Trumpchi GS3 Power - Crossover 5 chỗ chưa đến 300 triệu đồng

Trumpchi GS3 Power 2020 mới là một mẫu crossover hãng C vừa được giới thiệu tại thị trường Trung Quốc nhưng chưa có giá bán cụ thể, và những hình ghi đó cũng chưa thực sắc nét rõ ràng. Giờ đây, Trumpchi GS3 Power đã công bố giá bán cụ thể, và chúng ta cũng có những bức hình kỹ càng, đẹp hơn về mẫu xe giá mềm này. Trumpchi GS3 Power là mẫu crossover giá mềm, khởi điểm chưa tới 300 triệu đồng. Mặt xe trông khá đẹp với lưới tản nhiệt lớn, đèn pha thiết kế lạ Nhắc lại một chút, Trumpchi là một thương hiệu xe Trung Quốc thuộc GAC Group, và dù mới thành lập năm 2010, nó đã cố vươn mình ra những thị trường quốc tế như Đông Âu, Trung Đông, Nam Mỹ, và một số nước Đông Nam Á. Trumpchi GS3 Power bản chất là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của GS3 có sẵn. Theo công bố chính thức của nhà sản xuất, giá xe Trumpchi GS3 Power dao động từ 84.800 nhân dân tệ - 102.800 nhân dân tệ (tương đương 290 – 351 triệu đồng). Nhìn từ bên sườn, ta thấy Trumpchi GS3 Power có đầu và đuôi ngắn, bộ la-zăng mang thiết kế tăng cường khí động học Trên phương diện hình thức, GS3 Power trông táo bạo hơn trước kia, với thiết kế phần đầu trông nặng nề, lưới tản nhiệt lớn chia tầng, các vòm bánh xe rộng, và thiết kế cột D kiểu vây cá mập. Tuy nhiên sự thay đổi này có phần quá đà, vì nếu nhìn từ bên sườn, ta có cảm giác chiếc xe như đang nghiêng về phía trước do phần đầu to nặng. Một điểm đáng chú ý khác là thiết kế đèn pha sắc cạnh trông như đang ăn vào lưới tản nhiệt. Không gian nội thất xe cũng nhận được những nâng cấp tương xứng. Nổi bật là một màn hình cảm ứng cỡ 10,25 inch với đồ họa sắc nét trên mặt táp lô. Tuy nhiên, bảng đồng hồ kỹ thuật số bên cạnh trông lại lỗi thời quá mức. Nói một cách chính xác, hệ thống màn hình bên trong GS3 Power trông như thể là màn hình đôi nhưng thực tế lại là hai màn hình riêng biệt được lắp cạnh nhau theo một cách rẻ tiền. Ngoài ra, nội thất xe cũng có nhiều chi tiết làm bằng nhựa cứng, hoặc giả carbon thiếu thuyết phục. Hàng ghế sau của xe có thể gập xuống để mở rộng chỗ chứa nếu cần Trên phương diện máy móc, Trumpchi GS3 Power giá rẻ sẽ vẫn giữ nguyên hệ thống động cơ tăng áp dung tích 1.5 lít sản sinh 160 mã lực và 235 Nm mô-men xoắn cực đại, phối hợp một hộp số ly hợp kép 7 cấp. Kích thước xe mới là dài 4.350 mm, rộng 1.825 mm, cao 1.685 mm, và trục cơ sở 2.560 mm. Video: Chi tiết Trumpchi GS3 mới của Trung Quốc.

Trumpchi GS3 Power 2020 mới là một mẫu crossover hãng C vừa được giới thiệu tại thị trường Trung Quốc nhưng chưa có giá bán cụ thể, và những hình ghi đó cũng chưa thực sắc nét rõ ràng. Giờ đây, Trumpchi GS3 Power đã công bố giá bán cụ thể, và chúng ta cũng có những bức hình kỹ càng, đẹp hơn về mẫu xe giá mềm này. Trumpchi GS3 Power là mẫu crossover giá mềm, khởi điểm chưa tới 300 triệu đồng. Mặt xe trông khá đẹp với lưới tản nhiệt lớn, đèn pha thiết kế lạ Nhắc lại một chút, Trumpchi là một thương hiệu xe Trung Quốc thuộc GAC Group, và dù mới thành lập năm 2010, nó đã cố vươn mình ra những thị trường quốc tế như Đông Âu, Trung Đông, Nam Mỹ, và một số nước Đông Nam Á. Trumpchi GS3 Power bản chất là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của GS3 có sẵn. Theo công bố chính thức của nhà sản xuất, giá xe Trumpchi GS3 Power dao động từ 84.800 nhân dân tệ - 102.800 nhân dân tệ (tương đương 290 – 351 triệu đồng). Nhìn từ bên sườn, ta thấy Trumpchi GS3 Power có đầu và đuôi ngắn, bộ la-zăng mang thiết kế tăng cường khí động học Trên phương diện hình thức, GS3 Power trông táo bạo hơn trước kia, với thiết kế phần đầu trông nặng nề, lưới tản nhiệt lớn chia tầng, các vòm bánh xe rộng, và thiết kế cột D kiểu vây cá mập. Tuy nhiên sự thay đổi này có phần quá đà, vì nếu nhìn từ bên sườn, ta có cảm giác chiếc xe như đang nghiêng về phía trước do phần đầu to nặng. Một điểm đáng chú ý khác là thiết kế đèn pha sắc cạnh trông như đang ăn vào lưới tản nhiệt. Không gian nội thất xe cũng nhận được những nâng cấp tương xứng. Nổi bật là một màn hình cảm ứng cỡ 10,25 inch với đồ họa sắc nét trên mặt táp lô. Tuy nhiên, bảng đồng hồ kỹ thuật số bên cạnh trông lại lỗi thời quá mức. Nói một cách chính xác, hệ thống màn hình bên trong GS3 Power trông như thể là màn hình đôi nhưng thực tế lại là hai màn hình riêng biệt được lắp cạnh nhau theo một cách rẻ tiền. Ngoài ra, nội thất xe cũng có nhiều chi tiết làm bằng nhựa cứng, hoặc giả carbon thiếu thuyết phục. Hàng ghế sau của xe có thể gập xuống để mở rộng chỗ chứa nếu cần Trên phương diện máy móc, Trumpchi GS3 Power giá rẻ sẽ vẫn giữ nguyên hệ thống động cơ tăng áp dung tích 1.5 lít sản sinh 160 mã lực và 235 Nm mô-men xoắn cực đại, phối hợp một hộp số ly hợp kép 7 cấp. Kích thước xe mới là dài 4.350 mm, rộng 1.825 mm, cao 1.685 mm, và trục cơ sở 2.560 mm. Video: Chi tiết Trumpchi GS3 mới của Trung Quốc.