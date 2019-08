Xe bán tải Trung Quốc từ 414 triệu đồng sắp về Việt Nam

Hãng xe ôtô Trung Quốc - SAIC Motor vừa chính thức gia nhập cuộc đua tranh với mẫu Extender hoàn toàn mới mang thương hiệu MG. Trước đó, MG từng biết đến tại Thái Lan với các dòng xe thuộc phân khúc Sedan, SUV… Với màn ra mắt tối ngày 7/8 vừa qua, MG Extender sẽ là mẫu xe bán tải Trung Quốc đầu tiên phân phối tại thị trường hàng đầu tại Đông Nam Á này. Mẫu xe bán tải MG Extender mới thực chất là sản phẩm được phát triển dựa trên nền tảng của dòng bán tải T60 mang thương hiệu Maxus từng được tập đoàn SAIC Motor giới thiệu tại Triển lãm ôtô Quảng Châu 2016, sau đó phân phối tại Úc, New Zealand và Malaysia vào tháng 7/2018. So với “người anh em” Maxus T60 từng phân phối tại Malaysia, MG Extender 2019 mới được tạo dáng mượt mà, thanh thoát và hiện đại hơn. Lưới tản nhiệt được thiết kế lớn bao bọc bởi đường viền mạ crôm, cụm đèn pha tích hợp dải LED định vị, gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp đèn xi nhan báo rẽ và bộ mâm hợp kim đa chấu tạo dáng thể thao. Bên trong nội thất MG Extender được trang bị ghế da, vô lăng 3 chấu tích hợp các nút điều khiển chức năng. Bảng táp lô được trang trí bằng các chi tiết ốp nhựa kết hợp màn hình cảm ứng 10 inch. MG Extender còn được trang bị chìa khóa hệ thống Smart Key, nút bấm khởi động, hệ thống điều hòa tự động (trên biến thể Double Cab) ghế sau có thể gập lại và có cửa gió điều hoà cho hành khách phía sau. Tất cả các phiên bản MG Extender phân phối tại Thái Lan đều sử dụng động cơ diesel tăng áp, 4 xi lanh, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất 161 mã lực tại 4.000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 375 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động hoặc số sàn 6 cấp. Các phiên bản thuộc biến thể Double Cab cung cấp 2 lựa chọn dẫn động 2 bánh hoặc 4 bánh. Gia nhập thị trường bán tải Thái Lan, MG Extender sẽ cạnh tranh cùng hàng loạt cái tên gạo cội như Toyota Hilux, Ford Ranger, Isuzu D-Max, Chevrolet Colorado, Nissan Navara, Mitsubishi Triton… Tương tự các đối thủ, SAIC Motor cũng tham vọng sản xuất MG Extender tại Thái Lan để xuất khẩu, phân phối tại các thị trường khác trên thế giới. Giá xe bán tải MG Extender bắt đầu đượv phân phối từ ngày 16/8 này tại thị trường Thái Lan với 9 phiên bản thiết kế gồm biến thể cabin đơn 2 cửa (Giant Cab) và Double Cab 4 cửa có giá bán từ 549.000 baht đến 1,029 triệu baht (tương đương 414 - 776 triệu đồng). Trước đó, theo trang The Star của Malaysia, SAIC Motor đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) với tập đoàn Tan Chong Motor Holdings Bhd để thực hiện tham vọng xâm nhập thị trường ô tô Việt Nam. Tan Chong Motor Holdings Bhd hiện đang là đối tác liên doanh với Nissan Motor trong việc sản xuất, nhập khẩu và phân phối các dòng xe Nissan tại Việt Nam. Nếu việc hợp tác với tập đoàn Tan Chong Motor Holdings Bhd diễn ra thuận lợi, nhiều khả năng SAIC Motor sẽ phân phối ôtô Trung Quốc tại Việt Nam. Tập đoàn ôtô Trung Quốc hiện đang là chủ sở hữu các thương hiệu đình đám khác như Maxus, MG và Roewe. Video: Chi tiết xe bán tải MG Extender của Trung Quốc tại Thái Lan.

