Xe BMW R NineT Scrambler độ "chất lừ" của thợ Nhật Bản

Triển lãm Art of Speed 2019 tổ chức tại MAEPS, Serdang, Malaysia là nơi trưng bày những mẫu ôtô xe máy độ. Gây chú ý tại sự kiện năm nay là mẫu xe BMW x Heiwa R NineT Scrambler đến từ "xứ sở mặt trời mọc". Heiwa là hãng độ nổi tiếng ở Nhật Bản do Kengo Kimura sáng lập. Tên gọi Heiwa thường xuất hiện trên những chiếc xe mà hãng đích thân độ lại. Chiếc BMW x Heiwa R NineT Scrambler cũng không ngoại lệ. Đây là sản phẩm kết hợp giữa Heiwa và BMW Motorrad. Các chi tiết như ống xả, ghế ngồi, bình xăng, bánh xe và đèn pha đều đã được độ lại. Tuy nhiên, những thay đổi quan trọng nhất nằm bên dưới dàn áo. Hãng Heiwa đã chế tạo toàn bộ phần khung giữ động cơ, khung ghế ngồi, gắp sau. Chỉ có phần phía trước được giữ lại từ nguyên bản của chiếc xe BMW R NineT Scrambler. Tay nghề Heiwa nổi tiếng tỉ mỉ, những chiếc xe độ từ hãng này mang một ngoại hình không quá cầu kỳ, gọn gàng nhưng thu hút. Nhìn vào bản độ BMW x Heiwa R NineT Scramber, rất khó để nhận ra phần khung sườn đã bị thay đổi. Trong khi đó, phần bánh xe được lấy từ mẫu BMW GS1200, lốp gai to bản Metzeler Karoo 3. Cụm ghi đông của xe cũng được cắt ngắn, các công tắc điều khiển được thay thế bằng nút bấm và cụm công cụ đặt thấp bên trái động cơ Boxer. Kimura cho biết, chiếc BMW x Heiwa R NineT là mẫu xe độ dễ điều khiển nhất mà anh từng làm. "Trái tim" của xe là khối động cơ 1.170 cc kết hợp hộp số 6 cấp, cho công suất 110 mã lực tại 7.700 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 116 Nm tại 6.000 vòng/phút. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 217 km/h. Mức tiêu thụ nhiên liệu 4,5 lít/100 km.Video: BMW x Heiwa R NineT Scrambler đến từ Nhật Bản.

