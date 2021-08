Volkswagen Jetta 2022 "lột xác" những gì để cạnh tranh Toyota Altis?

Mới đây, Volkswagen vừa chính thức ra mắt phiên bản mới cho hai mẫu sedan Jetta và Jetta GLI cho thị trường Mỹ. Theo đó, phiên bản mới của Volkswagen Jetta và Jetta GLI sẽ được cải tiến về cả phong cách lẫn trang bị động cơ mới mạnh mẽ hơn. Cụ thể, thay đổi lớn nhất trên Volkwagen Jetta 2022 mới chính là xe được trang bị động cơ EA211 1.5L cải tiến, giúp mang đến công suất 158 mã lực và mômen xoắn 249 Nm mômen xoắn. So với phiên bản cũ, Volkswagen Jetta 2022 sẽ mạnh hơn khoảng 11 mã lực, trong khi đó mômen xoắn không có gì thay đổi. Được biết, phiên bản nâng cấp của động cơ này được giới thiệu lần đầu trên mẫu crossover cỡ nhỏ VW Taos. Khối động cơ này đã được hãng xe Đức tăng tỉ số nén, lòng xylanh phủ plasma nhằm giảm ma sát khi pit-tông hoạt động, hệ thống tăng áp turbo cũng được tối ưu lại nhằm đảm bảo hiệu năng mômen xoắn. Theo thông tin do Volkswagen công bố khối động cơ này vẫn đi kèm với hộp số tự động 8 cấp hoặc hộp số sàn 6 cấp. Trong khi đó, phiên bản hiệu năng cao Volkswagen Jetta GLI 2022 vẫn giữ nguyên trang bị động cơ EA888 với thiết lập 4 xylanh 2.0L, sản sinh công suất 228 mã lực và 349 Nm mômen xoắn. Tùy chọn hộp số của VW Jetta GLI gồm có hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số ly hợp kép 7 cấp. Về ngoại hình, Volkswagen Jetta 2022 nâng cấp cũng được hãng xe Đức thay đổi đôi chút đề phù hợp với trang bị động cơ mạnh mẽ hơn. Theo đó, cản sốc trước và sau của Volkswagen Jetta 2022 sẽ có màu sắc trùng với màu ngoại thất xe, cùng với đó là bổ sung thêm tùy chọn lazăng mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn. Bên cạnh đó, Volkswagen cũng thêm vào 2 thanh chắn crôm bóng cắt ngang logo VW trên lưới tản nhiệt. Tương tự như mẫu Jetta tiêu chuẩn, Volkswagen Jetta GLI cũng có các nâng cấp như trên, nhưng phong cách thể thao của xe sẽ được nhấn mạnh với đường chỉ đỏ xen kẽ với hai nan crôm bóng trên lưới tản nhiệt. Ngoài ra, lưới lọc bên dưới mặt calăng của Jetta GLI cũng được thiết lại lại với họa tiết tổ ong. Ở đuôi xe, Jetta GLI cũng sẽ có hốc tản gió có lưới dạng tổ ong đi kèm cản sống mới và cặp ống xả kích thước lớn hơn, mang đến âm thanh phấn khích hơn. Phiên bản VW Jetta 2022 tiêu chuẩn sẽ có 7 tùy chọn màu ngoại thất, bao gồm Kings Red Metallic (Đỏ), Oryx White Metallic (Trắng), và Rising Blue Metallic (Xanh). Trong khi đó Jetta GLI sẽ có 5 tùy chọn màu sắc. Các tùy chọn lazăng cho xe gồm 16 inch từ bản trang bị thấp nhất cho đến 18 inch trên bản GLI, bên cạnh đó là hai tùy chọn lazăng màu đen nâng cao. Một điểm mới trên Volkswagen Jetta 2022 chính là bổ sung bản trang bị Jetta Sport nhằm thay thế cho bản trang bị R-Line. Theo đó Volkswagen Jetta Sport 2022 sẽ được trang bị sẵn ngoại thất hai tông màu và cửa sổ tương tự như Jetta GLI thay vì các chi tiết điểm nhấn crôm bóng trên các bản trang bị khác. Bên cạnh đó là lưới tản nhiệt tối màu, viền gương chiếu hậu màu đen, bộ mâm 17 inch màu chỉ, bộ vi sai điện tử XDS và động cơ EA211. Về mặt nội thất, Volkswagen Jetta 2022 được trang bị ghế tiêu chuẩn bọc vải, bản trang bị Sport sẽ có ghế bọc vải kiểu thể thao, người dùng có thể nâng cấp lên nội thất bọc da nếu có nhu cầu. Mặt khác, Volkswagen Jetta GLI sẽ được trang bị nội thất với chỉ thêu màu đỏ nổi bật khắp bên trong khoang lái cùng vôlăng thể thao bọc da đi kèm phím điều khiển dạng cảm ứng với đèn nền màu đỏ. Volkswagen Jetta và Jetta GLI, Volkswagen Jetta 2022 mới, Volkswagen Jetta nâng cấp 2022, giá xe Volkswagen Jetta 2022, Volkswagen Jetta tại Việt Nam, xe sedan Volkswagen Jetta 2022, Volkswagen Jetta GLI hiệu năng cao, giá xe Volkswagen Jetta GLI 2022, xe sedan Volkswagen GLI 2022, Jetta GLI 2022 nâng cấp mới, đối thủ Toyota Corolla Altis Giới thiệu Volkswagen Jetta and Jetta GLI 2022 nâng cấp mới.

Mới đây, Volkswagen vừa chính thức ra mắt phiên bản mới cho hai mẫu sedan Jetta và Jetta GLI cho thị trường Mỹ. Theo đó, phiên bản mới của Volkswagen Jetta và Jetta GLI sẽ được cải tiến về cả phong cách lẫn trang bị động cơ mới mạnh mẽ hơn. Cụ thể, thay đổi lớn nhất trên Volkwagen Jetta 2022 mới chính là xe được trang bị động cơ EA211 1.5L cải tiến, giúp mang đến công suất 158 mã lực và mômen xoắn 249 Nm mômen xoắn. So với phiên bản cũ, Volkswagen Jetta 2022 sẽ mạnh hơn khoảng 11 mã lực, trong khi đó mômen xoắn không có gì thay đổi. Được biết, phiên bản nâng cấp của động cơ này được giới thiệu lần đầu trên mẫu crossover cỡ nhỏ VW Taos. Khối động cơ này đã được hãng xe Đức tăng tỉ số nén, lòng xylanh phủ plasma nhằm giảm ma sát khi pit-tông hoạt động, hệ thống tăng áp turbo cũng được tối ưu lại nhằm đảm bảo hiệu năng mômen xoắn. Theo thông tin do Volkswagen công bố khối động cơ này vẫn đi kèm với hộp số tự động 8 cấp hoặc hộp số sàn 6 cấp. Trong khi đó, phiên bản hiệu năng cao Volkswagen Jetta GLI 2022 vẫn giữ nguyên trang bị động cơ EA888 với thiết lập 4 xylanh 2.0L, sản sinh công suất 228 mã lực và 349 Nm mômen xoắn. Tùy chọn hộp số của VW Jetta GLI gồm có hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số ly hợp kép 7 cấp. Về ngoại hình, Volkswagen Jetta 2022 nâng cấp cũng được hãng xe Đức thay đổi đôi chút đề phù hợp với trang bị động cơ mạnh mẽ hơn. Theo đó, cản sốc trước và sau của Volkswagen Jetta 2022 sẽ có màu sắc trùng với màu ngoại thất xe, cùng với đó là bổ sung thêm tùy chọn lazăng mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn. Bên cạnh đó, Volkswagen cũng thêm vào 2 thanh chắn crôm bóng cắt ngang logo VW trên lưới tản nhiệt. Tương tự như mẫu Jetta tiêu chuẩn, Volkswagen Jetta GLI cũng có các nâng cấp như trên, nhưng phong cách thể thao của xe sẽ được nhấn mạnh với đường chỉ đỏ xen kẽ với hai nan crôm bóng trên lưới tản nhiệt. Ngoài ra, lưới lọc bên dưới mặt calăng của Jetta GLI cũng được thiết lại lại với họa tiết tổ ong. Ở đuôi xe, Jetta GLI cũng sẽ có hốc tản gió có lưới dạng tổ ong đi kèm cản sống mới và cặp ống xả kích thước lớn hơn, mang đến âm thanh phấn khích hơn. Phiên bản VW Jetta 2022 tiêu chuẩn sẽ có 7 tùy chọn màu ngoại thất, bao gồm Kings Red Metallic (Đỏ), Oryx White Metallic (Trắng), và Rising Blue Metallic (Xanh). Trong khi đó Jetta GLI sẽ có 5 tùy chọn màu sắc. Các tùy chọn lazăng cho xe gồm 16 inch từ bản trang bị thấp nhất cho đến 18 inch trên bản GLI, bên cạnh đó là hai tùy chọn lazăng màu đen nâng cao. Một điểm mới trên Volkswagen Jetta 2022 chính là bổ sung bản trang bị Jetta Sport nhằm thay thế cho bản trang bị R-Line. Theo đó Volkswagen Jetta Sport 2022 sẽ được trang bị sẵn ngoại thất hai tông màu và cửa sổ tương tự như Jetta GLI thay vì các chi tiết điểm nhấn crôm bóng trên các bản trang bị khác. Bên cạnh đó là lưới tản nhiệt tối màu, viền gương chiếu hậu màu đen, bộ mâm 17 inch màu chỉ, bộ vi sai điện tử XDS và động cơ EA211. Về mặt nội thất, Volkswagen Jetta 2022 được trang bị ghế tiêu chuẩn bọc vải, bản trang bị Sport sẽ có ghế bọc vải kiểu thể thao, người dùng có thể nâng cấp lên nội thất bọc da nếu có nhu cầu. Mặt khác, Volkswagen Jetta GLI sẽ được trang bị nội thất với chỉ thêu màu đỏ nổi bật khắp bên trong khoang lái cùng vôlăng thể thao bọc da đi kèm phím điều khiển dạng cảm ứng với đèn nền màu đỏ. Volkswagen Jetta và Jetta GLI, Volkswagen Jetta 2022 mới, Volkswagen Jetta nâng cấp 2022, giá xe Volkswagen Jetta 2022, Volkswagen Jetta tại Việt Nam, xe sedan Volkswagen Jetta 2022, Volkswagen Jetta GLI hiệu năng cao, giá xe Volkswagen Jetta GLI 2022, xe sedan Volkswagen GLI 2022, Jetta GLI 2022 nâng cấp mới, đối thủ Toyota Corolla Altis Giới thiệu Volkswagen Jetta and Jetta GLI 2022 nâng cấp mới.