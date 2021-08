Xe đầu kéo "siêu to khổng lồ" không người lái 100% tại Trung Quốc

Không phải ngày nào bạn cũng thấy một chiếc xe đầu kéo tự lái hoàn toàn đi trên đường cao tốc, nhưng rất có thể tình huống này sẽ trở thành chuyện thường xuyên trong một tương lai không xa. Cơn sốt xe tự hành bắt đầu từ cách đây vài năm đang trở thành hiện thực, và ngành vận tải đường bộ đang đứng đầu danh sách đó.

Video: Chiếc Xe đầu kéo "siêu to khổng lồ" không người lái 100%.

Thời nay, chúng ta thường xuyên đón nhận tin tức về những phương tiện tự hành khác nhau, từ rô bốt taxi cho tới xe buýt và xe tải, thực hiện các cuộc chạy thử nghiệm ở nhiều nơi trên thế giới. Nhưng đa số chúng luôn có sự góp mặt của một người vận hành an toàn bên trong. Mới đây, một nhà phát triển công nghệ xe tự hành Plus đến từ California, Mỹ, đã hoàn thành một lần chạy thử xe đầu kéo tự hành Cấp 4 trên đường cao tốc chứ không phải một tuyến đường cô lập vắng vẻ nào đó.

Tuy nhiên, chúng ta cần nắm rõ một chi tiết rằng hành trình chạy thử này không diễn ra trên đường cao tốc ở Mỹ. Plus đã tiến hành thử nghiệm tại đường cao tốc Ngũ Phong Sơn, nằm trong khu vực trung tâm kinh tế lớn nhất Trung Quốc, Trường Giang Tam Giác Châu. Plus đã xin được giấy phép đặc biệt để thực hiện màn trình diễn ôtô đầu kéo không người lái ấn tượng trên đường cao tốc mới xây, và họ tuyên bố là công ty đầu tiên làm như vậy ở Trung Quốc.

Trong khi chạy thử, chiếc xe đầu kéo đã hoàn thành quá trình lái bằng cách chỉ sử dụng công nghệ lái xe tự động Cấp 4 của công ty mà không cần bất kỳ người lái an toàn, người vận hành từ xa hay bất kỳ hình thức can thiệp nào của con người. Đó là bằng chứng xác nhận về chức năng và sự an toàn của công nghệ, nhưng đây không phải là thử nghiệm đầu tiên. Vào năm 2018, Plus đã trình diễn hoạt động xe tải hạng nặng tự hành Cấp 4 đầu tiên của mình tại cảng Thanh Đảo, Trung Quốc.

Mối quan hệ của công ty có trụ sở tại Cupertino, California, với Trung Quốc thậm chí còn tiến xa hơn thế. Công nghệ PlusDrive sẽ được tích hợp lên mẫu xe J7L3, được chế tạo bởi nhà sản xuất xe tải hạng nặng FAW. Công ty Trung Quốc sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt J7L3 vào cuối năm nay, và những chiếc xe đầu kéo không người lái 100% dự tính sẽ đi vào hoạt động trong năm 2022.