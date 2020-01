Trong khuôn khổ triển lãm CES 2020, Bosch chính thức trình làng một phát minh mới đầy thú vị là tấm che nắng tự động được tích hợp công nghệ trí thông minh nhân tạo AI (Artificial Intelligence). Sản phẩm này được công ty công nghệ Đức đặt tên là Virtual Visor, tạm dịch là tấm che nắng xe hơi thực thế ảo hoặc tấm che nắng kỹ thuật số.

Cơ chế hoạt động của Virtual Visor khá phức tạp. Trước hết sẽ có một cụm camera liên tục ghi nhận hình ảnh gương mặt của người ngồi ở hàng ghế trước. Các dữ liệu về vị trí mắt, mũi hay miệng này được AI phân tích và xử lý liên tục. Từ đó, hệ thống sẽ chọn và chuyển màu các ô lục giác dạng tổ ong tương ứng trên tấm nền LCD trên tấm che để ngăn ánh nắng chiếu vào mắt của người lái và hành khách. Khi đó trên mặt người lái sẽ có một phần bóng râm trong khi phần còn lại của tấm che nắng vẫn trong suốt và nhìn xuyên qua được. Xe ôtô sẽ có tấm che nắng tự động tích hợp AI.

Bên cạnh AI, tấm nền LCD trong suốt có khả năng đổi sang màu tối nằm trong khung viền đặt cạnh kính lái cũng đóng vai trò quan trọng đối với Virtual Visor. Bosch còn tiết lộ một thông tin thú vị rằng dự án phát triển tấm che nắng tự động này không được lên kế hoạch trước.

Nó bắt nguồn từ việc một nhóm kỹ sư vô tình phát hiện ra nguyên mẫu thử nghiệm của tấm nền LCD có thể đổi màu bị vứt bỏ. Từ đó họ nảy ra ý định ứng dụng công nghệ này và đã cho ra đời Virtual Visor .

Đây có thể xem là bước tiến lớn cho chi tiết vốn đã tồn tại trên xe hơi gần một thế kỷ và gần như không có sự thay đổi nào đáng kể. Kể từ khi ra đời vào năm 1924 trên một chiếc xe Ford, tấm che nắng cơ bản chỉ là một vật phẳng nằm sau kính chắn gió và có thể mở ra để ngăn các tia nắng chiếu vào mắt người lái gây cản trở tầm nhìn.

Bosch tích hợp công nghệ AI để tự động chắn ánh sáng làm chói mắt người lái.

Mặt dù chỉ mới dừng ở mức concept nhưng Bosch kỳ vọng Virtual Visor sẽ sớm được các nhà sản xuất ôtô ứng dụng trên xe thương mại nhằm tăng sự an toàn trong việc lái xe. Đặc biệt là vào thời điểm bình minh và hoàng hôn khi mặt trời ở gần sát đường chân trời sẽ chiếu thẳng ánh sáng vào mắt người lái.

Một thống kê chỉ ra rằng loá nắng là nguyên nhân gây ra gần gấp đôi số vụ tai nạn ôtô so với những vụ việc khác liên quan đến thời tiết tự nhiên. Số liệu được tổng hợp từ Cục Quản lý An toàn Giao thông Quốc lộ Mỹ (NHTSA). Được biết hàng năm có đến hàng nghìn vụ tai nạn do người lái bị chói nắng và mất kiểm soát.