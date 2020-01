Xe siêu sang Bentley Mulsanne biển "tứ quý 9" ở Nghệ An

Những chiếc xe siêu sang biển đẹp tại Việt Nam không chỉ có Rolls-Royce, Maybach mà ngay đến thương hiệu Bentley cũng xuất hiện những chiếc biển bấm số ngẫu nhiên của tứ quý hay ngũ quý. Nhắc đến xe sang Bentley biển đẹp tại dải đất hình chữ S không thể bỏ qua một chiếc Bentley Mulsanne đời cũ của một doanh nhân Nghệ An. Dù thuộc phiên bản đời cũ nhưng chiếc xe siêu sang Bentley Mulsanne của một doanh nhân Nghệ An khi được chủ xe cho đi làm đẹp cũng gây ấn tượng với chiếc biển tứ quý 9 đẹp mắt. Theo như giới mê xe hay nói, biển đẹp mà còn đi cùng xe sang đắt tiền thì còn gì bằng. Một số chiếc xe siêu sang mang biển tứ quý 9 phải kể đến như Rolls-Royce Ghost ở Đồng Nai, Rolls-Royce Phantom mạ vàng ở Thái Nguyên hay Maybach 62S màu trắng tại Sài thành. Giới luận biển đánh giá biển tứ quý 9 sẽ mang đến sự may mắn, công việc thuận lợi và trở nên đẳng cấp so với các biển số khác. Xe siêu sang Bentley Mulsanne là dòng sedan siêu sang mà hãng xe Anh quốc phát triển nhằm đối đầu trực tiếp với Rolls-Royce Phantom, tuy nhiên, về tổng thể thiết kế, kích thước hay cách ấn định mức giá, lại khiến Mulsanne kém hơn đối thủ rất nhiều. Bentley Mulsanne biển tứ quý 9 ở Nghệ An có ngoại thất sơn màu đen cùng các chi tiết được mạ crôm bóng loáng. Bên ngoài xe gây ấn tượng với cặp đèn pha tròn thiết kế không cân xứng. Đèn hậu của xe siêu sang Bentley Mulsanne đời cũ dạng dọc. Xe siêu sang Bentley Mulsanne đời cũ được sử dụng động cơ V8, dung tích 6,75 lít, tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 505 mã lực và mô-men xoắn cực đại ở mức 1.020 Nm tại vòng tua thấp 1.750 vòng/phút, chiếc xe nặng hơn 2,5 tấn có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong vòng 5,1 giây. Tốc độ tối đa 296 km/h. Tại thị trường Việt Nam, giá xe sang Bentley Mulsanne hiện bán ra chính hãng từ khoảng 18 tỷ đồng. Những chiếc xe cũ hiện khoảng dưới 10 tỷ đồng vẫn được các showroom tư nhân chào bán. Video: Bentley Mulsanne dùngdùng 10 năm đi 20 tỷ và...

