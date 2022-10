“Xe chủ tịch” Mercedes-Maybach S650 bọc thép, chống đạn hơn 31 tỷ đồng

Đối với giới thượng lưu, Mercedes-Maybach S650 siêu sang thôi chưa đủ mà còn phải an toàn nữa. Không chỉ những trang bị an toàn, tính năng công nghệ tích hợp trên xe mà nhiều người còn muốn bảo vệ an toàn cho bản thân bằng những chiếc ôtô bọc thép chống đạn. Đó là lý do vì sao những chiếc Mercedes-Maybach S650 bọc thép ra đời. "Dung mạo" của Mercedes-Maybach S 650 thu hút mọi ánh nhìn khi toát lên sự sang trọng, đẳng cấp của một ông chủ lớn, đầy uy nghi.Xe sở hữu ngoại hình bắt mắt với màu đen sang trọng, đi kèm là những chi tiết mạ crôm sáng bóng làm điểm nhấn. Chiếc xe siêu sang Mercedes-Maybach S650 được trang bị bộ mâm đa chấu khóa tâm với logo Klassen và sử dụng lốp Michelin đặc biệt, giúp xe vẫn có thể di chuyển dù bị trúng đạn. S650 có chiều dài trục cơ sở lên đến 4.415 mm, dài hơn 1.050 mm so với nguyên bản, đồng nghĩa chiều dài của xe cũng tăng lên, từ 5.453 mm lên 6.503 mm. Ngoài ra, chiếc S650 có khả năng chống đạn đạt chuẩn VR8, nghĩa là có thể chặn được đạn súng trường 7,62 mm. Vì trục cơ sở được kéo dài nên không gian nội thất của chiếc xe sang này khá rộng rãi với 6 chỗ ngồi. Ngăn cách giữa 2 hàng ghế là vách ngăn riêng, đi kèm một tấm rèm để tăng sự riêng tư cho chủ nhân. Hàng ghế sau còn được tích hợp bàn làm việc và bảng điều khiển hệ thống đa phương tiện. Xe sở hữu động cơ V12, dung tích 6.0L tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 630 mã lực và 1.000 Nm mô-men xoắn, đi kèm hộp số tự động 7 cấp 7G-Tronic Plus và hệ dẫn động cầu sau. S650 chỉ mất khoảng 4,7 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ trạng thái tĩnh. Vận tốc tối đa đạt 250 km/h.Giá xe Mercedes-Maybach S650 chống đạn được rao bán 1,3 triệu USD (hơn 31 tỷ đồng). Nhìn chung, với số tiền trên, người dùng hoàn toàn có thể mua cho mình 1 chiếc siêu xe đời mới nhất của những thương hiệu nổi tiếng như Ferrari, Pagani, hay BMW. Tuy nhiên, những siêu xe ấy lại không thể chống đạn như chiếc Mercedes-Maybach S650 này. Video: “Xe chủ tịch” Mercedes-Maybach S650 bọc thép chống đạn.

