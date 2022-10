Xe ôtô điện Neta giá rẻ từ 354 triệu đồng có về Việt Nam?

Mới đây, Hội nghị Giám đốc - Tổng Giám đốc ASEAN về công nghệ kỹ thuật số nhằm tăng cường quản lý thuế tiêu thụ đặc biệt và tiến với trung hòa carbon đã được tổ chức ở Thái Lan. Hội nghị này có sự tham gia của các nước thành viên khối ASEAN, bao gồm Việt Nam, Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Thái Lan và Philippines. Ngoài đại diện các nước thành viên, hội nghị còn có sự tham gia của hãng xe ôtô Neta Auto. Tại hội nghị, ông Bao Zhuangfei, Tổng Giám đốc của Neta Auto, khẳng định có kế hoạch mở rộng việc kinh doanh ra khu vực Đông Nam Á. "Bằng việc tham gia Hội nghị ASEAN lần này, Neta sẽ nắm được nguyên tắc chỉ đạo và tầm nhìn của Tổng cục Thuế tại nhiều quốc gia Đông Nam Á để quyết định kế hoạch triển khai theo đúng với chính sách của từng chính phủ. Điều này đồng thời sẽ hỗ trợ chính sách trung hòa carbon của các nước thuộc khu vực ASEAN". Đáng tiếc là ông Zhuangfei chưa hé lộ sẽ bán xe ôtô điện Neta tại Đông Nam Á. Trước đó, Neta cũng đã ra mắt xe ở 2 thị Thái Lan và Lào. Neta vốn là thương hiệu con của hãng ôtô Trung Quốc Hozon Auto. Tại Thái Lan, Neta đã giới thiệu mẫu ôtô điện V vào hồi tháng 8 năm nay. Neta V là mẫu crossover thuần điện với giá khởi điểm chỉ 549.000 Baht (khoảng 354 triệu đồng) tại thị trường Thái Lan. Giá xe ôtô điện Neta hiện đang ngang ngửa các mẫu xe hạng A tại Việt Nam như Kia Morning và Hyundai Grand i10. Neta V sở hữu kích thước khá nhỏ, bao gồm chiều dài 4.070 mm, chiều rộng 1.690 mm, chiều cao 1.540 mm và chiều dài cơ sở 2.420 mm. Ngoài ra, xe còn có chiều cao gầm 130 mm và thể tích khoang hành lý 335 lít hoặc 552 lít nếu hàng ghế sau gập xuống. Ở thị trường Thái Lan, Neta V có những trang bị như đèn pha Halogen tự động bật/tắt, dải đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED, vành hợp kim 16 inch, khởi động nút bấm, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 14,6 inch, hệ thống âm thanh 6 loa, ghế trước chỉnh điện 4 hướng và ghế bọc da tổng hợp. Ngoài ra, xe còn có những trang bị an toàn cơ bản như hệ thống kiểm soát hành trình, phanh đỗ xe điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời, camera lùi và 2 túi khí. Là xe giá rẻ nên Neta V đương nhiên không có những tính năng an toàn chủ động ADAS. Xe sử dụng là mô-tơ điện mạnh 95 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Mô-tơ kết hợp với cụm pin lithium-ion 38,5 kWh và hệ dẫn động cầu trước. Nhờ đó, xe có thể đạt vận tốc tối đa 101 km/h và chạy được 384 km sau khi sạc đầy pin theo tiêu chuẩn NEDC. Với hệ thống sạc AC, thời gian sạc đầy pin sẽ là 8 tiếng đồng hồ. Với hệ thống sạc nhanh DC, thời gian sạc dung lượng pin từ 30% lên 80% là 30 phút. So với Neta V bán tại Thái Lan, Neta U Pro dành cho thị trường Lào có kích thước lớn hơn và trang bị tốt hơn. Cụ thể, Neta U Pro sở hữu chiều dài 4.530 mm, chiều rộng 1.860 mm, chiều cao 1.628 mm và chiều dài cơ sở 2.770 mm. Tại thị trường Lào, Neta U Pro được trang bị đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày, vành hợp kim 18 inch, cảm biến đá cốp, vô lăng vát đáy thể thao, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, núm xoay chuyển số, phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Tương tự Neta V, Neta U Pro cũng có công nghệ Vehicle to Load (V2L) để cung cấp điện cho các thiết bị ngoài xe. Đáng tiếc là trang bị an toàn của Neta U Pro cũng không có gì nổi bật, chỉ gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, trợ lực phanh BA, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo và cảnh báo áp suất lốp. Tương tự Neta V, Neta U Pro cũng có công nghệ Vehicle to Load (V2L) để cung cấp điện cho các thiết bị ngoài xe. Đáng tiếc là trang bị an toàn của Neta U Pro cũng không có gì nổi bật, chỉ gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, trợ lực phanh BA, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo và cảnh báo áp suất lốp. Cung cấp sức mạnh cho Neta U Pro ở Lào là mô-tơ điện có công suất tối đa 120 kW (khoảng 163 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 210 Nm. Mô-tơ điện này kết hợp với cụm pin CATL làm mát bằng dung dịch có dung lượng 66 kWh, giúp xe chạy được 500 km sau khi sạc. Nếu dùng sạc nhanh, thời gian tăng dung lượng pin từ 30% lên 80% là khoảng 30 phút. Trong khi đó, thời gian sạc đầy pin bằng sạc chậm AC là 8 tiếng. Hiện chưa rõ liệu các mẫu xe ôtô điện Neta về Việt Nam trong tương lai hay không. Video: Xem chi tiết xe ô tô điện Neta V 2022 giá rẻ.

