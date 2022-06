Chi tiết Mercedes-AMG GT R nhập tư "màu hiếm", hơn 11 tỷ tại Sài Gòn

Mới đây, trên một trang chuyên về siêu xe tại Việt Nam đã lan truyền hình ảnh một chiếc siêu xe Mercedes-AMG GT R màu xanh AMG Green Hell Magno lăn bánh tại Sài thành với biển số 51K-322.XX đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hình ảnh chụp lại cho thấy, người điều khiển chiếc siêu xe Mercedes-AMG GT R màu xanh AMG Green Hell Magno này là 1 phụ nữ, đây cũng chính là chiếc Mercedes-AMG GT R mang bộ áo đình đám AMG Green Hell Magno thứ 2 có mặt tại Việt Nam. Như vậy, sau hơn 3 tháng được một công ty nhập khẩu tư nhân ở Hà Nội mang về nước, chiếc xe Mercedes-AMG GT R màu xanh AMG Green Hell Magno thứ 2 tại Việt Nam cũng đã vào Sài thành định cư tương tự như 2 xe Mercedes-AMG GT R trước đó, hiện chỉ còn một chiếc Mercedes-AMG GT R màu trắng nhập chính hãng chưa rõ sẽ định cư ở đâu. Số lượng siêu xe Mercedes-AMG GT R tại Việt Nam hiện nay là 4 chiếc với 3 xe nhập chính hãng và chỉ duy nhất một xe được nhập không chính hãng. Giá lăn bánh xe Mercedes-AMG GT R màu xanh AMG Green Hell Magno thứ 2 tại Việt Nam không được tiết lộ, chỉ biết rằng, giá xe Mercedes-AMG GT R đang bán chính hãng từ 11,6 tỷ đồng. Hiện có 2 chiếc siêu xe Mercedes-AMG GT R mang màu sơn gốc AMG Green Hell Magno tại Việt Nam và để phân biệt ngoại thất 2 xe rất khó khăn, thay vào đó, giới mê xe chỉ cần nhìn vào chi tiết dây đai an toàn của 2 xe Mercedes-AMG GT R màu AMG Green Hell Magno tại Việt Nam là sẽ phân biệt được xe nào nhập chính hãng và siêu xe nào là tư nhân. Ngoài ra, việc chủ nhân của chiếc siêu xe Mercedes-AMG GT R màu xanh AMG Hell Magno nhập chính hãng là ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã dán lại ngoại thất cho xe sang màu bạc nên có thể xem chiếc Mercedes-AMG GT R màu xanh da rắn mới lăn bánh tại Sài thành là hàng độc. Bên trong khoang lái siêu xe Mercedes-AMG GT R nhập không chính hãng thứ 3 về nước có bậc cửa được ốp carbon cùng dòng chữ AMG phát sáng, xe có ghế ngồi bọc da Alcantara với các chỉ may màu vàng, logo AMG và dây đai an toàn cũng được nhuộm vàng. Điểm ấn tượng trên xe Mercedes-AMG GT R màu xanh lá AMG Green Hell Magno được nhập tư về Việt Nam còn có trang bị khung chống lật. Ngoài 4 chiếc Mercedes-AMG GT R này ra, các đại gia Việt còn chọn chơi phiên bản nâng cấp và sản xuất giới hạn mang tên gọi Mercedes-AMG GT R Pro với chỉ 750 xe sản xuất trên toàn thế giới. Hiện đã có 2 chiếc Mercedes-AMG GT R Pro cập bến Việt Nam với chủ nhân là 1 đại gia Hòa Bình và người còn lại chính là ông Đặng Lê Nguyên Vũ - chủ nhân của 2 xe Mercedes-AMG GT R nhập chính hãng. Phiên bản siêu xe Mercedes-AMG GT R được trang bị khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh ra công suất tối đa 577 mã lực tại vòng tua máy 6.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 700 Nm tại dải vòng tua máy 2.100 đến 5.500 vòng/phút. Nội công trên sẽ kết hợp cùng với hộp số thể thao ly hợp kép 7 cấp, nhờ đó, siêu xe Mercedes-AMG GT R màu xanh AMG Green Hell Magno nhập không chính hãng đầu tiên về Việt Nam có thể dễ dàng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong 3,6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 318 km/h. Video: Giới thiệu Mercedes-AMG GT R AMG Green Hell Magno.

