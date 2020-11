Volkswagen Golf R 2021 mới từ 945 triệu đồng có gì hay?

Nhiều người cảm thấy hơi thất vọng vì Volkswagen Golf bản tiêu chuẩn bị khai tử ở một số thị trường, bao gồm Mỹ, nhưng nhìn vào mặt tích cực thì thật may khi hai phiên bản hiệu suất là Golf GTI và Golf R vẫn được giữ lại. Mới đây nhất chính là Volkswagen Golf R 2021 mới được ra mắt. Volkswagen trang bị cho Golf R 2021 động cơ tăng áp 2.0L, 4 xy-lanh, sản sinh công suất 315 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm. So với đời cũ, Golf R mới mạnh hơn 27 mã lực và 41 Nm. Thị trường Bắc Mỹ có thêm tùy chọn hộp số sàn 6 cấp bên cạnh trang bị tiêu chuẩn là hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Hệ dẫn động 4 bánh trên Volkswagen Golf R thế hệ mới được trang bị công nghệ torque vectoring giúp hạn chế tình trạng thiếu lái và giảm bán kính quay đầu tối thiểu. Golf R 2022 có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,7 giây, tốc độ tối đa 250 km/h. Xe được trang bị bộ mâm đa chấu 19 inch, lốp xe là loại hiệu suất cao. Phần cản sau của Golf R 2021 được tạo hình thể thao hơn đời cũ với cánh gió màu đen bóng và cụm ống xả kép 4 lỗ thoát. Hệ thống treo được điều chỉnh theo hướng thể thao với lò xo cứng hơn. Các kỹ sư của Volkswagen bổ sung thêm cho Golf R 2021 một khung phụ và chỉnh góc camber âm cho phép tăng tốc độ của xe khi vào cua. Những thay đổi này giúp giảm chiều cao xe thêm 20 mm so với chiếc Golf tiêu chuẩn. Volkswagen Golf R 2021 có 6 chế độ lái là Comfort, Sport, Race, Individual, Special và Drift. Chế độ Special được tối ưu hóa giúp giảm xóc mềm hơn, chế độ lái Race giúp duy trì độ bám tối đa với mặt đường, Drift cho phép người lái có thể thực hiện những động tác xoáy bánh khi ôm cua. Nội thất của xe được trang bị ghế ngồi thể thao bọc da Nappa với các điểm nhấn màu xanh cùng logo R trên tựa lưng. Các chi tiết nổi bật khác bên trong khoang lái có thể kể đến như các chi tiết trang trí giả sợi carbon, bàn đạp phanh/ga được bọc thép không gỉ, vô lăng thể thao có chức năng sưởi... Xe sẽ sẽ được mở bán vào đầu năm sau tại thị trường thế giới, mức giá xe Volkswagen Golf R 2021 khởi điểm dự kiến từ 41.000 USD (tương đương khoảng 945 triệu đồng). Video: Giới thiệu Volkswagen Golf R 2021 mới.

