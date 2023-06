FP700 - bộ siêu nạp chỉ 290 triệu đồng biến Ford F-150 thành "quái vật"

Trước đây, những ai muốn sở hữu một chiếc bán tải Ford F-150 động cơ V8 siêu nạp chỉ có một lựa chọn duy nhất là bản F-150 Raptor R hiệu năng cao. Tuy nhiên không phải khách hàng nào cũng đủ điều kiện tài chính để thực hiện điều đó, ngoài ra còn vô vàn lý do khác nữa. Hiểu được vấn đề, Ford Performance giờ đây cung cấp gói độ mang tên FP700 với tác dụng mang đến sức mạnh gần bằng mức công suất của Raptor R cho những chiếc F-150 thông thường. Tâm điểm nổi bật nhất của gói độ FP700 cho Ford F-150 là bộ siêu nạp Whipple 3.0L do chính Ford Performance thiết kế và phát triển. Hệ thống nạp khí cưỡng bức này có thể được trang bị cho bất cứ chiếc F-150 nào đạt đủ điều kiện như sau: cấu hình XL, XLT, Lariat hoặc Platinum, đời xe 2021 - 2023 và đã có sẵn động cơ V8 5.0L, ngoài ra xe dẫn động một cầu hay hai cầu đều được. Sau khi nâng cấp, động cơ xe sẽ đủ khả năng sản sinh được lượng công suất lên đến 700 mã lực (522 kW), tương đương với thông số của bản Raptor R dùng động cơ V8 5.2L có nguồn gốc từ Shelby. Mức mô-men xoắn cực đại cũng tăng lên đến 800 Nm, rất đáng nể dù vẫn chưa so bì được với mức 868 Nm của động cơ V8 5.2L trên Raptor R, điều này là dễ hiểu vì mức dung tích xy-lanh có sự chênh lệch. Vì FP700 là gói độ chính hãng nên tất cả các đại lý Ford trên khắp nước Mỹ đều được đào tạo để lắp đặt hoàn chỉnh cho khách hàng. Cùng với đó là chính sách bảo hành 3 năm hoặc 36.000 dặm (57.936 km), tùy điều kiện nào đến trước. Gói FP700 cũng được chứng nhận bởi CARB, được phép lưu hành hợp pháp tại toàn bộ 50 tiểu bang. Không dừng lại ở đó, đợt này Ford Performance còn cho ra mắt thêm 2 gói trang bị ngoại thất cho dòng xe Ford F-150 nâng cấp siêu nạp FP700: Bronze Edition và Black Edition. Cả 2 đều có thể lắp đặt cho tất cả các phiên bản F-150, dù là cabin đơn, nhỡ hay kép, cả một cầu lẫn hai cầu. Tuy nhiên, những gói này sẽ không tương thích với xe F-150 có thùng hàng dài 8 feet (2,438 mét), chỉ lắp được nếu thùng xe là loại 5,5 feet (1,676 mét) hoặc 6,5 feet (1,828 mét). Đúng như tên gọi, gói Bronze Edition có các chi tiết trang trí màu đồng cho xe, bao gồm bộ tem dán kéo dài từ cửa đến thùng sau, chữ ở cửa thùng cũng như bộ mâm Sinister Bronze 22 inch độc đáo. Gói Black Edition cũng tương tự với các thành phần màu đen, trong đó mâm 22 inch mang màu Black Machined Face. Cả 2 đều đi kèm lưới tản nhiệt sơn đen, khe gió Ford Performance trên vòm bánh xe, bộ lò xo hạ thấp đuôi xe, thảm trải sàn FPP và huy hiệu FP700 bên trong nội thất. Chi phí lắp siêu nạp FP700 và 1 trong 2 gói trang trí ngoại thất là 12.350 USD (tương đương 290 triệu đồng), chưa bao gồm công lắp đặt của đại lý. Ford khuyến nghị khách hàng đặt mua xe F-150 kèm theo các gói ngoại hình thể thao để có kết quả tốt nhất. Các bộ phận khác của Ford Performance cũng tương thích, chẳng hạn như ống xả thể thao bên hông và các phụ kiện thân xe khác nhau. Video: FP700 từ Ford Performance cho F-150 động cơ V8 5.0L.

