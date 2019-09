Xe Hyundai Accent 2020 trình làng tại Trung Quốc

Vào hồi cuối tháng 7 năm nay, những hình ảnh đầu tiên của Hyundai Accent 2020 mới dành cho thị trường Trung Quốc đã bị rò rỉ trên mạng xã hội. Đến nay, mẫu sedan cỡ B này đã chính thức trình làng trong triển lãm Ô tô Thành Đô 2019 hiện đang diễn ra ở Trung Quốc. Đúng như những hình ảnh rò rỉ, Hyundai Accent 2020 dành cho thị trường Trung Quốc sở hữu thiết kế riêng, khác với xe ở Mỹ hay Việt Nam. So với phiên bản cũ, Hyundai Accent 2020 cũng thay đổi đáng kể về ngoại hình. Được lấy cảm hứng thiết kế từ mẫu sedan cỡ C Lafesta do đó, thiết kế ngoại thất của Accent 2020 bị một số người đánh giá là quá táo bạo. Phần đầu xe Hyundai Accent nâng cấp 2020 với nhiều chi tiết mạ crome, đáng chú ý - lưới tản nhiệt Cascading Grille với 4 nan mạ crôm nằm ngang dày dặn. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha hoàn toàn mới, được thiết kế như kéo dài đến gần hết nắp capô. Tạo hình bên trong cụm đèn pha mới khá sắc sảo và đi kèm cả dải đèn LED định vị ban ngày. Đằng sau, Hyundai Accent 2020 được bổ sung cụm đèn hậu nối liền với nhau nhưng có thiết kế không đẹp bằng loại trên 2 người anh em Lafesta và Sonata mới. Ngoài ra, xe còn cải tiến thiết kế bên sườn với bộ vành hợp kim mới mang phong cách cá tính hơn. Dù không gây ấn tượng mạnh như ngoại thất, nhưng nội thất của Accent 2020 cũng được Hyundai "mạnh tay" tái thiết kế. Trong đó, giao diện điều khiển là thứ được cải tiến nhiều nhất, với bảng đồng hồ kỹ thuật số mới và hệ thống thông tin giải trí màn hình lớn cảm ứng. Bao xung quanh màn hình, các khe gió điều hoà trung tâm... Nằm bên dưới nắp capô của Hyundai Accent 2020 dành cho Trung Quốc là động cơ xăng D-CVVT 4 xi-lanh, dung tích 1,4 lít như cũ. Động cơ hút khí tự nhiên này tạo ra công suất tối đa 100 mã lực và mô-men xoắn cực đại 132 Nm. Động cơ có thể sẽ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Về kích thước, Hyundai Accent 2020 tại Trung Quốc sở hữu chiều dài 4.405 mm, rộng 1.720 mm, cao 1.455 mm và chiều dài cơ sở 2.600 mm. So với xe ở Việt Nam, Hyundai Accent 2020 tại Trung Quốc ngắn hơn 35 mm, hẹp hơn 9 mm, thấp hơn 5 mm trong khi chiều dài cơ sở giống hệt. Dự kiến, Hyundai Accent 2020 sẽ chính thức được bày bán tại Trung Quốc vào cuối năm sau. Hiện giá xe Hyundai Accent 2020 vẫn chưa được công bố. Tại thị trường Việt Nam, vẫn chưa có thông tin về phiên bản nâng cấp mới của mẫu xe này. Hyundai Accent tại Việt Nam hiện đang bán khá chạy, chỉ sau "đối thủ" Toyota Vios. Video: Giới thiệu Hyundai Accent 2018 hoàn toàn mới.

Vào hồi cuối tháng 7 năm nay, những hình ảnh đầu tiên của Hyundai Accent 2020 mới dành cho thị trường Trung Quốc đã bị rò rỉ trên mạng xã hội. Đến nay, mẫu sedan cỡ B này đã chính thức trình làng trong triển lãm Ô tô Thành Đô 2019 hiện đang diễn ra ở Trung Quốc. Đúng như những hình ảnh rò rỉ, Hyundai Accent 2020 dành cho thị trường Trung Quốc sở hữu thiết kế riêng, khác với xe ở Mỹ hay Việt Nam. So với phiên bản cũ, Hyundai Accent 2020 cũng thay đổi đáng kể về ngoại hình. Được lấy cảm hứng thiết kế từ mẫu sedan cỡ C Lafesta do đó, thiết kế ngoại thất của Accent 2020 bị một số người đánh giá là quá táo bạo. Phần đầu xe Hyundai Accent nâng cấp 2020 với nhiều chi tiết mạ crome, đáng chú ý - lưới tản nhiệt Cascading Grille với 4 nan mạ crôm nằm ngang dày dặn. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha hoàn toàn mới, được thiết kế như kéo dài đến gần hết nắp capô. Tạo hình bên trong cụm đèn pha mới khá sắc sảo và đi kèm cả dải đèn LED định vị ban ngày. Đằng sau, Hyundai Accent 2020 được bổ sung cụm đèn hậu nối liền với nhau nhưng có thiết kế không đẹp bằng loại trên 2 người anh em Lafesta và Sonata mới. Ngoài ra, xe còn cải tiến thiết kế bên sườn với bộ vành hợp kim mới mang phong cách cá tính hơn. Dù không gây ấn tượng mạnh như ngoại thất, nhưng nội thất của Accent 2020 cũng được Hyundai "mạnh tay" tái thiết kế. Trong đó, giao diện điều khiển là thứ được cải tiến nhiều nhất, với bảng đồng hồ kỹ thuật số mới và hệ thống thông tin giải trí màn hình lớn cảm ứng. Bao xung quanh màn hình, các khe gió điều hoà trung tâm... Nằm bên dưới nắp capô của Hyundai Accent 2020 dành cho Trung Quốc là động cơ xăng D-CVVT 4 xi-lanh, dung tích 1,4 lít như cũ. Động cơ hút khí tự nhiên này tạo ra công suất tối đa 100 mã lực và mô-men xoắn cực đại 132 Nm. Động cơ có thể sẽ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Về kích thước, Hyundai Accent 2020 tại Trung Quốc sở hữu chiều dài 4.405 mm, rộng 1.720 mm, cao 1.455 mm và chiều dài cơ sở 2.600 mm. So với xe ở Việt Nam, Hyundai Accent 2020 tại Trung Quốc ngắn hơn 35 mm, hẹp hơn 9 mm, thấp hơn 5 mm trong khi chiều dài cơ sở giống hệt. Dự kiến, Hyundai Accent 2020 sẽ chính thức được bày bán tại Trung Quốc vào cuối năm sau. Hiện giá xe Hyundai Accent 2020 vẫn chưa được công bố. Tại thị trường Việt Nam, vẫn chưa có thông tin về phiên bản nâng cấp mới của mẫu xe này. Hyundai Accent tại Việt Nam hiện đang bán khá chạy, chỉ sau "đối thủ" Toyota Vios. Video: Giới thiệu Hyundai Accent 2018 hoàn toàn mới.