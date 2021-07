Volkswagen Tiguan L có gì để "đấu" Hyundai SantaFe và Kia Sorento?

Tại thị trường Trung Quốc, mẫu SUV cỡ trung Volkswagen Tiguan Allspace vốn được biết đến dưới cái tên Tiguan L. Sau khi Tiguan Allspace phiên bản nâng cấp ra mắt thị trường quốc tế vào hồi tháng 5 vừa qua, đến lượt Volkswagen Tiguan L 2021 mới trình làng tại Trung Quốc.



Hãng Volkswagen đã chọn triển lãm Ô tô Quốc tế Quảng Đông - Hồng Kông - Macao 2021 hiện đang diễn ra tại thành phố Thâm Quyến để giới thiệu mẫu xe SUV Volkswagen Tiguan L mới với khách hàng Trung Quốc.



Điểm nhấn khác biệt lớn nhất giữa Volkswagen Tiguan L 2021 ở Trung Quốc và Tiguan Allspace dành cho thị trường nước ngoài chính là động cơ. Cụ thể, mẫu SUV cỡ trung này ở thị trường tỷ dân được trang bị hệ dẫn động plug-in hybrid tiết kiệm xăng hơn.



Cụ thể, Volkswagen Tiguan L 2021 tại Trung Quốc dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.4L, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện mạnh 116 mã lực và cụm pin lithium-ion 13 kWh. Trong khi đó, Volkswagen Tiguan Allspace 2021 ở châu Âu cũng như Mỹ đều dùng động cơ xăng và diesel thông thường.



Về thiết kế, Volkswagen Tiguan L 2021 dành cho thị trường Trung Quốc không có gì khác so với Tiguan Allspace ở châu Âu và Mỹ. Do đó, mẫu SUV 7 chỗ này cũng được trang bị đầu xe mới với cụm đèn pha LED thanh mảnh hơn.



Nằm giữa 2 đèn pha là lưới tản nhiệt cỡ lớn hơn, đi kèm logo PHEV màu xanh. Tuy nhiên, lưới tản nhiệt của Tiguan L 2021 không có dải đèn LED thanh mảnh ở giữa, nối liền với logo của hãng Volkswagen, như Tiguan Allspace. Bên dưới là cản trước mới với hốc gió trung tâm 2 tầng và viền hình chữ "C" ở hai góc.



Đằng sau, xe có thêm tem chữ nổi "Tiguan" ở giữa cửa cốp, ngay bên dưới logo của thương hiệu Volkswagen. Thêm vào đó là dải đèn phản quang kéo dài gần hết cản sau và 2 đầu ống xả giả hình chữ nhật. Tại thị trường Trung Quốc, Volkswagen Tiguan L 2021 được trang bị bộ vành hợp kim có đường kính 17 inch, nằm trong lốp Scorpion của thương hiệu Pirelli với kích thước 215/65 R17.



Ở phiên bản mới, Volkswagen Tiguan L sở hữu chiều dài 4.735 mm, chiều rộng 1.859 mm, chiều cao 1.677 mm và chiều dài cơ sở 2.791 mm. Như vậy, Volkswagen Tiguan L 2021 có kích thước lớn hơn Tiguan Allspace ở thị trường quốc tế. Ở châu Âu và Mỹ, Volkswagen Tiguan Allspace 2021 có chiều dài 4.701 mm, chiều rộng 1.839 mm, chiều cao 1.674 mm và chiều dài cơ sở 2.787 mm.



Bên trong, Volkswagen Tiguan L 2021 có một số thay đổi đáng chú ý như màn hình cảm ứng cỡ lớn của hệ thống thông tin giải trí nằm độc lập trên mặt táp-lô, mang đến cảm giác công nghệ cao cho mẫu SUV này. Thêm vào đó là cửa gió điều hòa mới, kéo dài theo mặt táp-lô. Ngay cả vô lăng của Volkswagen Tiguan L 2021 cũng được áp dụng phong cách thiết kế mới.



Đằng sau vô lăng vẫn là bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD như phiên bản cũ. Bên dưới là màn hình cảm ứng, chỉnh hệ thống điều hòa... khay sạc điện thoại thông minh không dây, cổng USB và ổ điện 12 V.



Trong khi đó, ghế của xe phối 2 màu và đi kèm chỉ khâu màu đỏ tương phản. Hàng ghế sau sẽ có cửa gió điều hòa và cổng sạc dành riêng cho hành khách.









Ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 4:2:4 để tăng thể tích khoang hành lý. Hiện hãng ôtô Đức vẫn chưa công bố giá xe Volkswagen Tiguan L 2021 tại thị trường Trung Quốc.

Video: Volkswagen Tiguan 2022 - điểm nhấn công nghệ an toàn mới.





