“Xế nổ” Ural Sidecar chạy 15 năm, bán 425 triệu ở Hà thành

Trong thời kỳ mà những chiếc xe phân khối lớn hiện đại, có tốc độ cao và hợp thời đang thống trị. Những chiếc Sidecar Ural 3 bánh cổ điển cũng không vì thế mà trở nên “lép vế” - ngược lại, nó vẫn được nhiều người đam mê sưu tầm dọn dẹp lại để thoả chí đam mê khám phá dòng xe đình đám một thời của lực lượng an ninh hay quốc phòng chuyên biệt. Sidecar là loại xe máy ba bánh mà khoảng hai chục năm trước đây người ta thường thấy chúng xuất hiện cùng với hình ảnh những chiến sĩ công an đi làm nhiệm vụ. Ở Việt Nam, người ta đã quen với cái tên xít-đờ-ca, có người còn gọi là mô-tô-ba. Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, số người chơi loại xe này không nhiều, bởi tìm mua được một chiếc sidecar không phải là chuyện đơn giản, có tiền là mua được như môtô phân khối lớn đời mới - nhưng với xe 3 bánh Sidecar, để sở hữu và có được nó để lăn bánh trên đường cũng là cả một quá trình... Những chiếc xe Ural nguyên bản còn lại ở Việt Nam hiện nay không nhiều. Đôi khi để có được một chiếc xe người đam mê cũng phải đi tìm ở khắp nơi, khi đã tìm được xe thì thường là xe quá cũ hoặc nát chỉ còn bộ khung và máy… Thường thì sau khi đã có xe, người chơi lại đi kiếm đồ và độ lên nguyên bản. Chiếc Ural trong bài viết này của một người chơi tại Hà Nội, xe xuất xưởng đời 2005 là dòng xe Ural Patrol, được trang bị động cơ 745cc 4 thì(4-stroke) cho công xuất tối đa lên tới 41Hp và đạt tốc độ tối đa lên tới 120km/h. Đây là chiếc xe khá hiếm khi được đăng kí chính chủ dân sự. Chiếc xe còn zin cả mầu sơn, được trang bị hệ thống phanh đĩa brembo trước sau. Đặc biệt, nó được cấu tạo dẫn động bằng trục căt đăng cho cả bánh tải lẫn bánh thuyền (2W), đây là một lợi thế lớn trên các cung đường off-road. Hệ thống giảm sóc trước của xe được thay đổi thành Càng Quỳ giúp cho tay lái xe mềm hơn so với thụt ống của các thế hệ trước. Có thể nói đây là một chiếc xe khá hiếm và chủ xe cũng rất tâm huyết với nó. Giờ đây khi phải chia tay thì cũng là một điều đầy luyến tiếc. Theo tìm hiểu thì giá xe Ural Sidecar 750 này đang được rao bán ở khoảng 425 triệu đồng cho và có thể sang tên toàn quốc. Với việc chiếc xe chỉ có 3 bánh lại đời quá sâu nhưng giá lại đắt hơn cả một chiếc bốn bánh đời mới như VinFast Fadil bản Tiêu chuẩn (414tr) cho thấy chiếc xe phải tìm đúng chủ là người có sự đam mê và hiểu biết về dòng xe này mới có thể chấp nhận xuống tiền. Bởi hiện tại các xe Ural Sidecar đang tồn tại ở Việt Nam dưới dạng trưng bày có thể dao động từ 50- 300 triệu đồng. Video: Cận cảnh môtô 3 bánh Ural 2019 giá 352 triệu.

