Xe máy điện hiệu suất cao Nuen N1-S “made in Vietnam” sắp ra mắt

Nuen Moto N1-S 2024 mới chính là "mẫu xe môtô điện hiệu suất cao đầu tiên" được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Xe sẽ có 2 phiên bản là Founder's Edition và Signature Edition. Trong đó, phiên bản Founder's Edition là phiên bản cao cấp chỉ được sản xuất giới hạn 50 chiếc. Hiện tại, hãng xe “tân binh” Nuen Moto tại Việt Nam đã thông báo nhận cọc cho N1-S. Tuy nhiên, giá xe vẫn chưa được hãng công bố. Trước thềm ra mắt, hãng xe Việt Nam đã đăng video hé lộ thiết kế cũng như thông số kỹ thuật của xe. Theo đó, N1-S sở hữu form dáng dạng urban scrambler với thiết kế tinh gọn, hiệu suất vượt trội cùng tính thẩm mỹ sắc nét. Xe có kích thước lớn hơn so với các mẫu xe máy phổ thông với chiều dài 2.070 mm, chiều dài cơ sở 1.450 mm, độ cao gầm 175 mm và trọng lượng 165 kg. Nuen N1-S được trang bị lốp trước 120/70 kèm vành 17 inch, lốp sau là 180/55 cũng kèm vành 17 inch. Thông số này tương đương với lốp của Honda CB650R và Yamaha XSR700. Nuen N1-S có phuộc Upside-down phía trước và Monoshock phía sau. Phiên bản cao cấp Founder's Edition được trang bị phuộc Ohlins và phanh Brembo cả trước và sau. Cung cấp sức mạnh cho Nuen N1-S là mô-tơ điện có công suất tối đa 32 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên đến 190 Nm. Động cơ điện đi kèm pack pin có dung lượng 8 kWh. Theo Nuen Moto, pack pin của xe "là một trong những hệ thống pin được thiết kế an toàn nhất trong phân khúc", khi "toàn bộ hệ thống được bảo vệ bởi 5 lớp an toàn tiêu chuẩn". Các lớp bảo vệ này bao gồm: bảo vệ nhiệt, bảo vệ cơ học, bảo vệ điện, bảo vệ linh kiện điện tử và phần mềm, cùng hệ thống cảm biến. Theo công bố, phiên bản Prototype (phiên bản thử nghiệm tiền sản xuất) có phạm vi hoạt động lên đến 200 km/sạc, tốc độ trung bình 50 km/h và có thể đạt tốc độ tối đa 130km/h. Nuen N1-S được hỗ trợ sạc nhanh từ 0% đến 80% trong 40 phút (hoặc 0-100% trong 60 phút) với nguồn điện DC 3 pha đang được lắp đặt tại trạm của hãng. Nếu sử dụng nguồn điện dân dụng 220V thì có thể sạc từ 0% đến 80% trong 3 giờ (hoặc 0-100% trong 4,5 giờ).Xe máy điện Nuen N1-S sở hữu các công nghệ hỗ trợ lái an toàn như: phanh ABS hai kênh và cơ chế phanh tái sinh. Bên cạnh đó, xe cũng có tính năng đi lùi và ga tự động (Cruise Control) cùng khả năng chống nước đạt tiêu chuẩn IP67 cho phép xe di chuyển trong điều kiện ngập nước tối đa 30 phút ở mức nước không quá 50 cm. Video: Hé lộ xe máy điện hiệu suất cao Nuen N1-S “made in Vietnam”.

