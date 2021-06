VinFast Fadil bứt phá, dẫn đầu top ôtô bán chạy nhất Việt Nam

Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh ôtô tại thị trường Việt Nam. Điều này khiến hầu hết các mẫu xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 5/2021 giảm sâu về doanh số. Kết thúc tháng 5/2021, VinFast bán ra được tất cả 1.868 xe Fadil, tăng 19% so với tháng liền trước. Kết quả này đã giúp mẫu xe cỡ nhỏ thuộc thương hiệu Việt xuất sắc giành ngôi vương doanh số toàn thị trường. Xe có tất cả 3 phiên bản, giá xe VinFast Fadil niêm yết chính hãng từ 425-499 triệu đồng. Song, nếu khách hàng trả thẳng, khoản tiền này chỉ còn từ 382-449 triệu đồng. Toyota Vios dần lấy lại phong độ và trở lại cuộc đua một cách mạnh mẽ hơn . Doanh số tháng 5 của mẫu xe này đạt 1.789 xe, giảm 161 xe so với tháng trước. Cộng dồn 5 tháng đầu năm nay, doanh số Toyota Vios đạt 7.609 xe bán ra, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Toyota Vios thế hệ mới lắp ráp tại Việt Nam được trang bị động cơ 1.5L, hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp. Xe có giá bán dao động từ 470 - 630 triệu đồng. Xếp ngay sau Toyota Vios là đối thủ trực tiếp Hyundai Accent. Kết thúc tháng 5, doanh số của mẫu xe này đạt 1.620 xe, giảm 24% so với tháng trước. Hiện Accent là mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai Thành Công, bằng doanh số cả 3 mẫu Crossover “cùng nhà” là SantaFe, Tucson và Kona cộng lại. Hyundai Accent 2021 hiện được phân phối với 4 phiên bản với giá niêm yết từ 426 đến 542 triệu đồng. Kết thúc tháng 5, Mitsubishi Xpander có 1.470 xe bán ra thị trường, giảm 3% so với tháng trước. Dù doanh số giảm nhưng thứ hạng lại tăng 1 bậc so với tháng trước trong Top 10 và tiếp tục trở thành chiếc xe 7 chỗ được ưa chuộng nhất thị trường. Mitsubishi Xpander có biến thể MPV và gầm cao, xe được trang bị động cơ 1.5L, giá bán dao động từ 550 triệu đến 630 triệu đồng. Hyundai SantaFe đã có kết quả khá ấn tượng với doanh số 1.288 xe, tăng 50% so với tháng 4. Doanh sô này giúp SantaFe tiếp tục dẫn đầu nhóm SUV 7 chỗ, xếp trên Kia Sorento (415 xe), Mazda CX-8 (386 xe)... Xe vừa được ra mắt các phiên bản mới vào giữa tháng 5/2021 và nhận được sự quan tâm từ người dùng. Tuy vậy, mức tăng trưởng của SantaFe còn có sự đóng góp lớn từ đời xe cũ được giảm giá để dọn kho. Có tổng cộng 1.080 xe Kia Seltos được bán ra trong tháng 5, giảm gần 300 xe so với tháng 4. Thứ hạng của mẫu xe này tăng 2 bậc trong nhóm 10 xe bán chạy nhất, Kia Seltos vẫn giữ được vị thế dẫn đầu nhóm SUV hạng B. Xe được trang bị động cơ 1.4L, hộp số tự động 7 cấp. Seltos gặp rất nhiều thuận lợi khi tham gia thị trường lúc phân khúc SUV đô thị đang được khách hàng Việt đặc biệt quan tâm nhờ mức giá "mềm". Mẫu xe đô thị hạng A Hyundai Grand i10 có doanh số 953 xe trong tháng 5, giảm 21% so với tháng trước. Tuy nhiên, thứ hạng của mẫu xe này tăng 2 bậc, lên xếp ở vị trí thứ 6 và bị VinFast Fadil soán ngôi. Kiểu dáng của Hyundai Grand i10 tại Việt Nam đang dần lỗi thời, trong khi thế hệ mới của mẫu xe này đã ra mắt thế giới hơn một năm. Tháng 5/2021 vừa qua, đã có 875 xe Kia Cerato được giao đến tay khách hàng, tăng 65 xe so với tháng trước. Cộng dồn 5 tháng đầu, mức tiêu thụ của xe này đạt 3.388 xe , Điều này đã giúp Cerato trở thành cái tên sedan hạng C duy nhất lọt vào Top 10 xe bán chạy nhất tháng 5. Trước tình hình chung của thị trường, Ford Ranger cũng không ngoại lệ khi đạt 794 xe bán ra thị trường giảm doanh số 46% so với tháng 4 và giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính từ đầu năm đến nay, mẫu xe này xuất xưởng được 6.158 xe. Hiện tại, Ford Ranger có giá dao động từ 616 triệu đồng đến 1,202 tỷ đồng. Toyota Corolla Cross đang dần thay thế những mẫu xe đàn anh như Fortuner, Innova... trong hành trình chinh phục khách hàng cũng như duy trì vị thế cho Toyota trong cuộc đua tranh doanh số tại Việt Nam. Với 765 xe bán ra trong tháng 5/2021, Toyota Corolla Cross xếp thứ 8 trong Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng tại Việt Nam. Video: Top xe đang được giảm giá trăm triệu đồng tháng 5/2021.

