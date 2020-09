“Xe lội nước” Amphicar 770 1964 mới cứng chỉ 700 triệu đồng

Hồi thập niên 1960, ý tưởng có một chiếc xe ôtô có thể kiêm luôn nhiệm vụ một con thuyền là một điều hấp dẫn lạ kỳ. Lạ kỳ đến độ nhà thiết kế nổi tiếng người Đức Hans Trippel đã tạo nên xe lội nước Amphicar, và khoảng 4.000 chiếc đã được lắp ráp trong vòng 3 năm. Do vậy đến tận ngày nay, nhiều chiếc vẫn còn tồn tại trên đời và chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện trên đường. Thậm chí nếu muốn mua lấy một chiếc thì bạn cũng đang gặp may, bởi một chiếc Amphicar 770 hàng hiếm gần như mới nguyên đang được chào bán trên eBay. Người bán có cho biết rằng chiếc xe này chưa hạ thủy bao giờ, bởi anh ấy sợ rằng nó có thể bị chìm do một vài chỗ trên thân vỏ đã xuất hiện dấu hiệu gỉ sét. Với chỉ 3.188 km trên đồng hồ, chiếc xe lưỡng cư đời 1964 này rõ ràng chưa được sử dụng một cách đích đáng. Tuy nhiên với những gì người mua miêu tả, nó sẽ cần mang đi bảo dưỡng cẩn thận trước khi mang ra đường, đặc biệt là nếu chủ nhân mới trải nghiệm khả năng vận hành như một con thuyền của nó. Được trang bị một động cơ Triumph Herald dung tích 1.1 lít bé nhỏ, Amphicar 770 sử dụng một hộp số sàn 4 cấp và hệ dẫn động cầu sau để di chuyển trên đất liền. Để di chuyển trên mặt nước, nó sử dụng hai bộ đẩy chân vịt, và nói thực là tốc độ không được cao. Chung quy, Amphicar không phải là một chiếc ô tô tốt, và cũng chẳng phải một con thuyền xuất sắc, nhưng chắc không ai bất ngờ điều này. Dù sao đi nữa, đây cũng là một cơ hội hiếm để sở hữu một chiếc xe ghi dấu ấn lịch sử, và là một chiếc xe thực sự độc đáo. Hiện tại, giá xe Amphicar 770 1964 đang được đấu từ 29.870 USD (khoảng gần 700 triệu đồng), và còn vài ngày nữa mới chốt giá cuối cùng. Video: Xem xe lội nước Amphicar 770 thể hiện sức mạnh.

