Khi được trang bị gói độ Wolf Racing, chiếc xe cơ bắp Ford Mustang sẽ có công suất cực đại 735 mã lực, gần gấp đôi so với con số mà xe có được khi rời khỏi nhà máy bên kìa bờ Đại Tây Dương. Được phát triển dựa trên nền tảng của mẫu xe Ford Mustang GT dành cho thị trường Châu Âu, Wolf Racing đã trang bị thêm cho động cơ V8 5 lít của xe bộ siêu nạp đến từ Edelbrock. Nhờ bộ siêu nạp này, chiếc xe giờ đây đã có công suất cực đại lên đến 735 mã lực, tăng 275 mã lực so với xe nguyên bản cùng 880 Nm mô-men xoắn. Sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hai tùy chọn hộp số sàn 6 cấp và hộp số tự động 10 cấp giống xe nguyên bản, nhờ đó, xe có thể bứt tốc lên 100 km/h chỉ trong 4 giây. Không chỉ tăng thêm công suất cho động cơ, hãng độ này cũng trang bị thêm một bộ vi sai chống trượt cho trục bánh sau. Cùng với đó, hệ thống treo cũng được nâng cấp với phuộc có thể điều chỉnh độ cao. Tiêu chuẩn, bản độ này sẽ hạ chiếc Mustang thấp hơn 30 mm so với xe nguyên bản. Một số trang bị khác được Wolf Racing trang bị lên Ford Mustang “One of 7” phải kể đến như líp trước, cánh gió sau bằng sợi carbon, mâm xe năm chấu kích thước 21 inch bọc bởi lốp Michelin. Bên trong, nội thất cũng được nâng cấp với da bọc mới, cùng với đó là bộ huy hiệu đánh dấu phiên bản đặc biệt và số thứ tự của từng xe. Wolf Racing cho biết hãng chỉ sản xuất đúng 7 chiếc xe cơ bắp Ford Mustang “One of 7”, giống với tên gọi của nó. Mỗi chiếc cũng sẽ có giá không rẻ, ở mức 94.440 Euro (khoảng 106.197 đô-la, 2,5 tỷ đồng). Video: Wolf Racing với dự án xe cơ bắp Ford Mustang “One of 7”.

