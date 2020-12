Xe ga Honda Activa 2021, “chị em của Lead” chỉ 21 triệu đồng

Mẫu xe ga Honda Activa bắt đầu xuất hiện tại thị trường Ấn Độ từ năm 2001. Ngay lập tức nó đã sớm trở thành một trong những xe ga phổ biến nhất tại đất nước Nam Á và đã chứng tỏ được là người “thay đổi cuộc chơi” thuộc ngành công nghiệp xe hai bánh ở đây. Cho đến nay Honda Activa đã cập nhật tới thế hệ thứ 6 và trở thành mẫu xe ga rất thành công. Mẫu xe ga Activa cũng được người hâm mộ ở Việt Nam biết tới bởi xe có thiết kế gợi nhắc tới mẫu xe ga ăn khách Honda Lead. Mới đây Honda Activa 6G mới có thêm phiên bản kỷ niệm 20 năm (20th Anniversary Edition) để đánh dấu 20 năm có mặt ở Ấn Độ. Để đảm bảo cho mẫu xe ga Honda Activa 6G 20th Anniversary Edition nổi bật hơn so với các đối thủ cùng phân khúc tại thị trường Ấn Độ, nhà sản xuất Honda đã thiết kế màu nâu đặc biệt cho xe. Diện mạo xe nổi bật hơn với lô-gô kỷ niệm 20 năm và lô-gô Activa màu vàng đặc biệt tăng độ sang chảnh. Trong khi các sọc kẻ mới trên phía trước xe nhìn rất ấn tượng đem tới sự hấp dẫn về mặt thị giác. Các đặc điểm thể thao trên xe được tôn lên với vành và chấu xe bằng thép sơn màu đen. Màu nâu trên bọc yên ngồi càng giúp cho xe trở nên hiện đại hơn. Đặc biệt, cũng giống như Honda Lead tại Việt Nam xe sở hữu cốp chưa đồ lớn nhất phân khúc. Ngoại trừ khác biệt về màu sắc thì phiên bản đặc biệt này không có gì thay đổi so với những phiên bản khác. Activa 6G 2021 được Honda thiết kế một chiếc nắp xăng nằm phía sau đèn hậu. So với những chiếc nắp xăng dưới yên thì vị trí này tiện lợi ở chỗ khi cần đổ xăng khỏi phải mở hết yên, chỉ cần mở phần bản lề ở phía đèn hậu là được. Bánh trước và bánh sau của xe vẫn sử dụng hệ thống thắng đùm đơn giản. Activa 6G 2021 phiên bản kỷ niệm 20 năm vẫn dùng phuộc ống lòng phía trước và lò xo trụ đôi phía sau. Trang bị an toàn gồm phanh cơ thường hoặc đĩa tuỳ theo từng phiên bản. Ngoài những cập nhật về thẩm mỹ, Activa 20th Anniversary Edition vẫn kế thừa các trang bị cơ khí. Sức mạnh xe bắt nguồn từ khối động cơ làm mát bằng không khí, dung tích 109,51cc, phun xăng điện tử PGM-Fi, công nghệ động cơ thông minh eSP và công nghệ thân thiện với môi trường HET. Khối động cơ này cho sức mạnh tối đa 7,79 mã lực và mô-men xoắn cực đại 8,79 Nm. Trên phiên bản đặc biệt này, xe cũng sở hữu tới 4 màu sơn tuỳ chọn khác nhau dành cho các khách hàng. Điều khiến nhiều người hâm mộ thích thú là giá xe Honda Activa 20th Anniversary Edition rất rẻ. Xe có hai phiên bản Standard và Deluxe có giá bán lần lượt tại Ấn Độ chỉ 66.816 INR (21 triệu đồng) và 68.316 INR (21,47 triệu đồng). Video: Chi tiết xe ga Honda Activa 6G 20th Anniversary Edition 2021.

Mẫu xe ga Honda Activa bắt đầu xuất hiện tại thị trường Ấn Độ từ năm 2001. Ngay lập tức nó đã sớm trở thành một trong những xe ga phổ biến nhất tại đất nước Nam Á và đã chứng tỏ được là người “thay đổi cuộc chơi” thuộc ngành công nghiệp xe hai bánh ở đây. Cho đến nay Honda Activa đã cập nhật tới thế hệ thứ 6 và trở thành mẫu xe ga rất thành công. Mẫu xe ga Activa cũng được người hâm mộ ở Việt Nam biết tới bởi xe có thiết kế gợi nhắc tới mẫu xe ga ăn khách Honda Lead. Mới đây Honda Activa 6G mới có thêm phiên bản kỷ niệm 20 năm (20th Anniversary Edition) để đánh dấu 20 năm có mặt ở Ấn Độ. Để đảm bảo cho mẫu xe ga Honda Activa 6G 20th Anniversary Edition nổi bật hơn so với các đối thủ cùng phân khúc tại thị trường Ấn Độ, nhà sản xuất Honda đã thiết kế màu nâu đặc biệt cho xe. Diện mạo xe nổi bật hơn với lô-gô kỷ niệm 20 năm và lô-gô Activa màu vàng đặc biệt tăng độ sang chảnh. Trong khi các sọc kẻ mới trên phía trước xe nhìn rất ấn tượng đem tới sự hấp dẫn về mặt thị giác. Các đặc điểm thể thao trên xe được tôn lên với vành và chấu xe bằng thép sơn màu đen. Màu nâu trên bọc yên ngồi càng giúp cho xe trở nên hiện đại hơn. Đặc biệt, cũng giống như Honda Lead tại Việt Nam xe sở hữu cốp chưa đồ lớn nhất phân khúc. Ngoại trừ khác biệt về màu sắc thì phiên bản đặc biệt này không có gì thay đổi so với những phiên bản khác. Activa 6G 2021 được Honda thiết kế một chiếc nắp xăng nằm phía sau đèn hậu. So với những chiếc nắp xăng dưới yên thì vị trí này tiện lợi ở chỗ khi cần đổ xăng khỏi phải mở hết yên, chỉ cần mở phần bản lề ở phía đèn hậu là được. Bánh trước và bánh sau của xe vẫn sử dụng hệ thống thắng đùm đơn giản. Activa 6G 2021 phiên bản kỷ niệm 20 năm vẫn dùng phuộc ống lòng phía trước và lò xo trụ đôi phía sau. Trang bị an toàn gồm phanh cơ thường hoặc đĩa tuỳ theo từng phiên bản. Ngoài những cập nhật về thẩm mỹ, Activa 20th Anniversary Edition vẫn kế thừa các trang bị cơ khí. Sức mạnh xe bắt nguồn từ khối động cơ làm mát bằng không khí, dung tích 109,51cc, phun xăng điện tử PGM-Fi, công nghệ động cơ thông minh eSP và công nghệ thân thiện với môi trường HET. Khối động cơ này cho sức mạnh tối đa 7,79 mã lực và mô-men xoắn cực đại 8,79 Nm. Trên phiên bản đặc biệt này, xe cũng sở hữu tới 4 màu sơn tuỳ chọn khác nhau dành cho các khách hàng. Điều khiến nhiều người hâm mộ thích thú là giá xe Honda Activa 20th Anniversary Edition rất rẻ. Xe có hai phiên bản Standard và Deluxe có giá bán lần lượt tại Ấn Độ chỉ 66.816 INR (21 triệu đồng) và 68.316 INR (21,47 triệu đồng). Video: Chi tiết xe ga Honda Activa 6G 20th Anniversary Edition 2021.