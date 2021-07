Volvo sẽ đổi tên gọi các dòng xe từ 2022, đầu tiên là XC90

Trao đổi với Autocar, Giám đốc điều hành hãng xe ôtô Volvo, ông Hakan Samuelsson cho biết thế hệ tiếp theo của XC90 sẽ có một tên gọi giàu cảm xúc hơn hẳn so với những con số và chữ cái như hiện tại. “Ngày nay, nếu các bạn tìm một dòng xe nào đó của Volvo, chúng sẽ có những tên gọi rất thuần cơ khí như XC, T8, All-Wheel-Drive, DOHC cam kép, và được mô tả như đặc điểm kỹ thuật ở phía sau nhiều chiếc xe” ông Samuelsson cho biết. Và Volvo của Thuỵ Điển dường như đang đi ngược xu thế của ngành công nghiệp vốn đề cao khả năng phân loại các dòng xe bởi số và chữ. Gần đây, Volkswagen đang tiến hành loại bỏ động cơ đốt trong và chú trọng phát triển động cơ điện. Điều này cũng dẫn đến một loạt các thay đổi, từ đặt trọng tâm với những tên tuổi Golf hay Tiguan, chuyển sang các ký hiệu như ID.3 và ID.4. Tương tự các hãng xe đồng hương như BMW và Mercedes cũng nổi tiếng với hai dòng xe iX và EQS. Riêng Volvo, hãng xe Thụy Điển dùng những ký hiệu để gọi tên các dòng xe từ năm 1995 với XC để chỉ những dòng xe SUV, V chỉ những dòng xe wagon, C chỉ những dòng xe Coupe và S tương ứng với sedan. Tuy nhiên để đánh dấu mốc quan trọng của kỷ nguyên điện khí hóa, Volvo sẽ đặt tên mới cho các dòng xe. Được giới thiệu với concept “Recharged”, thế hệ Volvo XC90 tiếp theo sẽ có thiết kế tân tiến, loại bỏ những chi tiết không cần thiết và đề cao sự hoàn thiện với độ chính xác cao. Cùng với một nền tảng hoàn toàn mới phù hợp với động cơ điện, mẫu SUV cỡ lớn của Volvo sẽ bổ sung những tính năng hỗ trợ người lái, cập nhật phần mềm điều khiển liên tục qua kết nối không dây và nhiều điều mới khác so với những khái niệm trước đây. Mặc dù sắp ra mắt trong năm 2022, nhưng ông Samuelsson vẫn giữ kín tên gọi tiếp theo của XC90. Ông cho biết Volvo vẫn đang thảo luận trong nội bộ và có được một số lựa chọn thú vị cũng như rất sáng tạo. Video: Volvo XC90 Electric của tương lai.

