Xe ga Kymco Like Sport 125 "thét giá" tới 74 triệu đồng

Mới đây, hãng xe Đài Loan Kymco vừa chính thức cho ra mắt một mẫu xe mới mang tên Kymco Like Sport 125 2021 mới. Theo đó, mẫu xe này được thiết kế rất gọn gàng và mang một số nét đẹp vuông vắn giống như những mẫu xe Lambretta hiện đại. Thế nhưng, mẫu xe này lại được công bố với mức giá giật mình tại Châu Âu. Mẫu xe ga Kymco Like Sport 125 thế hệ mới sở hữu dàn áo màu đen nhám khá lì lợm và đẹp mắt, cho vẻ đẹp trẻ trung hơn các màu còn lại của dòng xe. Thêm nữa, điểm nhấn đáng chú ý trên chiếc xe là chữ S màu đỏ nổi bật trên thân xe. Bên cạnh đó, mẫu xe tay ga này không có gì thay đổi về trang bị. Cụ thể là bộ đèn trênxe vẫn được trang bị hệ thống chiếu sáng LED, hệ thống phanh đĩa ở cả trước và sau, đặc biệt còn có trang bị ABS an toàn. Ngoài ra, đây cũng là một chiếc xe tay ga đậm chất châu Á với bộ phuộc lò xo đôi phía sau, cặp phuộc ống lồng đôi phía trước. Sức mạnh của Kymco Like Sport 125 là khối động cơ có dung tích 125cc đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Có công suất tối đa 11,6 mã lực tại ngưỡng tua 8.500 vòng/ phút và mô-men xoắn cực đại 10,4 Nm tại 6.750 vòng tua/phút. Hiện tại, giá xe Kymco Like Sport 125 hiện đang được bán chính hãng tại thị trường châu Âu với mức đề xuất khoảng 2.699 Euro (tương đương với khoảng 74 triệu đồng). Video: Chi tiết xe ga Kymco Like Sport 125 thế hệ mới.

