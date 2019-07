Xe MINI Convertible JCW 2,5 tỷ đầu tiên tại Việt Nam

Mới đây, đại lý THACO MINI ở TP HCM đã nhập khẩu về chiếc xe MINI Convertible JCW mới (MINI John Cooper Works phiên bản mui trần) đầu tiên tại Việt Nam. Như vậy, sau phiên bản mui cứng tiêu chuẩn, phiên bản mui trần cũng đã cập bến nước ta dưới dạng nhập khẩu chính hãng. Về thiết kế tổng thể, mẫu xe mui trần MINI Convertible JCW mang nhiều đường nét đặc trưng của dòng Convertible thay vì giống với những "người anh em" hiệu suất cao John Cooper Works. Ở mặt trước xe, cụm đèn LED có các chùm tia sáng thấp và cao giúp tăng cường độ chiếu sáng. Đèn LED ban ngày và xi nhan được thiết kế hình tròn, bao quanh đèn pha, đây là hững đặc điểm trên tạo nên một diện mạo mạnh mẽ hơn cho MINI Convertible 2019 mới. Thêm vào đó, khi so sánh với các mẫu Convertible thông thuờng, MINI Convertible JCW đã được lược bỏ bớt chi tiết đèn sương mù phía dưới và thay bằng các nan tổ ong màu đen thể thao. Ngoài ra, bộ body-kit đặc trưng của dòng JCW với những đường gân gồ ghề và lưới tản nhiệt tổ ong sơn đen khoẻ khoắn cũng là trang bị đặc trưng để phân biệt MINI Convertible JCW. Xe sở hữu bộ mâm 5 chấu kép thiết kế trẻ trung, kích thước 19 inch với sơn 2 màu tương phản có tên gọi Course Spoke. Cũng giống như bao mẫu MINI thời gian gần đây, Convertible JCW cũng có thiết kế cụm đèn hậu kiểu Union Jack với đèn xi-nhan nhỏ gọn hiển thị ngang, đèn phanh hiển thị dạng đứng và đèn đuôi dạng chéo tạo nên tổng thể hình lá cờ Anh vô cùng độc đáo. Xe sử dụng bộ mui mềm che chắn, màu đen tương phản với thân xe. Không gian nội thất của chiếc MINI Convertible JCW đầu tiên tại Việt Nam lấy điểm nhấn là sự pha trộn giữa 2 tông màu đỏ - đen vô cùng ấn tượng. Ngoài ra, về thiết kế và trang bị bên trong khoang cabin của Convertible JCW không có sự thay đổi nào so với "người anh em" John Cooper Works. Về truyền động, mẫu xe MINI Convertible JCW 2019 mới sẽ sử dụng khối động cơ 2.0L với 2 bộ tăng áp cho ra công suất tối đa 228 mã lực và mô-men xoắn 320 Nm. Đi kèm với đó là hộp số tự động 8 cấp cùng khả năng tăng tốc từ 0 -96 km/h vô cùng ấn tượng, chỉ 6,6 giây.Giá xe MINI Convertible JCW 2019 mui trần sẽ bán ra ở mức 2,499 tỷ đồng. Xe được nhập khẩu chính hãng và phân phối bởi Thaco MINI tại Việt Nam. Với mức giá được xem là khá cao, chiếc xe sở hữu cấu hình ghế ngồi chỉ là 2 + 2, sẽ không dành cho số đông và những người thực dụng. Video: Chi tiết xe MINI Convertible mui trần mới.

