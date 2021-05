Toyota Zace huyền thoại tại Việt Nam, sau hơn 20 năm vẫn chạy tốt

Thị trường xe 7 chỗ tại Việt Nam bắt đầu với những dòng xe minivan như Mitsubishi L300, Suzuki Super Carry Van hay Daihatsu Citivan. Tuy nhiên, đặt nền móng cho phân khúc MPV 7 chỗ tại Việt Nam chính là mẫu xe Toyota Zace huyền thoại. Tại thời điểm ra mắt, Toyota Zace thiết lập các chuẩn mực mới cho phân khúc MPV 7 chỗ ngồi như thiết kế thể thao đa dụng khỏe khoắn, khung gầm kiểu body-on-frame, động cơ dung tích lớn, công suất khá tốt (ở thời điểm 2000 – 2005), khoang nội thất linh hoạt rộng rãi cho đủ 7 hành khách. Sự tham gia của Toyota Zace 7 chỗ ngồi kéo theo màn ra mắt của một loạt đối thủ như Mitsubishi Jolie, Fiat Doblo hay Mazda Premacy. Tuy nhiên, Toyota Zace vẫn nổi bật và có doanh số tốt nhờ sự bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, form dáng chậm lỗi mốt. Theo Toyota Việt Nam cho biết, Toyota Zace đạt doanh số bán ra 17.268 xe trong suốt vòng đời, và là một trong những dòng xe Toyota bán chạy nhất. Phiên bản chiếm tỷ trọng doanh số lớn nhất là GL với khoảng 13.000 xe, còn lại chia đều cho 3 phiên bản DX, Surf và Limited. Mẫu MPV 7 chỗ của Toyota được trang bị động cơ xăng 1.8L, 4 xi lanh thẳng hàng, phun xăng điện tử EFI cho công suất tối đa 84 mã lực tại 4.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138 Nm tại 2.800 vòng/phút. Đi kèm là hộp số sàn 5 cấp và hệ thống dẫn động cầu sau. Ra mắt trong giai đoạn từ năm 2000 – 2005, do đó Toyota Zace tại Việt Nam chỉ có trang bị hết sức cơ bản. Hầu hết các phiên bản đều chỉ trang bị đèn pha Halogen 1 bóng dùng chung cos/pha, kết hợp với chóa phản xạ. Phiên bản tiêu chuẩn có gương chiếu hậu chỉnh điện, gập tay. Trong khi phía sau còn trang bị gương cầu lồi hỗ trợ quan sát phía sau khi lùi. Bên trong khoang nội thất được trang bị ghế ngồi bọc nỉ với hàng ghế trước chỉnh tay. Các chi tiết chủ yếu ốp nhựa, hoặc nhựa giả gỗ tùy theo phiên bản. Trang bị tiện nghi cơ bản với điều hòa chỉnh tay, đầu đĩa CD với chức năng Radio. Trên phiên bản GL có thêm điều hòa hàng ghế sau hỗ trợ làm mát tốt hơn... Các tính năng an toàn gần như chỉ có đai an toàn 3 điểm. Nhìn chung trang bị tương đối đầy đủ với thời điểm đó, mẫu xe này được xem là lựa chọn tốt hơn khi so với Mitsubishi Jolie, đối thủ vốn mang tiếng hay hỏng vặt và hao xăng. Tuy nhiên, so với thời điểm hiện tại, Toyota Zace cũ gần như “quá đát” và bền bỉ vì không có gì để hư hỏng. Không chỉ bán chạy lúc đương thời, Toyota Zace đã qua sử dụng vẫn tiếp tục được săn đón ở thời điểm hiện tại. Ngoài ra, mẫu xe này cũng có cộng đồng người sử dụng khá lớn, trải dài suốt lãnh thổ Việt Nam. Theo chia sẻ từ những chủ xe, chính sự đơn giản trong trang bị mà việc bảo dưỡng và sửa chữa Toyota Zace rất rẻ. Hiện tại, với những dòng xe Toyota Zace “cọp” một đời chủ và có quãng đường sử dụng thấp thường có giá cao không tưởng. Cá biệt có những người bán ra với giá hơn 300 triệu đồng, nhưng nhiều khách hàng vẫn chấp nhận “xuống tiền” với ý định sưu tầm hơn là nhu cầu sử dụng thực sự. Video: Toyota Zace - Chiếc xe đầu tiên của hàng triệu tài xế Việt.

