Xe Subaru Legacy dùng chán bán ngang Mazda3 ở Sài Gòn

Chiếc xe Subaru Legacy cũ phiên bản 2.5 GT trong bài viết này là một sự lựa chọn dành cho nhiều người dùng đang tìm kiếm một mẫu sedan hạng D đã qua sử dụng có khả năng vận hành "chất" trong phân khúc. Subaru Legacy 2.5 GT đời 2012 sở hữu kích thước (DxRxC) lần lượt: 4.730x 1.780 x 1.505 mm, đi cùng với chiều dài cơ sở 2.750mm và khoảng sáng gầm xe 150mm. So với các mẫu sedan hạng D cùng "trang lứa" thì Subaru Legacy phiên bản 2.5 GT đời 2012 thuộc thế hệ thứ 5 sở hữu ngoại thất hầm hố nổi trội hơn với nắp ca-pô được khoét hốc gió mang hơi hướng thể thao., phong cách này thường bắt gặp trên dòng xe WRX/WRX STI. Bên dưới nắp ca-pô Legacy GT 2012 là khối động cơ boxer 4 xy-lanh đối đỉnh (H4) dung tích 2.5L (2.457cc) tăng áp (12.5 psi ~0.87 bar) cho công suất tối đa 265 mã lực tại 6.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 350Nm đạt được tại dải vòng tua 2.000 – 5.600 v/p. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (AWD) thông qua hộp số tự động 5 cấp (5 AT). Hệ thống lái thông minh SI-Drive với 03 chế độ lái bao gồm: S (Sport), S# (Sharp) và I (Interlligent). Với sức mạnh hơn 300 mã lực, Legacy GT có khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 6,2s trước tốc độ tối đa đạt 245km/h. Thế hệ Legacy này, xe còn có phiên bản động cơ 2.5L H4 (không turbo) và phiên bản 3.6L H6. Chiếc Subaru Legacy được chủ nhân đăng ký lần đầu 04/2013 với chi phí khoảng 1,7 tỷ đồng. Hiện tại, xe đang trong trình trạng còn mới, đã được làm cách âm toàn xe 4 lớp, dán phim cách nhiệt. ‘’Dàn chân’’ của xe đã được upgrade sang mâm 18’’ thay cho bộ mâm 17’’ theo xe (225/50 R17). Ngoài ra, xe còn được nâng cấp một số ‘’đồ chơi’’ chính hãng STI (Subaru Tecnica International) bao gồm: thanh cân bằng STI (strut bar), ống xả STI và cánh gió phía sau (đuôi cá). Về nội thất, màn hình giải trí trung tâm đã được nâng cấp sang màn hình DVD Kenwood, vô loa Focal KRX2 & sub Focal. Giá xe Subaru Legacy đời cũ này đang chào bán 740 triệu đồng, ngang xe Mazda3 mới. Video: Xem màn biểu diễn Subaru tại Việt Nam.

