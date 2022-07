Volkswagen Amarok 2023 - bán tải "sinh đôi không cùng trứng” với Ford Ranger

Ngày 7/7/2022 vưa qua, Volkswagen đã chính thức vén màn thế hệ mới của mẫu xe bán tải cỡ trung Amarok. Đây vốn là mẫu xe được phát triển chung với Ford Ranger thế hệ mới đã ra mắt vào cuối năm ngoái. Tuy dùng chung cơ sở gầm bệ với Ford Ranger nhưng Volkswagen Amarok 2023 mới lại sở hữu kích thước khác biệt một chút. Cụ thể, bán tải Volkswagen Amarok 2023 có chiều dài 5.350 mm, chiều rộng 1.910 mm, chiều cao 1.888 mm và chiều dài cơ sở 3.270 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 96 mm, hẹp hơn 34 mm, cao hơn 10 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 173 mm. Ngoài ra, Volkswagen Amarok 2023 còn ngắn hơn 20 mm, hẹp hơn 8 mm, cao hơn 4 mm so với Ford Ranger trong khi chiều dài cơ sở giống hệt. Tạm thời, Volkswagen Amarok 2023 chỉ có cấu hình cabin đôi (Double Cab). Trong năm sau, hãng Volkswagen sẽ bổ sung phiên bản cabin đơn (Single Cab) rẻ hơn và chở được nhiều đồ hơn cho mẫu xe bán tải này. Để người tiêu dùng không nhầm lẫn Amarok với Ranger, các nhà thiết kế của hãng Volkswagen đã cố gắng trang bị ngoại hình khác biệt cho mẫu xe này. Cụ thể, xe mang trên mình cụm đèn pha Matrix LED tiêu chuẩn, được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày. Nối liền với đèn pha là lưới tản nhiệt hình chữ nhật, tích hợp logo cỡ lớn của hãng Volkswagen, tương tự các mẫu xe cùng thương hiệu khác. Chưa hết, Volkswagen Amarok 2023 còn được trang bị cản trước hình chữ "X" táo bạo. Nằm ở hai góc đầu xe là đèn sương mù trước nằm trong hốc khá sâu. Điểm nhấn tiếp theo của Volkswagen Amarok 2023 là bộ vành hợp kim 18 inch tiêu chuẩn nằm trong hốc bánh vuông vức và nổi bật. Đằng sau Volkswagen Amarok 2023 là đèn hậu nằm dọc hình chữ "C" và tên xe dập vào cửa thùng.Ngoài ra, xe còn có những trang bị tùy chọn như vành hợp kim cỡ lớn hơn với đường kính lên đến 21 inch, lốp chạy mọi địa hình, thanh vai bò trên thùng sau, tấm ốp bảo vệ gầm và ống thở ở cột A. Đúng như thông tin từ trước đó, Volkswagen Amarok 2023 sẽ có 5 phiên bản là Tiêu chuẩn, Life, Style, Panamericana và Aventura. Trong đó, bản Aventura sẽ có thêm cản trước màu bạc, tay nắm cửa mạ crôm, vành la-zăng phối 2 màu và thanh thể thao sơn cùng màu thân xe. Trong khi đó, bản Panamericana được trang bị tay nắm cửa, vành la-zăng và thanh vai bò màu đen hầm hố hơn. Theo hãng Volkswagen, thùng sau của mẫu xe bán tải này có tải trọng tối đa 1.160 kg, tăng 160 kg so với trước. Ngay cả nóc của xe cũng có thể chở được tối đa 350 kg, tăng 150 kg. Thêm vào đó là khả năng kéo 3,5 tấn. Tương tự ngoại thất, nội thất của Volkswagen Amarok 2023 cũng được thổi làn gió mới theo phong cách hiện đại và công nghệ cao hơn. Cụ thể, xe được trang bị bảng đồng hồ với màn hình 8 inch và màn hình thông tin giải trí 10,1 inch ở bản tiêu chuẩn. Bản cao cấp sẽ đi kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12 inch và màn hình trung tâm 12 inch. Màn hình trung tâm của Volkswagen Amarok 2023 cũng nằm giữa 2 cửa gió điều hòa trung tâm như Ford Ranger và phục vụ hệ thống thông tin giải trí SYNC 4. Tuy nhiên, cửa gió điều hòa của xe lại có thiết kế khác so với Ford Ranger. Ngay bên dưới màn hình trung tâm còn có nút đề nổ và một dãy nút bấm cơ học khác. Tiếp đến là vô lăng bọc da, tích hợp phím chức năng khá giống với những mẫu xe con của Volkswagen. Trong khi đó, ghế được bọc da phối nỉ vốn là trang bị đặc trưng của xe Volkswagen. Những trang bị đáng chú ý khác của Volkswagen Amarok 2023 bao gồm hàng ghế trước chỉnh điện, hệ thống âm thanh Harman Kardon 8 loa, phanh tay điện tử mới, 20 hộc đựng đồ nằm rải rác trong nội thất, sạc điện thoại thông minh không dây, mở cửa không cần chìa khóa, hệ thống đèn viền, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng và ổ điện gia dụng. Không chỉ tiện nghi, Volkswagen Amarok 2023 còn nhảy vọt về mặt trang bị an toàn với những tính năng chủ động như phanh khẩn cấp tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, nhận biết biển báo giao thông, phát hiện điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và các hệ thống hỗ trợ làn đường, có khả năng đưa xe vào giữa làn đường. Bên cạnh đó là cảm biến đỗ xe trước/sau, camera 360 độ và hệ thống hỗ trợ đỗ xe bán tự động. Tất cả những tính năng an toàn này đều dùng chung với Ford Ranger 2022. Volkswagen Amarok 2023 có tổng cộng 4 loại động cơ do Ford sản xuất. Thứ nhất là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp đơn, dung tích 2.0L với công suất tối đa 148 mã lực hoặc 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại 405 Nm. Thứ hai là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp đôi, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 201 mã lực hoặc 206 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Thứ ba là động cơ diesel V6, tăng áp đơn, dung tích 3.0L, tạo ra công suất tối đa 238 mã lực hoặc 247 mã lực, tùy thị trường, và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Mạnh nhất là động cơ xăng EcoBoost 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.3L với công suất tối đa 298 mã lực và mô-men xoắn cực đại 452 Nm. Các động cơ kể trên sẽ đi với hộp số sàn 5 cấp, hộp số sàn 6 cấp, hộp số tự động 6 cấp hoặc hộp số tự động 10 cấp. Bên cạnh đó là hệ dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh. Hiện giá xe Volkswagen Amarok 2023 vẫn chưa được công bố. Thế hệ mới của xe sẽ được sản xuất tại nhà máy ở Nam Phi trong khi phiên bản cũ tiếp tục được lắp ráp tại nhà máy ở Argentina để phục vụ thị trường Nam Mỹ. Được biết, kể từ năm 2010 đến nay, Volkswagen Amarok đã đạt doanh số cộng dồn hơn 830.000 chiếc trên thị trường toàn cầu. Do đó, hãng Volkswagen đặt nhiều kỳ vọng vào thế hệ thứ hai của mẫu xe bán tải này tại những thị trường quan trọng như Úc, New Zealand, châu Phi, Trung Đông và châu Âu. Video: Giới thiệu chi tiết bán tải Volkswagen Amarok 2023 mới.

