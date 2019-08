"Xế lạ" Toyota Tj Cruiser hoàn toàn mới sắp ra mắt

Thông tin ra mắt mẫu xe Toyota Tj Cruiser mới được tiết lộ bởi một nguồn tin có mối quan hệ chặt chẽ với các đại lý Toyota. Như chúng ta đã biết, Toyota TJ Cruiser concept từng được hãng xe Nhật Bản trình làng công chúng lần đầu tại Triển lãm Tokyo 2017. Chữ "TJ" trong thương hiệu mới TJ Cruiser là viết tắt của "Toolbox" (hộp dụng cụ - nhấn mạnh tiện ích tuyệt vời) và Joy (niềm vui – khi được khám phá những miền đất mới), trong khi từ Cruiser từ lâu đã gắn liền với các dòng xe địa hình của Toyota, nhưng ở đây nó có ý nghĩa thể hiện sự mạnh mẽ của TJ Cruiser. Về cơ bản, Toyota TJ Cruiser là sự kết hợp giữa khả năng thích ứng đa địa hình của một chiếc SUV và không gian nội thất rộng rãi, linh hoạt của xe van. Điều này thể hiện rõ qua thiết kế hình hộp độc đáo của chiếc xe. Với tập hợp của các bề mặt phẳng và góc cạnh vuông vức, thiết kế của Toyota TJ Cruiser 2020 mới khiến người dùng gợi nhớ về những mẫu xe quân sự trong Chiến tranh thế giới thứ II trong khi có "phom" thân xe tương tự như một chiếc xe van. Mang phong cách SUV, TJ Cruiser được phủ lớp chống xước đặc biệt trên nắp khoang động cơ, mui xe và các hốc vòm bánh. Chiếc xe cũng có bộ mâm 20 inch kèm bộ lốp gai lớn, hệ thống treo vững chắc và có khoảng hành trình lớn để dễ dàng vượt qua những địa hình. Thiết mới này giúp TJ Cruiser có nội thất không gian rộng rãi, người lái và hành khách dễ dàng bước vào cabin nhờ cửa trước rộng và cửa lùa phía sau (lấy lại từ các mẫu minivan như Siena, Previa, Alphard…). Nội thất của TJ Cruiser đồng thời là tập hợp của các chi tiết hình khối vuông vắn hướng tới phong cách năng động, khỏe khoắn. Bảng táp-lô có màn hình thông tin chạy ngang với chiều dài lớn, đồng thời chiếc xe vẫn được tích hợp màn hình cảm ứng của hệ thống giải trí bên dưới. Ngoài ra, chiếc xe này còn được trang bị bộ ghế với khả năng gập phẳng hoàn toàn, đồng thời mỗi lưng ghế và sàn xe đều có những hốc và dây đai an toàn khác nhau - giúp chiếc xe có thể chở những vật dụng dài tới 3 mét hay chằng buộc dễ dàng hơn nhiều loại hành lý lớn. Tuy nhiên, về trang bị động cơ, Toyota vẫn giữ kín các thông số kỹ thuật cho dịp ra mắt tại triển lãm sắp tới, dù cũng hé lộ chút ít thông tin khi cho biết TJ Cruiser sẽ có nhiều lựa chọn trang bị động cơ, trong đó chắc chắn có một động cơ hybrid (động cơ xăng 2.0L kết hợp với mô tơ điện) và hệ dẫn động 4 bánh. Toyota TJ Cruiser phiên bản sản xuất dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 10/2019 tới tại triển lãm Tokyo Motoshow và bắt đầu bán ra vào đầu năm 2020. Theo Best Car, phiên bản sản xuất của TJ Cruiser sẽ ngắn hơn một chút so với crossover Toyota C-HR. Video: Chi tiết mẫu xe Toyota TJ Cruiser concept mới.

Thông tin ra mắt mẫu xe Toyota Tj Cruiser mới được tiết lộ bởi một nguồn tin có mối quan hệ chặt chẽ với các đại lý Toyota. Như chúng ta đã biết, Toyota TJ Cruiser concept từng được hãng xe Nhật Bản trình làng công chúng lần đầu tại Triển lãm Tokyo 2017. Chữ "TJ" trong thương hiệu mới TJ Cruiser là viết tắt của "Toolbox" (hộp dụng cụ - nhấn mạnh tiện ích tuyệt vời) và Joy (niềm vui – khi được khám phá những miền đất mới), trong khi từ Cruiser từ lâu đã gắn liền với các dòng xe địa hình của Toyota, nhưng ở đây nó có ý nghĩa thể hiện sự mạnh mẽ của TJ Cruiser. Về cơ bản, Toyota TJ Cruiser là sự kết hợp giữa khả năng thích ứng đa địa hình của một chiếc SUV và không gian nội thất rộng rãi, linh hoạt của xe van. Điều này thể hiện rõ qua thiết kế hình hộp độc đáo của chiếc xe. Với tập hợp của các bề mặt phẳng và góc cạnh vuông vức, thiết kế của Toyota TJ Cruiser 2020 mới khiến người dùng gợi nhớ về những mẫu xe quân sự trong Chiến tranh thế giới thứ II trong khi có "phom" thân xe tương tự như một chiếc xe van. Mang phong cách SUV, TJ Cruiser được phủ lớp chống xước đặc biệt trên nắp khoang động cơ, mui xe và các hốc vòm bánh. Chiếc xe cũng có bộ mâm 20 inch kèm bộ lốp gai lớn, hệ thống treo vững chắc và có khoảng hành trình lớn để dễ dàng vượt qua những địa hình. Thiết mới này giúp TJ Cruiser có nội thất không gian rộng rãi, người lái và hành khách dễ dàng bước vào cabin nhờ cửa trước rộng và cửa lùa phía sau (lấy lại từ các mẫu minivan như Siena, Previa, Alphard…). Nội thất của TJ Cruiser đồng thời là tập hợp của các chi tiết hình khối vuông vắn hướng tới phong cách năng động, khỏe khoắn. Bảng táp-lô có màn hình thông tin chạy ngang với chiều dài lớn, đồng thời chiếc xe vẫn được tích hợp màn hình cảm ứng của hệ thống giải trí bên dưới. Ngoài ra, chiếc xe này còn được trang bị bộ ghế với khả năng gập phẳng hoàn toàn, đồng thời mỗi lưng ghế và sàn xe đều có những hốc và dây đai an toàn khác nhau - giúp chiếc xe có thể chở những vật dụng dài tới 3 mét hay chằng buộc dễ dàng hơn nhiều loại hành lý lớn. Tuy nhiên, về trang bị động cơ, Toyota vẫn giữ kín các thông số kỹ thuật cho dịp ra mắt tại triển lãm sắp tới, dù cũng hé lộ chút ít thông tin khi cho biết TJ Cruiser sẽ có nhiều lựa chọn trang bị động cơ, trong đó chắc chắn có một động cơ hybrid (động cơ xăng 2.0L kết hợp với mô tơ điện) và hệ dẫn động 4 bánh. Toyota TJ Cruiser phiên bản sản xuất dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 10/2019 tới tại triển lãm Tokyo Motoshow và bắt đầu bán ra vào đầu năm 2020. Theo Best Car, phiên bản sản xuất của TJ Cruiser sẽ ngắn hơn một chút so với crossover Toyota C-HR. Video: Chi tiết mẫu xe Toyota TJ Cruiser concept mới.