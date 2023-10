Volkswagen Virtus giảm tới 300 triệu vẫn đắt nhất phân khúc tại Việt Nam

Trong tháng 10/2023 này, hãng Volkswagen hiện đang chạy chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bộ tứ SUV tiền tỷ là Tiguan, Teramont, Touareg và T-Cross. Trong khi đó, tại đại lý, mẫu sedan cỡ B nhập khẩu Volkswagen Virtus 2023 mới cũng đang được áp dụng chương trình khuyến mại riêng. Cụ thể, các đại lý của Volkswagen hiện đang rao bán Virtus với giá chỉ 699 triệu đồng ở bản Elegance và 799 triệu đồng ở bản Luxury. Giá niêm yết của 2 phiên bản này lần lượt là 999 triệu và 1,069 tỷ đồng. Như vậy, Volkswagen Virtus giảm giá đến 300 triệu đồng ở bản Elegance và 270 triệu đồng ở bản Luxury. Đây là lần Volkswagen Virtus giảm giá sâu nhất, kể từ khi mẫu xe này ra mắt Việt Nam vào hồi tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, với giá bán ưu đãi dao động từ 699 - 799 triệu đồng, Volkswagen Virtus vẫn là mẫu sedan cỡ B đắt nhất tại Việt Nam. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ MQB-A0-IN giống "đàn anh" Volkswagen T-Cross, mẫu sedan cỡ B thương hiệu Đức này dài 4.561 mm, rộng 1.752 mm, cao 1.507 mm trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.651 mm. Về mặt trang bị, Volkswagen Virtus tại Việt Nam ghi điểm với đèn pha LED, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày, đèn sương mù trước, vành 16 inch, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp đèn xi-nhan, đèn hậu LED, anten vây cá trên nóc và cửa sổ trời. Ở bản cao cấp, đèn pha của xe sẽ có thêm tính năng tự động bật/tắt và tính năng chờ dẫn đường. Nội thất của Volkswagen Virtus cũng tạo cảm giác hiện đại hơn các đối thủ cùng phân khúc nhờ ghế bọc da với lỗ thông hơi, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế sau điều chỉnh độ nghiêng, gập 60:40 và khoang hành lý rộng rãi, có thể tích 521 lít. Tiếp đến là vô lăng vát đáy thể thao, tích hợp phím chức năng/lẫy chuyển số, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch có thể điều chỉnh/thay đổi giao diện, màn hình cảm ứng trung tâm MIB Regio 10 inch, hỗ trợ kết nối không dây với điện thoại thông minh,... Một số trang bị đáng chú ý khác như hệ thống điều hòa tự động Climatronic điều khiển cảm ứng, hệ thống lọc không khí, sạc điện thoại không dây, cổng USB Type C, cổng sạc 12V và hệ thống âm thanh 8 loa. Tuy nhiên, trang bị an toàn của Volkswagen Virtus vẫn dừng ở mức khá cơ bản với 2 túi khí (bản Elegance) hoặc 6 túi khí (bản Luxury), hệ thống cân bằng điện tử ESC, hệ thống kiểm soát hành trình, hệ thống chống trượt khi tăng tốc ASR, hệ thống hỗ trợ trả lái thông minh DSR,... Ngoài ra xe còn có hệ thống kiểm soát lực kéo EDTC, hệ thống kiểm soát kiểm soát cự ly đỗ xe PDC phía sau kết hợp với camera lùi, khóa vi sai điện tử EDL, cảnh báo áp suất lốp TPMS và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS. Xe chưa có các công nghệ an toàn chủ động ADAS. Ngoài Virtus giảm giá, các đại lý còn áp dụng cả ưu đãi riêng cho 4 mẫu xe gầm cao Tiguan, Teramont, Touareg và T-Cross. Theo đó, Volkswagen T-Cross ở đại lý có giá chỉ còn 879 triệu đồng ở bản Elegance và 999 triệu đồng ở bản Luxury. Giá bán niêm yết của 2 phiên bản này lần lượt là 1,099 tỷ và 1,299 tỷ đồng. Với Volkswagen Tiguan mới, giá tại đại lý dành cho bản Luxury chỉ còn 1,499 tỷ đồng thay vì mức niêm yết 1,999 tỷ đồng, giảm đến 500 triệu đồng. Trong khi đó, Teramont được đại lý áp mức giá ưu đãi 2,099 tỷ đồng, giảm 400 triệu đồng. Cuối cùng là Touareg với giá ưu đãi hiện là 2,699 tỷ đồng ở bản Elegance và 3,099 tỷ đồng ở bản Luxury. So với giá niêm yết, xe đang giảm lần lượt 300 và 400 triệu đồng. Video: Giới thiệu xe sedan cỡ B - Volkswagen Virtus 2023 mới.

