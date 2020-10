Xe "Tàu" Dongfeng Fengxing T5 EVO mới, nhái Maserati và Porsche

Fengxing của Trung Quốc là thương hiệu con thuộc Dongfeng Liuzhou - một chi nhánh của Dongfeng Motor. Trước đây, Fengxing thường gắn liền với những mẫu MPV, sedan và SUV có thiết kế nhàm chán. Tuy nhiên, điều này sẽ sớm thay đổi khi Fengxing tung ra mẫu SUV hoàn toàn mới mang tên T5 EVO. Từ hồi cuối tháng 9 vừa qua, những hình ảnh rò rỉ của Dongfeng Fengxing T5 EVO mới đã được lan truyền trên mạng. Qua những hình ảnh này, có thể thấy Dongfeng Fengxing T5 EVO sở hữu thiết kế SUV lai Coupe khá phong cách. Tuy nhiên, không khó để nhận ra việc Dongfeng Fengxing T5 EVO "học hỏi" thiết kế từ xe Maserati và Porsche. Do đó, T5 EVO có ngoại hình gần như không hề liên quan đến những mẫu xe cùng thương hiệu Fengxing. Sự tương đồng của Dongfeng Fengxing T5 EVO với ôtô hạng sang Maserati được thể hiện rõ qua thiết kế đầu xe. Tại đây, mẫu SUV Trung Quốc này được trang bị lưới tản nhiệt màu đen cỡ lớn với nan nằm dọc theo phong cách của Maserati. Ở giữa lưới tản nhiệt và nắp ca-pô còn có một dải mạ crôm cực mảnh. Lưới tản nhiệt dạng thác nước thể thao nối liền với đèn pha nằm dọc. Ngoài ra, nằm hai bên nắp ca-pô của Dongfeng Fengxing T5 EVO còn có đèn LED định vị ban ngày thanh mảnh. Bên sườn, Dongfeng Fengxing T5 EVO được trang bị nóc dốc về phía sau, gợi liên tưởng đến SUV hạng sang BMW X6. Thêm vào đó là baga nóc và vành màu đen hầm hố, có đường kính 18 inch hoặc 19 inch, tùy phiên bản. Đằng sau mẫu SUV Trung Quốc này xuất hiện cụm đèn hậu nối liền với nhau, gợi liên tưởng đến xe Porsche Macan. Ngay bên dưới cụm đèn hậu này là tem chữ nổi "Forthing" - tên tiếng Anh của thương hiệu Fengxing. Ngoài ra, xe còn có 4 ống xả được chia đều sang hai bên cản sau. Theo một số nguồn tin, Dongfeng Fengxing T5 EVO sở hữu chiều dài 4.565 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.705 mm và chiều dài cơ sở 2.715 mm. Do đó, mẫu xe này thuộc phân khúc SUV cỡ C, cạnh tranh với những đối thủ như Honda CR-V, Hyundai Tucson hay Nissan X-Trail. Với chiều dài cơ sở 2.715 mm, Dongfeng Fengxing T5 EVO mang đến không gian nội thất khá rộng rãi. Bên trong xe là không gian nội thất bọc da màu đỏ với 5 chỗ ngồi và khoảng duỗi chân cho hành khách ngồi phía sau thoải mái không kém gì SUV cỡ D. Không chỉ rộng rãi, nội thất của Dongfeng Fengxing T5 EVO còn có nhiều trang bị hiện đại như bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình trung tâm theo phong cách xe Mercedes-Benz. Tiếp đến là cần số điện tử và cửa gió điều hòa hình tròn. Hiện giá xe Dongfeng Fengxing T5 EVO vẫn chưa được công bố. Chỉ biết rằng, xe sẽ được tung ra thị trường Trung Quốc vào năm sau và nhắm đến khách hàng trẻ tuổi. Video: Chi tiết xe Trung Quốc - Dongfeng Fengxing T5.

