầu xe. Cụ thể, xe được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn, sơn màu đen với nan nằm dọc theo phong cách của Maserati. Ở giữa lưới tản nhiệt và nắp ca-pô còn có một dải mạ crôm cực mảnh. Hai bên lưới tản nhiệt là khe gió nằm dọc, tạo hình như cặp răng nanh của mãnh thú. Trong khi đó, cụm đèn pha của mẫu xe SUV Dongfeng Fengxing T5 EVO không nối liền với lưới tản nhiệt như thường thấy. Thay vào đó, cụm đèn pha của mẫu SUV cỡ C này lại được tách ra làm 2 phần. Phần phía trên có thiết kế khá thanh mảnh, nằm sát nắp ca-pô và tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Phần còn lại được tích hợp vào 2 khe gió bên dưới. Nhìn từ bên sườn xe, Dongfeng Fengxing T5 EVO trông khá thời trang và thể thao với thiết kế mang hơi hướng SUV lai Coupe. Đường vai xe chạy từ đèn pha đến đèn hậu và bộ vành hợp kim 18 inch hoặc 19 inch là điểm nhấn đáng chú ý của mẫu SUV Trung Quốc này. Đằng sau Dongfeng Fengxing T5 EVO xuất hiện cụm đèn hậu LED nối liền với nhau theo xu hướng hiện nay nhưng lại gợi liên tưởng đến SUV hạng sang Porsche Macan. Ngay bên dưới cụm đèn hậu này là tem chữ nổi "Forthing" - tên tiếng Anh của thương hiệu Fengxing. Ngoài ra, xe còn có 4 ống xả và cánh gió mui được chia làm đôi bởi đèn phanh trên cao. Về kích thước, Dongfeng Fengxing T5 EVO sở hữu chiều dài 4.565 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.690 mm và chiều dài cơ sở 2.715 mm. Với thông số này, tân binh nhà Dongfeng sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Honda CR-V, Hyundai Tucson hay Nissan X-Trail. Bước vào bên trong Dongfeng Fengxing T5 EVO, khách hàng Trung Quốc được chào đón bằng không gian nội thất 5 chỗ khá rộng rãi. Xe được trang bị vô lăng bọc da, trang trí bằng crôm và cửa gió điều hòa hình tròn như động cơ máy bay. Để tăng thêm vẻ thể thao, hãng Dongfeng còn ốp chất liệu giống sợi carbon cho mặt táp-lô của xe. Đặc biệt, trên mặt táp-lô sẽ có 2 màn hình 10,25 inch nối liền với nhau thành một khối, theo phong cách xe sang. Người lái có thể chuyển những gì đang hiển thị ở 1 màn hình sang màn hình còn lại. Thêm vào đó là hệ thống ra lệnh bằng giọng nói, sạc điện thoại thông minh không dây và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Dongfeng Fengxing T5 EVO là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,5 lít với công suất tối đa 192 mã lực và mô-men xoắn cực đại 285 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp. Về an toàn, Dongfeng Fengxing T5 EVO hứa hẹn được trang bị hệ thống hỗ trợ lái bán tự động cấp độ 2. Cuối cùng là camera 360 độ và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng.Giá xe Dongfeng Fengxing T5 EVO chưa được tiết lộ, nó sẽ chính thức được bày bán tại thị trường Trung Quốc vào tháng 3 năm sau. Theo tin đồn, sau Trung Quốc, Dongfeng Fengxing T5 EVO sẽ được nhập khẩu về bán tại thị trường Việt Nam trong năm sau. Video: Dongfeng T5- Evo mẫu xe hứa hẹn về Việt Nam.

