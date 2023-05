Vừa cập bến đại lý, Ford Ranger Raptor 2023 đã "kèm lạc" 40 triệu đồng

Theo thông tin ghi nhận được từ tư vấn viên bán hàng tại một đại lý ở Hà Nội, hiện Ford Ranger Raptor 2023 mới đã có mặt tại đại lý tuy nhiên số lượng xe khá ít, chưa đáp ứng kịp các đơn đặt hàng của khách. Thậm chí người này còn cho biết, có những khách hàng ký hợp đồng mua xe vào thời điểm này và sẵn sàng chi thêm tiền để nhận xe sớm, nhưng vẫn phải đợi đến cuối tháng 5 mới được bàn giao. Tình trạng khan hàng này đã khiến cho Ford Ranger Raptor 2023 kênh giá nhẹ 40 triệu đồng so với giá bán niêm yết. Tại thị trường Việt Nam, Ford Ranger Raptor 2023 có giá bán đề xuất chính hãng từ 1,299 tỷ đồng, còn hai phiên bản màu Cam và Xám có giá 1,306 tỷ đồng. Trong đó, màu Cam là màu đặc trưng hoàn toàn mới của dòng xe này. Trong trường hợp khách hàng muốn mua Ford Ranger Raptor 2023 với đúng mức giá bán lẻ đề xuất nêu trên thì phải chờ tới 2 tháng mới được bàn giao xe. Ford Ranger Raptor 2023 vẫn tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan về Việt Nam Về ngoại hình, mẫu xe bán tải Ford Ranger Raptor có thiết kế hầm hố và cơ bắp hơn so với Ranger bản thường. Mặt ca-lăng gây ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn với logo "Ford" nằm giữa, cụm đèn định vị hai bên tạo hình chữ "C" và tích hợp công nghệ LED ma trận. Ford Ranger Raptor 2023 được trang bị hệ thống treo độc lập phía trước với tay đòn bằng nhôm hai lớp, treo dạng lò xo trụ phía sau và đều có giảm xóc Fox Live Valve 2,5 inch. Hành trình của hệ thống treo phía trước được tăng lên 290 mm còn treo sau tăng lên 250 mm, giúp đem lại khả năng vượt địa hình vượt trội. Nội thất Ford Ranger Raptor 2023 được trang bị nhiều công nghệ hiện đại bao gồm màn hình trung tâm 12,4 inch đặt tích hợp hệ thống giải trí SYNC 4, 10 loa Bang & Olufsen, hàng ghế đầu chỉnh điện 10 hướng, sạc điện thoại không dây, gương chiếu hậu chống chói tự động. Ford Ranger Raptor 2023 được trang bị động cơ Bi-Turbo 2.0L của Ford sản sinh công suất tối đa 206 mã lực ở vòng tua 3.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 500 Nm ở dải vòng tua 1750 - 2000 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động 10 cấp. Đặc biệt, Ranger Raptor 2023 lần đầu tiên được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian tiên tiến, với hộp số phụ trang bị 2 tốc độ hoàn toàn mới được điều khiển bằng điện, cùng kết hợp với chức năng khóa vi sai ở cầu sau. Đây là một tính năng sẽ làm hài lòng những người chơi off-road khó tính. Hỗ trợ Ranger Raptor 2023 chinh phục mọi loại địa hình từ đường bằng phẳng đến đường bùn, đường mòn và đường cát là 7 chế độ lái tùy chọn với điểm nhấn là chế độ "Baja" - chuyên dụng cho vận hành off-road tốc độ cao. Ở chế độ Baja, các hệ thống điện tử được thiết lập ở khả năng vận hành tối ưu. Chưa hết, Ranger Raptor thế hệ mới còn được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình trên đường địa hình (Trail Control), hoạt động tương tự như hệ thống ga tự động nhưng dành cho di chuyển off-road. Người lái chỉ cần cài đặt một tốc độ (dưới 32km/h), và xe sẽ chủ động tăng tốc hoặc phanh trong khi người lái tập trung đánh lái để vượt qua các địa hình khó.

