Vinfast triệu hồi 5.912 xe VF5 tại Việt Nam thay thế công tắc

Qua quá trình thử nghiệm và phân tích sản phẩm định kỳ, phát hiện đèn chiếu sáng phía trước ở một số xe VinFast VF5 Plus tại Việt Nam có thể bị tắt nếu người lái gạt mạnh công tắc tổ hợp (cần gạt tay trái) để bật xi-nhan trái, có khả năng làm giảm tầm nhìn nhất thời. Hiện tượng chỉ xảy ra khi xe đang hoạt động ở tốc độ 50-55 km/h vào buổi tối và bật đèn ở chế độ tự động (AUTO - tự động bật sáng khi trời tối). Sau khi người lái tắt xi-nhan trái, đèn chiếu sáng phía trước lại hoạt động bình thường. Hiện tượng không xảy ra nếu người lái bật đèn ở chế độ thông thường, không sử dụng chế độ AUTO.

Vinfast triệu hooif 5.912 xe VF5 tại Việt Nam thay thế công tắc.

Sau khi phối hợp với các bên liên quan điều tra, kiểm định kỹ lưỡng, VinFast xác định nguyên nhân gây ra hiện tượng trên là do lỗi thiết kế bảng mạch điều khiển VF5 Plus từ nhà cung cấp linh kiện. Cụ thể, trong công tắc tổ hợp có bảng mạch điều khiển với diện tích tiếp điểm ở chế độ AUTO ngắn hơn so với các vị trí còn lại. Trong quá trình sử dụng, chân tiếp xúc có khả năng dịch chuyển ra ngoài, gây mất tín hiệu, khiến đèn chiếu sáng phía trước tắt nhất thời. Giải pháp khắc phục là nhà cung cấp sẽ sản xuất bộ công tắc tổ hợp mới với bảng mạch điều khiển có bề mặt tiếp điểm phù hợp để thay thế miễn phí cho khách hàng.

Tính đến thời điểm hiện tại, VinFast đã ghi nhận 01 trường hợp xe đã bán ra thị trường có xuất hiện lỗi này, nhưng chưa xảy ra bất kỳ sự cố nào. Để đảm bảo an toàn cao nhất cho khách hàng cũng như tuân thủ quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và chuyên nghiệp, VinFast quyết định triển khai chương trình triệu hồi đối với toàn bộ 5.912 xe VF5 Plus được sản xuất và bán tại Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 03/2023 đến tháng 12/2023 để kiểm tra và thay thế công tắc tổ hợp (cần gạt tay trái) miễn phí.

Hiện tại, VinFast đã báo cáo thông tin và xin phê duyệt kế hoạch triển khai chương trình triệu hồi xe VF5 Plus tới Cục Đăng kiểm Việt Nam. Dự kiến kể từ ngày 19/02/2024, khách hàng có thể mang xe đến các cơ sở showroom, xưởng dịch vụ VinFast trên toàn quốc để được kiểm tra và thay thế công tắc tổ hợp (cần gạt tay trái) hoàn toàn miễn phí.

VinFast khuyến cáo khách hàng không sử dụng chế độ đèn tự động “AUTO” mà bật đèn bằng chế độ thường trên VF5 Plus.

VinFast sẽ thông báo trực tiếp tới từng chủ xe trong diện bị ảnh hưởng để sắp xếp lịch kiểm tra xe phù hợp. Thông tin về chương trình cũng được đăng tải công khai trên website của VinFast và các phương tiện thông tin đại chúng.

Dự kiến, thời gian kiểm tra và thay thế linh kiện là khoảng 40 phút. Trong thời gian chờ thay công tắc mới, VinFast khuyến cáo khách hàng không sử dụng chế độ đèn tự động “AUTO” mà bật đèn bằng chế độ thường để không gặp phải hiện tượng trên.