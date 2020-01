Xe sang Audi Q7 dùng 13 năm chỉ 650 triệu tại Sài Gòn

Chiếc xe sang Audi Q7 sản xuất năm 2007 này thuộc thế hệ Q7 thứ nhất. Theo thông tin rao bán, xe hiện tại đã lăn bánh được hơn 68.000 km và trong tình trạng hoàn hảo, chưa đâm đụng hay ngập nước. Xe đi kèm với nhiều “đồ chơi” options tiện nghi cao cấp như: ghế chỉnh điện 12 hướng, cửa sổ trời panorama + cốp điện, 02 dàn lạnh độc lập,... Đáng chú ý, người bán cho biết bộ ghế da và tay lái bọc da còn nguyên bản. Chiếc Audi Q7 đời 2007 này thuộc phiên bản lắp động cơ V6 3.6L, đây lựa chọn động cơ xăng nhỏ nhất trên một chiếc Q7 đời đầu, và có giá bán rẻ hơn so với phiên bản dùng máy V8 4.2L, động cơ V6 3.6L FSI tạo ra công suất thấp hơn khoảng 20% so với động cơ V8 4.2L FSI. Cụ thể, công suất tối đa đạt 280 mã lực tại 6.200 vòng/phút) và mô-men xoắn cực đại 360Nm tại 2.750 v/p. Sức mạnh truyền xuống bốn bánh (AWD; Quattro Tiêu Chuẩn) thông qua hộp số tự động 6 cấp. Audi Q7 đời đầu sở hữu kích thước (DxRxC) lần lượt: 5.086 x 2.177 x 1.737mm đi cùng với chiều dài cơ sở ở mức 2.177mm. Mặc dù sở hữu chiều dài tổng thể của Q7 hơn khoảng 240mm so với Acura MDX thế hệ thứ 2, nhưng hàng ghế thứ ba của Q7 lại không phù hợp với người lớn như mẫu Acura MDX quen thuộc vang bóng một thời tại Việt Nam.Giá xe Audi Q7 cũ này chỉ 650 triệu đồng, người mua số đông sẽ lựa chọn các mẫu sedan hạng B, C hay các dòng xe MPV 7 chỗ cỡ nhỏ mới. Tuy nhiên với những ai muốn trải nghiệm SUV hạng sang cỡ trung, đề cao sự an toàn, thương hiệu sang trọng, vận hành mạnh mẽ thì Audi Q7 đời cũ là một “ứng cử viên” sáng giá. Chơi xe sang đời cũ luôn có rủi ro về tình trạng kỹ thuật khi nó đã được sử dụng qua nhiều năm, chính vì thế đòi hỏi người dùng phải chấp nhận sửa chữa và bảo dưỡng với chi phí không hề nhỏ, thậm chí phụ tùng khó tìm kiếm. Tuy nhiên, không phải ai cũng quay lưng với xe sang đời cũ, khi họ đã lường trước và chuẩn bị thêm ngân sách để đại tu để giúp nó hoạt động ổn định và tin cậy hơn. Video: Audi Q7 sau hơn 10 năm sử dụng giá dưới 700 triệu.

