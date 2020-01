Xe giá rẻ Mitsubishi Eclipse Cross 2020 liệu có an toàn?

Ngay tại một thị trường tưởng chừng như đã bão hòa như nước Mỹ, mẫu xe giá rẻ Mitsubishi Eclipse Cross vẫn cho thấy những tín hiệu khả quan và ấn tượng với doanh số năm nay tăng đáng kể so với kết quả từ 2018. Tuy nhiên, chiếc crossover mang logo Mitsubishi vẫn chưa đủ sức cạnh tranh với 2 đối thủ đồng hương là Honda CR-V và Toyota RAV4. Trong nỗ lực hấp dẫn hóa mẫu crossover cỡ nhỏ của mình, Mitsubishi Motors Bắc Mỹ đã chính thức công bố chứng chỉ an toàn chất lượng 5 sao cho Eclipse Cross, cấp bởi Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ NHTSA. Cụ thể, tuy chỉ nhận được 4 trên 5 sao về mức độ an toàn cho người lái khi xảy ra va chạm trước, Mitsubishi Eclipse Cross 2020 vẫn được đánh giá 5 sao về khả năng bảo vệ tất cả hành khách. “Bảo vệ an toàn cho khách hàng khi tham gia giao thông là nhiệm vụ tối quan trọng của chúng tôi. Đón nhận đánh giá an toàn 5 sao từ NHTSA chính là thành quả của nỗ lực từ đội ngũ kĩ sư trong việc thiết kế nên những chiếc xe với độ an toàn và chất lượng tối ưu nhất,” trích lời Cason Grover – Giám đốc Kế hoạch Sản phẩm của Mitsubishi. Mặt khác, theo đánh giá từ Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ (đơn vị kiểm định với xếp hạng cao hơn NHTSA, Eclipse Cross MY 2019 đã không xuất hiện trong danh mục Top Safety Pick bởi điểm đánh giá thấp về phần đèn pha. Cụ thể hơn, cụm đèn của chiếc crossover được đánh giá ở mức “yếu” hay “tạm chấp nhận”. Đây có lẽ là điểm đáng thất vọng trên Eclipse Cross, nhất là khi tất cả các bài thử va chạm khác đều đạt số điểm rất cao. Ngoài ra, MY 2020 của Eclipse Cross sẽ xuất hiện với nhiều tính năng hỗ trợ người lái. Phiên bản SE và SEL giờ đây sẽ sở hữu những trang bị tiêu chuẩn như Đèn Tự động Hiệu suất cao, Cảnh báo lệch làn, Cảnh báo va chạm trước. Quan trọng hơn, hãng xe ôtô Mitsubishi còn cam kết chất lượng với chế độ bảo hành 10 năm hoặc 160.000 km cho hệ dẫn động cùng với 5 năm hoặc 96.500 km cho toàn bộ chiếc xe. Video: Chi tiết Mitsubishi Eclipse Cross 2020.

Ngay tại một thị trường tưởng chừng như đã bão hòa như nước Mỹ, mẫu xe giá rẻ Mitsubishi Eclipse Cross vẫn cho thấy những tín hiệu khả quan và ấn tượng với doanh số năm nay tăng đáng kể so với kết quả từ 2018. Tuy nhiên, chiếc crossover mang logo Mitsubishi vẫn chưa đủ sức cạnh tranh với 2 đối thủ đồng hương là Honda CR-V và Toyota RAV4. Trong nỗ lực hấp dẫn hóa mẫu crossover cỡ nhỏ của mình, Mitsubishi Motors Bắc Mỹ đã chính thức công bố chứng chỉ an toàn chất lượng 5 sao cho Eclipse Cross, cấp bởi Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ NHTSA. Cụ thể, tuy chỉ nhận được 4 trên 5 sao về mức độ an toàn cho người lái khi xảy ra va chạm trước, Mitsubishi Eclipse Cross 2020 vẫn được đánh giá 5 sao về khả năng bảo vệ tất cả hành khách. “Bảo vệ an toàn cho khách hàng khi tham gia giao thông là nhiệm vụ tối quan trọng của chúng tôi. Đón nhận đánh giá an toàn 5 sao từ NHTSA chính là thành quả của nỗ lực từ đội ngũ kĩ sư trong việc thiết kế nên những chiếc xe với độ an toàn và chất lượng tối ưu nhất,” trích lời Cason Grover – Giám đốc Kế hoạch Sản phẩm của Mitsubishi. Mặt khác, theo đánh giá từ Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ (đơn vị kiểm định với xếp hạng cao hơn NHTSA, Eclipse Cross MY 2019 đã không xuất hiện trong danh mục Top Safety Pick bởi điểm đánh giá thấp về phần đèn pha. Cụ thể hơn, cụm đèn của chiếc crossover được đánh giá ở mức “yếu” hay “tạm chấp nhận”. Đây có lẽ là điểm đáng thất vọng trên Eclipse Cross, nhất là khi tất cả các bài thử va chạm khác đều đạt số điểm rất cao. Ngoài ra, MY 2020 của Eclipse Cross sẽ xuất hiện với nhiều tính năng hỗ trợ người lái. Phiên bản SE và SEL giờ đây sẽ sở hữu những trang bị tiêu chuẩn như Đèn Tự động Hiệu suất cao, Cảnh báo lệch làn, Cảnh báo va chạm trước. Quan trọng hơn, hãng xe ôtô Mitsubishi còn cam kết chất lượng với chế độ bảo hành 10 năm hoặc 160.000 km cho hệ dẫn động cùng với 5 năm hoặc 96.500 km cho toàn bộ chiếc xe. Video: Chi tiết Mitsubishi Eclipse Cross 2020.