"Soi" chi tiết xe SUV điện VinFast VF7 2023 hoàn toàn mới

Vào ngày 18/10 vừa qua, triển lãm Ô tô Paris 2022 đã chính thức khai mạc ở thủ đô nước Pháp. Sự kiện này có sự tham gia của nhiều hãng xe, bao gồm cả VinFast. Tại triển lãm này, hãng xe Việt hiện trưng bày 4 sản phẩm là VF6, VF8, VF9 và đáng chú ý là mẫu xe SUV điện VinFast VF7 2023. Tương tự VF6, đây cũng là lần đầu tiên VinFast VF7 2023 mới được hé lộ thiết kế nội thất ngoài đời thực dù xe đã từng trình làng trong triển lãm hàng điện tử tiêu dùng CES 2022 diễn ra vào tháng 1. Qua những hình ảnh chụp tại triển lãm Ô tô Paris 2022, có thể thấy VinFast VF7 được trang bị nội thất có thiết kế thể thao hơn so với người anh em VF6. Có được điều đó là nhờ vô lăng vát đáy thể thao và bọc da phối 2 màu xám - đỏ tương phản, tương tự ghế trước/sau của xe. Chưa hết, VinFast VF7 còn được trang bị bệ tì tay ở giữa hàng ghế trước và trên tapi cửa đều bọc da màu đỏ nổi bật. Đó là chưa kể đến chỉ khâu màu đỏ trên mặt táp-lô, vô lăng, ghế và tapi cửa. Không chỉ thể thao, nội thất của VinFast VF7 còn tạo cảm giác hiện đại nhờ màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn, được thiết kế hướng về phía người lái giống VF6. Ngay cả sự thiếu vắng của bảng đồng hồ phía sau vô lăng, cửa gió điều hòa trung tâm kẹp giữa màn hình thông tin giải trí và dãy phím kim loại, cửa gió điều hòa trải dài trên mặt táp-lô hay núm xoay chuyển số đặt gần bệ tì tay trung tâm của mẫu SUV điện này cũng tương đồng với VinFast VF6. Bên ngoài, VF7 gây ấn tượng bằng những chi tiết đặc trưng của thương hiệu VinFast như hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe. Trong đó, dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "V" nằm sát với nắp ca-pô và bao quanh logo của nhà sản xuất. Cụm đèn pha chính của xe được đặt phía dưới và trang trí bằng chi tiết hình chữ "L" mềm mại. Ở giữa 2 hốc gió trung tâm của VinFast VF7 cũng có hộp màu đen để đặt radar, phục vụ các tính năng an toàn chủ động ADAS. Tiếp đến là bộ vành la-zăng 21 inch, 5 chấu với thiết kế khí động lực học và nóc dốc về phía sau. Khác với VF6, VinFast VF7 dùng tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe, vừa tạo cảm giác liền lạc vừa giảm hệ số lực cản không khí cho xe. Đằng sau, VinFast VF7 được trang bị dải đèn LED hình chữ "V" giống phía trước. Bên cạnh đó, mẫu SUV điện này còn có cụm đèn nằm dọc cỡ lớn ở hai góc đuôi xe, cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao và 2 nẹp màu bạc trên cản sau giống cản trước. Đặc biệt, VinFast VF7 còn có nhiều chi tiết ngoại thất màu đen bóng như ốp bên dưới đèn pha, xung quanh biển số trước, trên hốc bánh, sườn xe, cửa cốp và cản sau. Ngay cả anten hình vây cá trên nóc và các cột bên sườn cũng được sơn màu tương tự. So với VF6, VinFast VF7 có kích thước lớn hơn. Mẫu xe này được định vị trong phân khúc SUV cỡ C. Đáng tiếc là hiện thông số kỹ thuật và trang bị của VinFast VF7 vẫn được giữ kín. Cũng giống như "người anh em" VF6, mức giá xe VinFast VF7 2023 được đồn là sẽ được công bố khi ra mắt thị trường toàn cầu vào năm sau. Video: Chi tiết mẫu xe SUV chạy điện VinFast VF7 2023.

