Vinfast VF3 hoàn toàn mới thuộc phân khúc xe điện cỡ nhỏ (Mini car) và là mẫu xe cỡ nhỏ đầu tiên được VinFast nghiên cứu phát triển dựa trên những đặc tính và thói quen giao thông của người tiêu dùng nội địa.

Vinfast VF3 của Việt Nam có chiều dài tổng thể khoảng 3.114 mm, với thiết kế 2 cửa bên hông, 1 cửa cốp sau, không gian nội thất đủ cho 5 người ngồi. Thân xe nhỏ gọn nhưng cao ráo, khoẻ khoắn nhờ được trang bị bộ la-zăng có kích thước lên tới 16 inch, tạo khoảng sáng gầm xe lớn, giúp xe dễ dàng di chuyển trên nhiều điều kiện địa hình. Ngoại thất nổi bật với các khối hình học mạnh mẽ và những đường gân cứng cáp xuyên suốt từ trước ra sau.

Vinfast VF3 chạy điện giá rẻ sẽ bán tại Việt Nam từ tháng 9/2023.

Đặc biệt, cặp đèn pha và gương chiếu hậu vuông vức, logo chữ V hình cánh chim cách điệu ở cản trước và sau xe là những điểm nhấn tạo nên một ngôn ngữ thiết kế đồng nhất, mang đến hiệu ứng thị giác năng động và ấn tượng cho thiết kế tổng thể của xe. Hướng đến mục tiêu trở thành mẫu xe dành cho mọi người, mọi nhà, VinFast VF3 sẽ có nhiều lựa chọn về màu sắc để người tiêu dùng lựa chọn.

Về nội thất, VF3 được thiết kế tối giản nhằm tối ưu không gian cho 5 người ngồi bên trong. Các tính năng thông minh cơ bản được tích hợp đầy đủ, đảm bảo trải nghiệm thoải mái và tiện nghi cho người dùng.

Xe được trang bị động cơ điện và pin có quãng đường di chuyển đáp ứng tốt nhu cầu và thói quen sử dụng hàng ngày của đại đa số người Việt. Dự kiến, VinFast VF3 sẽ chính thức nhận đăng ký đặt mua vào tháng 9/2023 và bàn giao trong quý 3/2024.

Xe Vinfast VF3 sẽ có 2 phiên bản Eco và Plus, với mức giá phù hợp khả năng tiếp cận của đại đa số người dân, mang tới giải pháp di chuyển an toàn, tiện lợi và thông minh cho tất cả mọi người. Với những ưu điểm nổi trội như không khí thải, không tiếng ồn, thân thiện với môi trường và đặc biệt đề cao tính an toàn, VF3 hoàn toàn có thể trở thành “phương tiện quốc dân” mới của người Việt, góp phần hiện thực hóa “giấc mơ xe hơi” của hàng triệu gia đình, nâng tầm chất lượng sống và tạo động lực phổ cập mạnh mẽ ôtô điện tại Việt Nam.

Với VF3, VinFast tiếp tục khẳng định vững chắc vị thế là hãng xe điện có dải sản phẩm đa dạng nhất trên thị trường xe điện toàn cầu, với 7 mẫu xe phủ từ phân khúc Mini car đến SUV full-size hạng E. Hiện VinFast đã ra mắt 6 mẫu ôtô điện thuộc các phân khúc từ A đến E, gồm VF5 Plus, VF e34, VF6, VF7, VF8 và VF9.