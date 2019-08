Xe sang thể thao Lexus ES 300h F Sport 2020 sắp ra mắt

Theo đó, hãng xe hạng sang Nhật Bản mới đây vừa chính thức tung ra những hình ảnh kèm thông tin chi tiết về phiên bản thể thao Lexus ES 300h F Sport 2020 của mẫu sedan cỡ trung ES300h tới công chúng. Cụ thể, Lexus ES 300h F Sport 2020 mới sẽ sở hữu nhiều sự thay đổi về diện mạo thông qua việc các chi tiết trên xe được làm mới, khoẻ khoắn và mạnh mẽ hơn. Đất nước Australia sẽ là thị trường đầu tiên chào đón Lexus ES 300h F Sport đầu tiên trên thế giới vào tháng 10 tới. So với 2 phiên bản Luxury và Sport Luxury hiện đang bán ra trên toàn thế giới, phiên bản F Sport của mẫu Lexus ES300h không có sự khác biệt về thiết kế tổng thể. Để gia tăng đặc tính thể thao đúng như tên gọi, đội ngũ kỹ sư của Lexus đã lựa chọn dải pháp mang tới cho bản F Sport nhiều chi tiết được làm mới như mặt ca-lăng theo ngôn ngữ đặc trưng L-Fitness sơn màu đen bóng hoặc xám khói thay vì chrome bóng. Tiếp tới, bộ la-zăng hợp kim 19 inch đa chấu màu khói cũng là điểm nhấn đáng kể khi so với bộ mâm 17 inch của 2 bản còn lại. Ngoài ra, các trang bị như đèn pha Full-Led có thích ứng thông minh sẽ tương tự như bản Luxury và Sport Luxury. Logo F Sport là phụ kiện trang trí không thể thiếu trên thân xe. Phần đuôi xe được bổ xung thêm cánh gió nhỏ ở phía nắp cốp cùng các chi tiết chrome đều sơn màu khói cho cái nhìn thể thao hơn. Bước vào không gian cabin, Lexus ES300h F Sport là sự pha trộn của thể thao và sự sang trọng. Thật vậy, phong cách thiết kế trên dòng ES thế hệ mới tiếp tục duy trì trên phiên bản này. Tuy nhiên, các trang bị mới như màn hình TFT 8 inch với cấu hình hiểu thị thể thao, logo F Sport trên tựa đầu ghế, vô-lăng, các chi tiết được ốp nhôm phay xước thay gỗ... Tất cả đều đem lại sự khoẻ khoắn và quyến rũ tột cùng. Bên cạnh đó, các trang bị như màn hình cảm ứng 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, gói an toàn Lexus Safety System+, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo người và phương tiện phía sau, camera 360 độ đều là trang bị có sẵn trên ES300h F Sport. Lexus ES300h F Sport sẽ có 2 cấu hình màu nội thất là Flare Red (Đỏ) và Black (Đen) Giao diện đồng hồ công-tơ-mét thể thao đặc trưng của bản F Sport. Về truyền động, Lexus ES300h F Sport sử dụng chung 1 nền tảng động cơ như 2 phiên bản Luxury và Sport Luxury. Cụ thể, xe được trang bị khối động cơ xăng 4 xy-lanh 2.5L với chu trình Atkingson kết hợp với 1 mô-tơ điện để cho ra tổng công suất tối đa 215 mã lực. Hiện giá bán Lexus ES300h F Sport chưa được tiết lộ chính thức. Video: Xe sang thể thao Lexus ES 300h F Sport.

