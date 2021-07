Xe tải Volvo sẽ an toàn hơn nhờ camera trong buồng lái

Để tăng cường an toàn cho các tài xế xe tải Volvo, hãng xe Thụy Điển đã giới thiệu cho một số mẫu xe thế hệ thứ 5 của bộ xử lý SafetyDirect (do Bendix Commercial Vehicle Systems cung cấp). Thương hiệu Volvo Trucks nổi tiếng với việc trang bị cho xe tải của mình nhiều tính năng an toàn tiên tiến như hỗ trợ tài xế chủ động, công nghệ ổn định nâng cao, cảnh báo chệch làn đường và hệ thống hỗ trợ đánh lái giúp giảm bớt sự mệt mỏi của tài xế. Bộ xử lý Bendix SafetyDirect SDP5 Base của Volvo từng được giới thiệu trên các mẫu Volvo VNL, VNR và VHD vào năm ngoái, công nghệ này đi kèm với kết nối Wi-Fi, bộ lưu trữ DVR và có thể quay video suốt 83 giờ liên tục. SDP5 Base hiện vẫn là một tùy chọn được Volvo cung cấp, mặc dù mới đây hãng đã ra mắt tùy chọn SDP5 Full đầy đủ hơn. Cụ thể, SDP5 Full bổ sung một camera hướng vào tài xế và bộ lưu trữ DVR lớn hơn, giúp tăng dung lượng tổng thể lên 70%. Tính năng ấn tượng nhất của Bendix SafetyDirect thế hệ mới chính là camera hướng về phía người lái, nó đặc biệt hữu ích cho các nhà quản lý đội xe. Với 2 góc camera (hướng về phía người lái và phía trước), các quản lý đội xe sẽ có được hình ảnh tốt hơn về những gì diễn ra phía trước và bên trong cabin xe, điều đó giúp họ phân tích tốt hơn trong trường hợp có sự cố. Các quản lý đội xe có quyền truy cập vào nhiều cảnh quay, vì 2 máy ảnh có thể quay video liên tục trong 83 giờ. Thêm nữa, camera phía người lái sẽ cung cấp hình ảnh màu có độ phân giải cao, đồng thời cải thiện khả năng hiển thị bằng cách dùng công nghệ hồng ngoại. Đặc biệt, bộ pin lắp trong của SDP5 Full trên xe Volvo cũng sẽ đảm bảo việc dữ liệu không bị mất, đây là điều mà các nhà quản lý đội xe cũng rất chú trọng. Video: Xe tải Volvo sẽ an toàn hơn nhờ hệ thống camera cảnh báo.

