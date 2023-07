Wuling Hongguang MiniEV - xe điện Tàu từ 239 triệu "khó" được lòng khách Việt

Mới đây, hãng xe Trung Quốc lên kế hoạch “tham chiến” thị trường Việt Nam với loạt sản phẩm ôtô điện mini giá rẻ. Trong đó, đáng chú ý là Wuling Hongguang MiniEV giá rẻ, được ra mắt vào ngày 29/6 vừa qua. Hongguang MiniEV là sản phẩm của liên doanh SGMW (General Motors – SAIC – Wuling). Wuling Hongguang MiniEV lắp ráp tại Việt Nam bởi TMT Motors, phân phối với 2 phiên bản gồm Tiêu chuẩn và Nâng cao. Mỗi phiên bản này đều có 2 tùy chọn gói pin 9,6kWh hoặc 13,4kWh tương ứng với quãng đường di chuyển tối đa 120km hoặc 170km. Với mức giá bán ra chỉ từ 239 triệu - 282 triệu, Wuling Hongguang MiniEV hiện không có đối thủ tại Việt Nam, kể cả về kích thước lẫn giá bán. Về ngoại hình, vóc dáng tổng thể của Hongguang MiniEV có nhiều đường nét vuông vức, gợi nhớ đến dòng xe kei-car của Nhật Bản. Xe có chiều dài, rộng và cao lần lượt là 2.900mm, 1.493mm và 1.621mm. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, hai phiên bản của xe không có nhiều khác biệt khi sử dụng chung mâm hợp kim 12 inch có tấm ốp đen trắng. Trên bản nâng cao, logo chữ “W” ở phần đầu xe là dạng LED âm và cũng là nơi đặt cổng sạc, 2 bên có sự xuất hiện của dải đèn LED trang trí. Cụm đèn pha trước của bản Nâng cao sử dụng bóng Projector, bao quanh bởi dải đèn LED định vị ban ngày, đèn sau dạng LED. Gương chiếu hậu của xe được sơn đen bóng, không được tích hợp xi-nhan điều hướng nhưng có chỉnh/gập điện trên bản cao. Bước vào bên trong, không gian của Hongguang MiniEV vẫn đem lại cảm giác dễ chịu ở hàng ghế đầu, trong khi hàng ghế sau khá chật đối với người lớn, chủ yếu phù hợp với trẻ em hoặc phục vụ mục đích chứa đồ. Nội thất của xe sử dụng chất liệu nhựa còn ghế được bọc nỉ. Mặt trên táp-lô bên phía ghế phụ có hộc đựng cốc khá tiện lợi, có thể dùng để làm mát thức uống. Kể cả trên bản nâng cao, xe cũng chỉ sở hữu các trang bị đơn giản. Bến dưới nắp ca-pô của Wuling Hongguang MiniEV là khối động cơ điện nhỏ có công suất tối đa 26,82 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại đạt 85 Nm. Mẫu xe mini này không có hộp số nhưng có hệ dẫn động cầu sau kèm 2 chế độ lái: Eco (Tiết kiệm) và Sport (Thể thao). Theo TMT, người dùng có thể sạc Wuling Hongguang MiniEV với nguồn điện dân dụng bằng bộ sạc di động theo xe. Thời gian sạc đầy từ 20% lên 100% sẽ mất 6,5 tiếng hoặc 9 tiếng, ứng với bản 120 km hoặc 170 km. Cảm nhận ban đầu với Wuling Hongguang MiniEV, xe có độ trễ nhất định khi đạp chân ga. Nhờ trọng lượng toàn tải chỉ 1.020 kg và mô-men xoắn lớn, xe vẫn có khả năng tăng tốc khá nhanh nhạy nhưng không khiến người dùng cảm thấy “ngợp”. Vô-lăng của xe khá nhẹ, đủ đáp ứng khi cần đánh lái gấp. Tuy nhiên, thân xe tương đối lắc khi vào cua do khuyết thiếu hệ thống cần bằng điện tử. Tại bài thử nghiệm mô phỏng điều kiện giao thông trong những đoạn đường hẹp, ngõ nhỏ, xe điện Wuling Hongguang MiniEV cho cảm giác điều khiển khá nhẹ nhàng nhờ bán kính quay đầu chỉ 4,2m. Wuling Hongguang MiniEV chỉ có những trang bị an toàn cơ bản như: phanh chống bó cứng ABS phía trước, phân bổ lực phanh điện tử EBD, camera lùi, cảm biến sau, giám sát áp suất lốp, cảnh báo người đi bộ khi xe đi ở tốc độ thấp và 1 túi khí duy nhất cho ghế lái. Thậm chí ở bản tiêu chuẩn, xe còn không được trang bị túi khí. Wuling Hongguang MiniEV là một mẫu xe cơ bản với khả năng che mưa/nắng. Phạm vi di chuyển không cao chỉ được tối đa từ 120 - 170km, chỉ phù hợp với môi trường đô thị nhỏ. Tuy nhiên tại khu vực đông dân cư của các thành thị lớn, không phải người dùng nào cũng có thể đánh xe vào tận nhà để sạc. Bên cạnh đó, giá bán của xe so với hàm lượng trang bị vẫn còn chênh lệch, có phần hơi đắt theo ý kiến của nhiều người dùng. Nếu muốn thay đổi thói quen của người dùng, thuyết phục khách hàng từ bỏ xe máy để chuyển sang xe điện cỡ nhỏ, Wuling Hongguang MiniEV sẽ cần một mức giá tốt hơn và nên nâng cấp trang bị. Video: Wuling Hongguang MiniEV chạy điện tại Việt Nam có đáng tiền.

