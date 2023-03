Lý do triển lãm ôtô lớn nhất Việt Nam - VMS 2023 bất ngờ bị huỷ?

Vietnam Motor Show (VMS) là triển lãm ôtô lớn nhất Việt Nam, thường được tổ chức vào thời điểm cuối năm. Trong năm 2022, triển lãm này đã quay trở lại sau 2 năm tạm hoãn vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, trong năm nay, triển lãm VMS 2023 sẽ bị huỷ. Theo một số nguồn tin, ngay từ đầu năm nay, các hãng xe thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) đã họp bàn và thống nhất không tổ chức triển lãm VMS 2023 . Sang năm sau, triển lãm ôtô lớn nhất Việt Nam có thể sẽ quay trở lại.

Nguyên nhân khiến triển lãm VMS 2023 không được tổ chức là do thị trường ôtô trong nước trầm lắng do các tác động từ kinh tế vĩ mô và sức mua yếu. Bên cạnh đó, chi phí dành cho triển lãm khá lớn mà không mang lại hiệu quả tương xứng nên các hãng xe không muốn tham gia.

Tại triển lãm VMS 2022 tổ chức tại TP HCM vào tháng 10 năm ngoái, các hãng tham gia đã "chốt đơn" được gần 2.000 chiếc xe. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay nhưng so với chi phí mà các hãng xe bỏ ra để tham gia triển lãm thì vẫn "chưa thấm vào đâu".

Theo dự đoán của công ty nghiên cứu SSI Research, trong năm 2023, thị trường ôtô Việt Nam sẽ tăng trưởng chậm hơn so với năm ngoái. Ước tính, lượng xe bán ra trong năm 2023 sẽ chỉ tăng 5% so với năm 2022, vượt mốc 500.000 xe (theo dự báo của EIU).

Bên cạnh đó, những thách thức của thị trường như điều kiện kinh tế xấu đi, các gia đình thắt chặt chi tiêu, lãi suất ngân hàng cao khiến việc trả góp khó khăn và không còn hỗ trợ từ chính phủ, cũng góp phần khiến doanh số xe năm 2023 sụt giảm so với 2022.

Dự đoán của SSI Research cũng không phải là không có cơ sở. Trong 2 tháng đầu năm 2023, thị trường ôtô Việt Nam khá ảm đạm với doanh số sụt giảm mạnh.

Cụ thể, trong tháng 1/2023, các thành viên của VAMA chỉ bán được tổng cộng 13.998 xe, giảm đến 53% so với cùng kỳ năm ngoái (29.675 xe) và giảm 54% so với tháng 12/2022 (30.303 xe). Một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do tháng 1 đầu năm nay trùng vào dịp Tết Nguyên đán. Sang đến tháng 2/2023, lượng xe bán ra của các thành viên VAMA đạt 20.536 xe, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái (21.100 xe) và tăng 47% so với tháng 1/2023.

Hiệp hội các nhà nhập khẩu ôtô Việt Nam (VIVA) hiện đang xin đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe nhập khẩu nguyên chiếc.

Đứng trước tình trạng này, VAMA, Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI), UBND tỉnh Quảng Nam và UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản gửi Thủ tướng, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cùng các cơ quan liên quan để đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước. Chẳng bao lâu sau đó, Hiệp hội các nhà nhập khẩu ôtô Việt Nam (VIVA) cũng soạn công văn gửi ý kiến đệ trình Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính và Văn phòng Chính Phủ đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe nhập khẩu nguyên chiếc.