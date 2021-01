Volkswagen Việt Nam ra mắt Tiguan 2021 từ 1,699 tỷ đồng

Tại Việt Nam, Tiguan 7 chỗ được khách hàng chào đón và quan tâm như một xu hướng lựa chọn SUV mới cho các gia đình có nhiều thành viên, yêu thích sự trải nghiệm trọn vẹn trên mỗi chuyến đi. Tiếp nối thành công đó, Volkswagen Việt Nam chính thức ra mắt hai phiên bản nâng cấp Volkswagen Tiguan Allspace 2021 mới bao gồm: Tiguan Luxury S và Tiguan Elegance. Volkswagen Tiguan Luxury S 2021 được trang bị Hệ thống âm thanh vòm cao cấp Dynaudio, với 8 loa xung quanh, 1 loa trung tâm phía trước và 1 loa subwoofer phía sau, cho tổng công suất 400wat. Dynaudio được vinh danh là một trong những hãng loa thủ công cao cấp hàng đầu thế giới, với bí quyết riêng: sử dụng con người để thẩm âm. Đích đến cuối cùng của hãng loa Dynaudio là tái tạo đúng chất tự nhiên của âm thanh, mang đến âm trầm mạnh mẽ, thanh âm trong trẻo, cho mọi hành trình đều sống động với không gian âm nhạc tinh khiết và trung thực. Các tiện nghi đáng chú ý khác bao gồm màn hình hiển thị thông tin trên kính lái Head-up Display, hiển thị trực tiếp thông tin quan trọng lên kính lái như tốc độ hiện tại và hệ thống ga tự động; Cruise control hỗ trợ người lái tập trung hơn vào hành trình của mình; gói Area view 360 hiển thị hình ảnh 3D xung quanh xe dạng mắt chim, cho độ sắc nét cao, giúp người lái quan sát xung quanh xe một cách dễ dàng; gói Offroad package bao gồm cản trước kiểu Offroad cho góc thoát được tăng lên 24 độ và ốp ngạch cửa in tem Offroad sành điệu; ghế da Vienna, chỉnh điện, massage, nhớ vị trí ghế, ngăn đựng đồ thông minh dưới ghế. Volkswagen Tiguan Luxury S nâng cấp có 3 sự lựa chọn màu nội thất là Cam-đen thể thao, Xám trắng sang trọng và Đen mạnh mẽ. Giá xe Volkswagen Tiguan Luxury S 2021 có giá bán 1,899 tỷ đồng. Nội thất mới của Tiguan Elegance mới nổi bật bởi thiết kế lịch lãm với tông màu đen và xám, ghế bọc nhung dạng lông cừu kết hợp sợi tổng hợp, có bơm hơi tựa lưng, sưởi và hệ thống massage mang lại sự thoải mái trên những chuyến hành trình dài. Xe được trang bị bảng đồng hồ trung tâm kỹ thuật số Digital Cockpit 12.3 inch đa sắc màu, hiển thị đa dạng các loại thông tin: Mức tiêu thụ nhiên liệu, tốc độ, khoảng cách, các thông tin hỗ trợ lái xe, danh bạ điện thoại, hình ảnh, tên bài hát tích hợp với màn hình giải trí... Bên cạnh đó, xe còn có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion, 4 chế độ lái gồm On-road (Normal, Eco, Sport, Custom), Snow, Off-road, Off-road Individual, hệ thống kiểm soát cự ly đỗ xe PDC, tín hiệu cảnh báo được hiển thị trên màn hình đa chức năng, hỗ trợ đỗ xe tích hợp đỗ xe tự động Park Assist, Camera lùi, Chức năng mở/ đóng cửa xe thông minh, đá chân mở/đóng cốp, tự động khóa. “Trái tim” của Tiguan Elegance là động cơ TSI 2.0 mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, kết hợp với hộp số DSG 7 cấp ly hợp kép vào số êm ái. Các tiện nghi, trang bị đáng chú ý bao gồm màn hình giải trí đa chức năng 8 inch Composition Media, 8 loa, kết nối App Connect, Bluetooth, đèn LED trước kết hợp thấu kính Projector, tự động điều chỉnh góc chiếu khi vào cua, lốp xe tự vá, theo dõi áp suất lốp TMPS, mâm 19 inch “Victoria Falls” thiết kế khí động học, gương chiếu hậu chỉnh điện gập điện tự động, tích hợp báo rẽ, điều hòa tự động 3 vùng, .... Chưa hết, xe có chức năng ECO start/stop giúp giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu và khí xả, thiết kế 7 chỗ linh hoạt (tiện dụng khi gập ghế, vận chuyển nhiều hành lí) và khoảng sáng gầm cao 201 mm dẫn đầu xu thế mẫu xe gia đình an toàn cho mọi chuyến hành trình trải nghiệm. Phiên bản Tiguan Elegance có giá bán 1,699 tỷ đồng. Với nhiều phiên bản xuất hiện trong vòng đời, Tiguan đã trở thành một phần vững chắc trong chuỗi hệ thống sản phẩm của Volkswagen kể từ năm 2007. Mẫu SUV này nhanh chóng phát triển từ thế hệ đầu tiên trở thành mẫu xe thành công nhất mọi thời đại của Tập đoàn Volkswagen. Hiện Volkswagen đang mở ra chương tiếp theo trong câu chuyện thành công của Tiguan bằng hai phiên bản nâng cấp 2021 tại thị trường Việt Nam. Sở hữu xe Volkswagen, khách hàng sẽ được hưởng chế độ bảo hành, bảo dưỡng toàn cầu. Với kho phụ tùng chính hãng được cung cấp nhanh chóng và giá cả hợp lý từ các nơi được ủy quyền chính thức ở Châu Á cũng như mạng lưới toàn cầu. Việc bảo trì, bảo dưỡng và thay thế phụ tùng khá dễ dàng tại các Đại lý chính hãng của Volkswagen trải dài trên khắp cả nước: Hà Nội, Nghệ An, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh. Toàn bộ các xe Volkswagen sẽ được giám sát bởi Volkswagen Đức bằng Hệ thống mạng toàn cầu DSS (Digital Service Schedule). Có nghĩa là, dù bạn ở đâu, Volkswagen tập đoàn tại Đức vẫn sẽ đồng hành cùng bạn. Trong tháng 1.2021, khách hàng mua Tiguan nâng cấp 2021: Tiguan Luxury S hoặc Tiguan Elegance sẽ được nhận ngay Iphone 12 thời thượng. Video: Volkswagen Tiguan 2021 chính thức trình làng.

Tại Việt Nam, Tiguan 7 chỗ được khách hàng chào đón và quan tâm như một xu hướng lựa chọn SUV mới cho các gia đình có nhiều thành viên, yêu thích sự trải nghiệm trọn vẹn trên mỗi chuyến đi. Tiếp nối thành công đó, Volkswagen Việt Nam chính thức ra mắt hai phiên bản nâng cấp Volkswagen Tiguan Allspace 2021 mới bao gồm: Tiguan Luxury S và Tiguan Elegance. Volkswagen Tiguan Luxury S 2021 được trang bị Hệ thống âm thanh vòm cao cấp Dynaudio, với 8 loa xung quanh, 1 loa trung tâm phía trước và 1 loa subwoofer phía sau, cho tổng công suất 400wat. Dynaudio được vinh danh là một trong những hãng loa thủ công cao cấp hàng đầu thế giới, với bí quyết riêng: sử dụng con người để thẩm âm. Đích đến cuối cùng của hãng loa Dynaudio là tái tạo đúng chất tự nhiên của âm thanh, mang đến âm trầm mạnh mẽ, thanh âm trong trẻo, cho mọi hành trình đều sống động với không gian âm nhạc tinh khiết và trung thực. Các tiện nghi đáng chú ý khác bao gồm màn hình hiển thị thông tin trên kính lái Head-up Display, hiển thị trực tiếp thông tin quan trọng lên kính lái như tốc độ hiện tại và hệ thống ga tự động; Cruise control hỗ trợ người lái tập trung hơn vào hành trình của mình; gói Area view 360 hiển thị hình ảnh 3D xung quanh xe dạng mắt chim, cho độ sắc nét cao, giúp người lái quan sát xung quanh xe một cách dễ dàng; gói Offroad package bao gồm cản trước kiểu Offroad cho góc thoát được tăng lên 24 độ và ốp ngạch cửa in tem Offroad sành điệu; ghế da Vienna, chỉnh điện, massage, nhớ vị trí ghế, ngăn đựng đồ thông minh dưới ghế. Volkswagen Tiguan Luxury S nâng cấp có 3 sự lựa chọn màu nội thất là Cam-đen thể thao, Xám trắng sang trọng và Đen mạnh mẽ. Giá xe Volkswagen Tiguan Luxury S 2021 có giá bán 1,899 tỷ đồng. Nội thất mới của Tiguan Elegance mới nổi bật bởi thiết kế lịch lãm với tông màu đen và xám, ghế bọc nhung dạng lông cừu kết hợp sợi tổng hợp, có bơm hơi tựa lưng, sưởi và hệ thống massage mang lại sự thoải mái trên những chuyến hành trình dài. Xe được trang bị bảng đồng hồ trung tâm kỹ thuật số Digital Cockpit 12.3 inch đa sắc màu, hiển thị đa dạng các loại thông tin: Mức tiêu thụ nhiên liệu, tốc độ, khoảng cách, các thông tin hỗ trợ lái xe, danh bạ điện thoại, hình ảnh, tên bài hát tích hợp với màn hình giải trí... Bên cạnh đó, xe còn có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion, 4 chế độ lái gồm On-road (Normal, Eco, Sport, Custom), Snow, Off-road, Off-road Individual, hệ thống kiểm soát cự ly đỗ xe PDC, tín hiệu cảnh báo được hiển thị trên màn hình đa chức năng, hỗ trợ đỗ xe tích hợp đỗ xe tự động Park Assist, Camera lùi, Chức năng mở/ đóng cửa xe thông minh, đá chân mở/đóng cốp, tự động khóa. “Trái tim” của Tiguan Elegance là động cơ TSI 2.0 mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, kết hợp với hộp số DSG 7 cấp ly hợp kép vào số êm ái. Các tiện nghi, trang bị đáng chú ý bao gồm màn hình giải trí đa chức năng 8 inch Composition Media, 8 loa, kết nối App Connect, Bluetooth, đèn LED trước kết hợp thấu kính Projector, tự động điều chỉnh góc chiếu khi vào cua, lốp xe tự vá, theo dõi áp suất lốp TMPS, mâm 19 inch “Victoria Falls” thiết kế khí động học, gương chiếu hậu chỉnh điện gập điện tự động, tích hợp báo rẽ, điều hòa tự động 3 vùng, .... Chưa hết, xe có chức năng ECO start/stop giúp giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu và khí xả, thiết kế 7 chỗ linh hoạt (tiện dụng khi gập ghế, vận chuyển nhiều hành lí) và khoảng sáng gầm cao 201 mm dẫn đầu xu thế mẫu xe gia đình an toàn cho mọi chuyến hành trình trải nghiệm. Phiên bản Tiguan Elegance có giá bán 1,699 tỷ đồng. Với nhiều phiên bản xuất hiện trong vòng đời, Tiguan đã trở thành một phần vững chắc trong chuỗi hệ thống sản phẩm của Volkswagen kể từ năm 2007. Mẫu SUV này nhanh chóng phát triển từ thế hệ đầu tiên trở thành mẫu xe thành công nhất mọi thời đại của Tập đoàn Volkswagen. Hiện Volkswagen đang mở ra chương tiếp theo trong câu chuyện thành công của Tiguan bằng hai phiên bản nâng cấp 2021 tại thị trường Việt Nam. Sở hữu xe Volkswagen, khách hàng sẽ được hưởng chế độ bảo hành, bảo dưỡng toàn cầu. Với kho phụ tùng chính hãng được cung cấp nhanh chóng và giá cả hợp lý từ các nơi được ủy quyền chính thức ở Châu Á cũng như mạng lưới toàn cầu. Việc bảo trì, bảo dưỡng và thay thế phụ tùng khá dễ dàng tại các Đại lý chính hãng của Volkswagen trải dài trên khắp cả nước: Hà Nội, Nghệ An, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh. Toàn bộ các xe Volkswagen sẽ được giám sát bởi Volkswagen Đức bằng Hệ thống mạng toàn cầu DSS (Digital Service Schedule). Có nghĩa là, dù bạn ở đâu, Volkswagen tập đoàn tại Đức vẫn sẽ đồng hành cùng bạn. Trong tháng 1.2021, khách hàng mua Tiguan nâng cấp 2021: Tiguan Luxury S hoặc Tiguan Elegance sẽ được nhận ngay Iphone 12 thời thượng. Video: Volkswagen Tiguan 2021 chính thức trình làng.