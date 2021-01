Xe điện Nio Trung Quốc có thể tự lái, từ 1,34 tỷ đồng

Hãng xe điện Nio vừa giới thiệu mẫu xe ET7 tại một sự kiện ở Thành Đô, Trung Quốc. Hiện tại, chiếc Nio ET7 2021 mới chỉ là bản xem trước và hãng xe Trung Quốc đã nhận đặt hàng cho mẫu xe này. Những chiếc ET7 bản thương mại sẽ đến tay khách hàng vào đầu năm 2022. Nio ET7 hoàn toàn mới là chiếc sedan thuần điện với các số đo kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.098 x 1.987 x 1.505 (mm), chiều dài cơ sở ở mức 3.060 mm. Kích thước của ET7 xấp xỉ chiếc Mercedes-Benz S-Class. Như vậy, ET7 sẽ thuộc phân khúc sedan cỡ lớn. Ở phía trước, ET7 có đầu xe kiểu X-bar đặc trưng của Nio, có từ các mẫu xe EP9, EC6, ES6 hay ES8. Xe không có lưới tản nhiệt, thay vào đó là các lỗ thông gió giả ở cản trước và 2 bên. Bố cục này kết hợp với 2 dải đèn LED daylight mảnh làm liên tưởng đến chữ X. Đèn chiếu sáng chính được đặt ở 2 hốc gió giả 2 bên và cũng là đèn LED. Ở bên trong, không gian của ET7 khá đơn giản với 2 màn hình sử dụng tấm nền AMOLED độ phân giải cao. Trong đó, bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước 10,2 inch trong khi màn hình thông tin giải trí lớn hơn đôi chút - 12,8 inch. Hệ thống thông tin giải trí của xe sử dụng chip Qualcomm Snapdragon thế hệ thứ 3 cho khả năng kết nối 5G, băng thông siêu rộng, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. Ngoài ra, ET7 còn được trang bị bảng điều khiển Nomi sử dụng trí thông minh nhân tạo. Hệ thống này đi kèm 4 micro và chip xử lý riêng để thực hiện các yêu cầu. Các trang bị tiêu chuẩn của ET7 gồm vô-lăng 2 chấu, dàn âm thanh 23 loa 1.000 W, hệ thống lọc không khí, treo khí nén, kính cách âm, cả 2 hàng ghế đều có sưởi, làm mát và massage. ET7 sử dụng nền tảng kiểu ván trượt bằng nhôm và thép nhẹ với module năng lượng bằng SiC (hợp chất giữa silic và carbon). Cung cấp sức mạnh cho xe là 2 động cơ điện ở phía trước và sau với công suất lần lượt là 241 mã lực và 402 mã lực. Với tổng công suất lên đến 643 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm, Nio ET7 có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 3,9 giây - nhanh hơn mẫu sedan hiệu suất cao Mercedes-AMG S 63. Để dừng hẳn từ vận tốc 100 km/h, chiếc xe chỉ cần quãng đường 33,5 m với hệ thống phanh hiệu suất cao do Brembo sản xuất. Sự khác biệt giữa các phiên bản của ET7 đến từ gói pin. Bản tiêu chuẩn sẽ đi kèm gói pin 70 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động khoảng 500 km. Cao hơn là gói pin 100 kWh cho quãng đường di chuyển hơn 700 km. Bản cao nhất sử dụng pin 150 kWh và cho quãng đường di chuyển hơn 1.000 km. Nio trang bị cho ET7 hệ thống trợ lái Aquila Super Sensing. Hệ thống này hoạt động dựa vào 33 cảm biến khắp xe, gồm 11 camera, cảm biến LiDAR phạm vi dài, radar bước sóng dài, 12 cảm biến siêu âm, bộ định vị chính xác cao và hệ thống giám sát người lái nâng cao. Các hệ thống này mang đến cho ET7 19 tính năng an toàn và hỗ trợ lái. Chiếc xe có thể tự lái an toàn từ điểm A đến điểm B. Đến năm 2022, ET7 có thể đạt chứng nhận xe tự lái cấp độ 4.Giá xe điện Nio ET7 có mức khởi điểm từ 58.000 USD đến 81.000 USD (khoảng 1,34 - 1,87 tỷ đồng). Nio còn cung cấp các gói trợ giá cũng như trả góp cho ET7. Mức giá của Nio ET7 thấp hơn khá nhiều so với Tesla Model S. Tại Trung Quốc, mẫu sedan điện của Mỹ có giá 113.000-181.500 USD (khoảng 2,6 - 4,19 tỷ đồng). Video: Chi tiết sedan điện Nio ET7 hoàn toàn mới tại Trung Quốc.

