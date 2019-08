Xe SUV Nissan Terra 2020 nâng cấp ra mắt tại Philippines

Hãng xe Nhật Bản - Nissan vừa bất ngờ giới thiệu tới thị trường Philippines phiên bản nâng cấp của mẫu SUV Terra đời 2020. So với phiên bản tiền nhiệm, Nissan Terra 2020 mới không mang tới sự mới mẻ cũng như thay đổi gì đáng kể mà chỉ là phiên bản được tinh chỉnh lại đôi chút về thiết kế lẫn trang bị. Mẫu xe SUV Nissan Terra xuất hiện lần đầu tiên trên thế giới tại Trung Quốc hồi tháng 4/2018 nhưng chỉ có bản 5 chỗ ngồi. Xe sở hữu chiều dài tổng thể 4.882 mm, rộng 1.850 mm, cao 1.835 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. Xe sử dụng khung gầm sát-xi rời, được trang bị lưới tản nhiệt V-Motion đặc trưng của gia đình Nissan. Về thiết kế tổng thể, do chỉ là một phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của phiên bản tiền nhiệm nên Nissan Terra 2020 sẽ không có sự thay đổi vào về ngôn ngữ thiết kế và form dáng cơ bản so với thế hệ trước đây. Xe vẫn sở hữu phần đầu với cụm đèn pha có thiết kế góc cạnh, chắn bùn phồng lên và nhiều chi tiết mạ crôm sáng bóng. Điểm khác biệt về ngoại thất của mẫu xe này chỉ đến từ 1 số chi tiết nhỏ như mặt ca-lăng mạ chrome tối màu, những đường gân được dập nổi sắc nét và mạnh mẽ hơn. Xe vẫn có góc tiếp cận 32,3 độ và góc thoát 26,6 độ và có khoảng sáng gầm 225 mm được cho là tốt nhất phân khúc. Ngoài ra, bộ mâm kích thước khoảng 19 inch đã được tái thiết kế theo kiểu đa chấu khoẻ khoắn hơn đáng kể. Đáng tiếc là thiết kế đuôi xe của Nissan Terra 2020 không thay đổi nhiều, vẫn khá đơn giản với thanh crôm cỡ lớn trên cửa cốp và cụm đèn hậu ôm trọn 2 góc. Bên trong nội thất, Nissan Terra 2020 tiếp tục được bảo tồn nguyên khoang nội thất trên phiên bản trước. Sự nâng cấp trên phiên bản 2020 chỉ đến từ việc trang bị thêm hệ thống kết nối điện thoại thông minh qua Android Auto và Apple CarPlay. Ngoài ra, các chi tiết như vô-lăng 3 chấu hình thác nước kèm nút bấm chức năng, đồng hồ công-tơ-mét dạng Analog pha lẫn màn hình LCD màu... đều là những trang bị quen thuộc. Nissan cho biết, Terra 2020 sẽ vẫn sử dụng chung nền tảng động cơ với mẫu xe tiền nhiệm và không có bất cứ sự thay đổi nào. Cụ thể là động cơ 2.5L Mid 4x2 6MT, 2.5L Mid 4x2 7AT, 2.5L High 4x2 7AT, Premium 4x2 7AT và 2.5L Premium 4x4 7AT. Các tính năng an toàn nổi bật bao gồm 6 túi khí, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù, quan sát toàn cảnh thông minh... Xe sẽ chính thức được bán ra tại thị trường Philippines từ quý IV năm nay với 4 phiên bản. Bên cạnh đó, hãng xe Nhật Bản cũng chưa tiết lộ giá bán Nissan Terra 2020 mà chỉ bỏ ngỏ thông tin giá của 2 phiên bản cao cấp sẽ có chút điều chỉnh tăng so với hiện tại. Video: Đánh giá xe SUV Nissan Terra tại Việt Nam.

